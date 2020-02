Schneider Electric представя трифазния Easy UPS 3M с вградени батерии

OT 16:53:01 27-02-2020AM1649OT.009Schneider Electric - Easy UPS 3M с вградени батерииSchneider Electric представятрифазния Easy UPS 3Mс вградени батерииЛесните за инсталиране трифазни UPS-и от серията Easy UPS 3S и Easy UPS 3M са с конкурентни характеристики за малкия и средния бизнес, които изискват бюджетни решенияСофия, 27.02.2020 г. Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията, през 2019 г. представи нова серия трифазни UPS-и, включваща моделите Easy UPS 3S с мощности до 40kVA с вградени или външни батерии, както и моделите Easy UPS 3M с мощности от 60-200kVA с външни батерии. Гамата Easy UPS 3M с мощности от 60 и 80 kVA (400V) се допълва с нови модели, които вече имат вградени батерийни модули с голям капацитет.Актуалното решение на Schneider Electric за Easy UPS 3M с вградена батерия, дава възможност на потребителите да се възползват от UPS с предварително зададено време на автономност - лесен и опростен вариант за по-бърза интеграция."Със своя оптимизиран дизайн и конкурентни продуктови предимства Easy UPS 3M с интегрирани батерийни модули позволява на Schneider Electric по-добре да отговори на клиентските нужди и партньорските изисквания в широк спектър от промишлени сектори, превръщайки се в отлично решение за малки и средни фирми, административни и обществени сгради, както и за индустриални и инфраструктурни приложения", коментира Кристофър Томпсън, вицепрезидент за линията от трифазни бизнес решения в SchneiderElectric. "Easy UPS 3M удовлетворява нуждите на нарастващите пазари за надеждно и удобно решение, осигуряващо непрекъснато захранване, управляемост и качество, като същевременно намалява общата цена на притежание", допълни още той.Непрекъсваемите токозахранващи устройства от сериите Easy UPS 3S и Easy UPS 3M са оптимизирани с цел лесен монтаж, използване и обслужване, като същевременно подсигуряват плавното и безпроблемно протичане на процесите в малкия и средния бизнес. Те са перфектно решение както за административни и обществени сгради, така и за индустриални и инфраструктурни приложения.Осигурени са пълен набор от сервизни услуги благодарение на изградената мрежа от сервизни специалисти, които осигуряват поддръжка на Easy UPS 3S и Easy UPS 3M през целия експлоатационен период. Благодарение на включения пакет за пуск, на потребителите се гарантира, че устройството е правилно свързано, надеждно конфигурирано и безопасно за експлоатация.Сериите Easy UPS 3S и Easy UPS 3M са лесни за инсталиране, употреба и обслужване, защото:" са предварително конфигурирани с вграден прекъсвач за вход/изход/байпас, така че няма нужда от допълнителен външен шкаф с прекъсвачи. Те са лесни за обслужване и предлагат преден или горен достъп за сервизиране имат вградено управление на жизнения цикъл." функционират устойчиво, при тежки условия на околната среда, благодарение на защитно покритие на печатните платки и сменяемият прахов филтър, безпроблемно работят при температура до 40рC. С надеждната си защита от претоварване Easy UPS 3S и Easy UPS 3M са перфектно решение, гарантиращо непрекъснат бизнес процес." технологията е оптимизирана и намалява капиталовите разходи. Същевременно осигурява до 99 процента ефективност в енергоспестяващ ECO режим, което ги прави изключително подходящо решение за малки и средни предприятия." с допълнителна мрежова карта и добавяне на софтуер Eco Struxure IT Expert и Eco Struxure Asset Advisor е възможно управлението на устройствата, проследяемост на производителността, достъп до състоянието на оборудването от всяка точка на света и поддръжка 24/7 от експертен център за обслужване." устройствата притежават Green Premium сертификат, гарантиращ устойчива бизнес производителност.Научете повече - посетете страницата на продуктите от серията EasyUPS 3.За Schneider ElectricSchneider Electric е лидер в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията в домовете, сградите, центрове за данни, енергийната инфраструктура и индустрията. С присъствие в над 100 държави Schneider Electric е лидер в енергийния мениджмънт - средно и ниско напрежение, енергийната сигурност и автоматизацията. Вярваме, че хората и партньорите са това, което прави Schneider Electric успешна компания, и че стремежът ни към иновации и устойчивост гарантира, че електроенергията е достъпна (Life Is On) навсякъде, за всеки и по всяко време.Schneider Electric присъства в България от 1990 г. чрез марките Merlin Gerin и Telemechanique, които през 1993 г. се сливат в едно търговско представителство. През 1998 г. Schneider Electric основава свое дъщерно дружество в София - Шнайдер Електрик България ЕООД. През 1999 г. компанията купува обособена част от завода за електроапаратура в гр. Перущица.През 2007 г. Schneider Electric открива нов завод в гр. Пловдив, като основната му насоченост е производство на прекъсвачи. Инвестицията е в размер на 22 милиона евро и включва застроена площ и нови производствени мощности. Производството на Schneider Electric в България е от изключителна значимост за развитието на компанията в глобален мащаб.През 2019 г. заводът на Schneider Electric в България получи Smart Factory сертификат - най-високият вътрешен стандарт на групата за индустриално производство, автоматизация и ефективно управление на процесите. Фабриката у нас е една от най-големите и модерни производствени бази на компанията в Европа и става първата и единствена Smart Factory на Schneider Electric за цяла Източна Европа. Над 65 процента от процесите в нея са изцяло автоматизирани, а екипът не спира внедряването на нови технологии. Със сертификата заводът Schneider Electric в България се превръща в демонстрационен Smart Factory център за 14 държави.Научете повече на: https://www.se.com/bg/bg/. /АМ/