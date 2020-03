Прессъобщение 12 март 2020 / 17:02 Tweet

OT 17:04:02 12-03-2020 MG1700OT.005 Посолство на Ислямска република Иран - съобщение за медиите Прессъобщение PRESS IRANEMBASSY-SF Уважаеми представители на медиите, Приложено изпращаме официална иранска позиция по повод актуалните събития Ефектът на нехуманните, незаконни и едностранни американски санкции върху борбата с короновируса в Иран Днес светът е изправен пред смъртоносното предизвикателство за справяне с коронавируса или COVID - 19. Това е голямо и безпрецедентно международно предизвикателство, което изисква сътрудничество и взаимопомощ между всички членове на международната общност. Считаме, че то трябва да е както на ниво правителства, така и на ниво частен сектор, между всички държави, и да се състои в материалната, техническата и научна сфери, без оглед на политически съображения. В този критичен в човешката история етап иранският народ се намира под нехуманни и едностранни американски санкции, като същевременно се бори със смъртоносна епидемия. По този повод счетохме за необходимо да подчертаем и разясним някои от измеренията на непоносимата болка, която се причинява на иранската нация. След изтеглянето на САЩ от ядреното споразумение администрацията на Тръмп започна кампания на максимален натиск срещу Иран и държи да я продължи и увеличава. САЩ продължават да налагат нехуманни санкции, определяни като най-жестоките налагани някога върху държава. Тази несправедлива и незаконна кампания оказва силно негативно влияние върху доставката на фармацевтични изделия и изделия, необходими за спешната медицина. Засяга също медицинско оборудване, в това число такова необходимо за борбата с коронавируса, оборудване, което е нужно на хора в различни части на Иран. От хуманитарна гледна точка, политиката на САЩ е явно нарушение на международното хуманитарно право, както и на фундаменталното човешко право на безопасен и достоен живот. В случаи на глобални кризисни ситуации като тази, засягаща здравето и живота на хората по света, държавите са длъжни да действат съобразно базови човешки ценности и международно признати норми и закони, като отменят рестрикциите и санкциите. За съжаление САЩ правят точно обратното и използват санкциите като инструмент за нанасяне на вреда върху здравето на иранския народ. В глобализиран свят всички се намираме "в една лодка" и ако тя бъде потопена, здравето на всички ще е застрашено. Американският режим винаги привидно е изтъквал, че хранителните и лекарствени продукти не са обект на санкции. Въпреки това жестоките рестрикции, наложени върху финансовия сектор, рефлектират върху дейността на предприятия с определяща роля, като по този начин сериозно се засяга дейността на здравната система в държавата. Броят на жертвите на COVID-19 в Иран бързо нараства, а някои американски официални лица описаха разпространението на епидемията като резултат на кампанията за максимален натиск. Правейки това, те безсрамно се провалиха в скриването на задоволството си, което представлява голям удар върху човешкото достойнство и чест. Трябва да споменем, че съгласно Международния наказателен съд налагането на санкции, които затрудняват хуманитарния обмен е незаконно. Неспособността на администрацията на Тръмп да се придържа към този принцип е поредната индикация за това, че американското правителство не цени живота на невинни хора. Считаме за необходимо да споменем, че полагането на максимални усилия за отмяната на тези незаконни, нехуманни и едностранни санкции е критично важен дълг на всички правителства и цялото гражданско общество, като визираме особено правителствата на водещите в сферата на хуманитарната помощ държави. Тези усилия са необходими максимално бързо в опит да се пребори пандемията. Както нашият поет Саади е казал преди цели осем века - "Всички хора сме част от цялото" - послание, което стои на входа на централата на ООН. Embassy of the Islamic Republic of Iran - Sofia 1700 Sofia, Bulgaria 55 Simeonovsko shose Blvd. Tel.: (003592)9878546, 9814348, Fax: 9814172 Посолство на Ислямска Република Иран - София София 1700, бул. "Симеоновско шосе" 55 Тел.: 02/9878546, 9814348, факс: 9814172 /МИГ/