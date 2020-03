Изявление на посолството на ислямска република Иран в София по повод настъпването на персийска нова година и несправедливи американски санкции 19 март 2020 / 13:30 Tweet

OT 13:32:31 19-03-2020

EG1329OT.001

Посолство на Ислямска република Иран - съобщение за медиите



Изявление на посолството на ислямска република Иран в София по повод настъпването на персийска нова година и несправедливи американски санкции





Embassy of the Islamic Republic of Iran - Sofia

1700 Sofia, Bulgaria

55 Simeonovsko shose Blvd.

Tel.: (003592)9878546, 9814348, Fax: 9814172



Посолство на Ислямска Република Иран - София

София 1700, бул. "Симеоновско шосе" 55

Тел.: 02/9878546, 9814348, факс: 9814172





Въпреки че Коронавирусът засенчва всички аспекти от животa иранците, те празнуват Нова година, и докато те се опитват да осигурят лекарства и медицински консумативи за да овладеят пагубния вирус, анти човешките санкции и икономичен тероризъм на САЩ не дават възможност това да се случи!

В отговор на искането на Иран за премахване на санкциите за достъп до лекарства и медицинско оборудване и всичко необходимо за гарантиране на физическо, психическо и душевно състояние на 80 милионен Иран, правителството на САЩ и така наречените правозащитни организации настояват за освобождаването на няколко американски шпиони от иранските затвори и изразяват загриженост за тях.

Тези, които твърдят, че подкрепят правата на жените, мъжете, децата и възрастните хора, трябва да знаят , че точно днес тези жени, мъже, деца и възрастни хора са изложени на риск от опустошителния Коронавирус!

Здравната ни система и нашите лекари са силни и способни, но се нуждаят от медицинска подкрепа и оборудване за борба с вируса.

O, международни организации и защитници на правата на човека, знайте, че времето за контрол на вируса е ограничено и трябва да се възползва максимално от медицински съоръжения и техника, за да предприемат действия срещу вируса. Въпреки огромните усилия на Иран, икономическият тероризъм на САЩ не позволява такъв достъп.

О, защитници на човешките права, иранската нация трябва да бъде в състояние да продава нефта си и да се снабдява страната си с ресурси, лекарства, храни и медицински материали за борба с вируса.

Днес, светът и защитниците на човешките права са изложени на изпитание на истината, те трябва да накарат на правителството на САЩ и на Тръмп да спрат този нечовешки и незаконен акт.

За да принуди Тръмп, светът трябва да бъде обединен и единен! Един глас за гарантиране на човешките права, глас за борбата с лакомията, глас за спасяване на човечеството от жестокостта и унищожението, и глас за премахване на американските античовешки санкции./







/ЕГК/