Ханкенди и Иревану самое время подумать о возвращении в состав Азербайджана 10 април 2020 / 17:22 Tweet

OT 17:21:31 10-04-2020

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Ханкенди и Иревану

самое время подумать

о возвращении в состав Азербайджана





Есть расхожее выражение: женщина из ничего может сделать шляпку, салат и скандал. Вот и армянские агрессоры в союзе со своими лоббистами в Москве "из ничего" могут устроить очередную провокацию - и по ходу дела знатно опозориться. Впрочем, судите сами.

Вечером 7 апреля на основе договоренностей между министрами обороны России и Армении Сергеем Шойгу и Давидом Тонояном в российский "форпост" прибыл "военно-медицинский десант" - военно-транспортный самолет ВКС России привез медоборудование и специалистов, которые займутся борьбой с COVID-19 в армянской армии. Там уже есть случаи заражения.

И вот некоторые политические круги на эту новость отреагировали весьма своеобразно. Сначала агентство "Регнум", известный рупор армянских лоббистов в Москве, устами своего штатного провокатора-"аналитика" Станислава Тарасова замечает: существует, мол, "некоторая неясность: будут ли российские военные проводить противовирусные мероприятия в военных частях, расположенных в зоне нагорно-карабахского конфликта". И вообще, коронавирус "способен свободно перемещаться между окопами противоборствующих сторон", а значит, самый лучший выход из ситуации - это "стимулировать Баку и Ереван заключить хотя бы временное мирное соглашение в зоне нагорно-карабахского конфликта, переориентировать главные усилия конфликтующих сторон на организацию совместной борьбы с пандемией". В переводе - использовать околокоронавирусную риторику для того, чтобы попытаться "пробить" международную изоляцию оккупационного режима, созданного Арменией в Ханкенди. Вбрасывает господин Тарасов и другую идею: Может случиться и так, что придется думать над более серьезным блокированием границ с Ираном, возможно, с участием России". Проще говоря, на оккупированном участке границы Азербайджана и Ирана, по задумке господина Тарасова, встанут российские "зеленые фуражки" - как и на границе Армении с Ираном.

И что же - Тарасов высказывал свое личное мнение? Или же имел место старый как мир "зондаж" общественного мнения? И его статья - это обращение армянской агрессивной верхушки к России посредством таких "неофициальных" каналов?

Более того, появилась эта статья на показательном фоне - практически синхронно с телефонным разговором министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, об "особом отношении" которого к армянской тематике вряд ли есть необходимость напоминать. По одним данным, обсуждали Карабах. По другим, борьбу с коронавирусом. Обсуждался ли в их ходе вопрос "вхождения" российских военных медиков в Карабах, не уточняется. По понятным причинам, ответ на такой вопрос вряд ли стоит искать в пресс-релизах, но на статью в российском "рупоре" с небывалой оперативностью отреагировали иреванские пропашиняновские СМИ, которые принялись озвучивать вопросы: а обсуждается ли это в военно-политическом руководстве? И как к этому отнесется Тегеран?

Здесь бы, конечно, поинтересоваться: а при чем тут вообще Тегеран, если все будет происходить за пределами территории ИРИ? И надо ли так понимать эти намеки, что нахождение российских пограничников в Мегри с Ираном старательно согласовывалось? Гадать можно долго, но куда важнее другой вопрос: как на эти "намеки" отреагирует Москва?

Вряд ли там не понимают, какую реакцию официального Баку, и не только Баку, вызовет появление в оккупированном азербайджанском Карабахе российских военных - даже в статусе "вирусологов", "санитаров" и т.д. Тем более что Азербайджан - государство, которое проводит независимую внешнюю политику, и вряд ли в Баку это молча стерпят. Вызовы в МИД АР посла РФ после того, как в Москве на полуофициальных "тусовках" мелькали представители ханкендинского режима, дают изрядную пищу для размышлений. И что же - Москва послушно шагнет в политическую ловушку за армянской "приманкой"? И самое главное, что это за "приманка"? Что в таком случае получает Россия, кроме скандала и неприятностей? Особенно с учетом последствий "крымнаша"?

Но при этом "за кадром" остаются сами "коронавирусные" реалии. Здесь, конечно, была и есть международная помощь, но все же то, что происходит между Россией и Арменией - это уже не помощь, а демонстративное подтверждение статуса "нищего форпоста", где остро не хватает не только тестов, но и лабораторий, и где даже борьбу с коронавирусом в собственной армии приходится отдавать на аутсорсинг и перепоручать Москве.

А тем временем в Азербайджане реализуют свою программу борьбы с коронавирусом. Проведено более 50 тысяч тестов на COVID-19. Еще в конце марта президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что наша страна закупила несколько современных медицинских лабораторий. Теперь они действуют и в Баку, и в регионах. Как сказал председатель правления T?B?B Рамин Байрамлы, "несколько дней назад в Гяндже начала функционировать лаборатория. Лаборатории будут открыты и в Шеки, и Сумгайыте. Нам удалось создать лабораторию в Нахчыване". Это позволяет выявлять больше случаев заражения, прерывать эпидемические "цепочки" и держать ситуацию под контролем. На подходе - программа развертывания модульных госпиталей.

И вот на этом фоне жителям Ханкенди самое время задуматься о возвращении в состав Азербайджана. После чего на оккупированных землях будет развернута настоящая борьба с коронавирусом. И да, о вхождении в состав Азербайджана неплохо бы задуматься и жителям Иревана. У Азербайджана на такой случай найдутся и лаборатории, и тесты, и мобильные госпитали. Вопрос, хватит ли здравого смысла у армянской стороныЕ?

Нурани, политический обозреватель



Minval.az

Опубликовано: 2020/04/09







/ПА/



