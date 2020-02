Балканският международен винен конкурс с партньорство с най-голямото винено изложение в света 27 февруари 2020 / 15:43 Tweet

За първи път Конкурсът гостува в Сърбия



С майсторски клас на международното търговско изложение ProWein в Дюселдорф започва тазгодишната програма на Балканския международен винен конкурс (Balkan International Wine Competition, BIWC). "Balkan Wine Stars - Trophy and medal winners from BIWC 2019" ще се проведе на 16 март от 12:15 ч. в DESA, Halle 15 B 03 и ще бъде воден от Род Смит, Master of Wine (MW), жури на BIWC 2019. С този майсторски клас започва и партньорството между BIWC и ProWein и от 2021 г., когато ще се проведе и десетото юбилейно издание на конкурса, той ще има собствен щанд на най-важното винено изложение в света.



Готов е и дигиталният каталог на отличените вина на BIWC 2019. Разпространен до 15 000 вносители от цял свят, каталогът продължава усилията на BIWC за промотиране и налагане на вината на Балканите. За изминалите осем издания екипът на Kонкурса успя да създаде категория "Балканско вино", което е олицетворение на качество и автентичност, и наложи местните сортове като най-голямото винено съкровище за региона.





"Започваме ротация на конкурсната част, като по този начин целим по-голяма интеграция на винарските изби от всички балкански страни и по-доброто им налагане в региона и в Европа", разказва управляващият директор инж. Галина Нифору. "Имаме покана от Лондон да организираме Балкански винен фестивал, която все още обмисляме. Брандът "Балканско вино" е в полза на всички винарски изби от региона, отчитаме засилен интерес от вносители и дистрибутори от целия свят. И тази година на Балканския винен фестивал ще присъстват вносители и дистрибутори от САЩ, Канада, Япония, Белгия, Холандия, Великобритания и от съседните страни", допълва тя.



Конкурсът, чийто домакин тази година от 28 до 30 май ще бъде сръбската столица Белград, се провежда за девета поредна година и избира най-доброто вино, произведено на Балканите. Престижното жури включва четирима носители на титлата Master of Wine, първият български Mater Sommelier Светослав Манолев, който работи в Лондон, винени професионалисти и ескперти от целия свят. Председателят на BIWC Константинос Лазаракис MW споделя за тазгодишното издание на BIWC:





"Сърбия е страна, в която се консумира много вино и освен производител е и страна-вносител. След конкурсната част, планирана за 28-30 май, с всички мостри от Конкурса ще организираме и изложение на 30 май в хотел Фалкенщайнер в Белград, на което сме поканили ХОРЕКА сектора на Сърбия, винени любители, сомелиери. Неминуемо, доброто познаване на вината в региона и интеграцията между страните ще бъде само от полза на избите."



През 2020 г. в сърцето на София отново ще се издигне "Виненото градче" на Балканския винен фестивал, за да ви срещне с най-интересните, любопитни и вълнуващи вина от Балканите и региона. От 11 до 13 юни на открито пред НДК жителите и гостите на столицата ще се насладят на изключителни вина в модерна, градска атмосфера, заобиколени от музика, приятели и различни атракции и забавления - неустоимо предложение за летните вечери в четвъртък и петък и за целия съботен ден. Балканският винен фестивал се провежда под патронажа на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова.



Основната мисия на BIWCF е да популяризира балканските вина и винената култура както в България, така и по света. Със своите близо 1,8 милиона тона вино годишно, Балканите се нареждат на 5-о място в света, веднага след наи?-големите страни винопроизводителки Италия, Франция, Испания и САЩ. The Balkans International Wine Competition е събитието, което събира световния винен елит, за да види, да отпие и да открие богатството и разнообразието на балканските вина. Всяка година отличените вина се награждават на специална церемония и галавечеря, известни като "Балкански винени оскари". Тази година това престижно събитие ще се проведе на 12 юни в София.



Деветото издание на Балканския международен винен конкурс и фестивал 2020 се осъществява с подкрепата на Столична община, Българска търговско-промишлена палата и Българо-сръбска търговско-промишлена камара, както и с медийното партньорство на Exporter.bg, Hit-bg.com, WineBG.info, списание Твоят бизнес, ExpoWorld.bg, Agro TV, Аз чета, Жената днес, Winetours.bg, Арт Идея Бг, Bulgaria Wine Тours.



