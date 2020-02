OT 16:05:01 14-02-2020

Schneider Electric в Пловдив - годишни награди на b2b Media



Заводът на Schneider Electric в Пловдив е

Employer Brand Leader of TheYear 2020

Компанията получи високо признание за цялостната си политика за грижа и личностно и професионално развитие на служителите си





София, 14-и февруари 2020 г. На официална церемония снощи заводът на Schneider Electric в Пловдив получи високо признание и стана Employer Brand Leader of The Year на годишните награди на b2b Media - Employer Branding Awards 2020. Te oтличават бизнеси и личности за постижения в областта на изграждането и утвърждаването на имиджа и популярността на работодателския бранд.

Лидерът в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията Schneider Electric има изградена цялостна политика за отговорна грижа и инвестиция в личностно и професионално развитие на своите служители. Тя се основа на мисията и ценностите на компанията за важността на всеки един служител и на създаването на позитивна и спокойна работна среда.

"Тази награда значи много за нас, защото е доказателство за това, че всички усилия и грижи, които полагаме за служителите в завода на Schneider Electric в Пловдив, са не само ефективни, но и обществено значими и високо оценени. За нас търсенето на обратната връзка, информираност и диалог с нашите служители са от първостепенно значение", сподели Елена Ватрачка, директор "Човешки ресурси" на умната фабрика на компанията в Пловдив.

"През 2019 г. избрахме социалната корпоративна отговорност да бъде наш фокус и правенето на добро да обедини екипа ни. Така заедно с Limacon създадохме благотворителната инициатива #ДариЕнергия, защото Пловдив е нашият дом. Тук се чувстваме добре и имаме нужда да връщаме енергия и подкрепа в местната общност", разказа Калина Петкова, Мениджър маркетингови комуникации на Schneider Electric България.

През 2019 г. заводът на Schneider Electric в Пловдив отпразнува своята 20-а годишнина, а в края на годината получи сертификат за Smart Factory и стана демонстрационна фабрика на компанията за 14 държави. В завода работят над 650 души и най-големият приоритет на компанията са тяхното здраве и сигурност. В тази връзка непрекъснато се провеждат програми за информираност и превенция.

"Учене през целия живот"- това е другият приоритет на Schneider Electric. Компанията има интерактивна обучителна програма от първия ден на всеки служител, както и собствено разработена обучителна академия - Industrial excellence academy by Schneider Electric.Това, което превръща Schneider Electric в сигурен и предпочитан работодател, е съзнанието на целия HR и мениджърският екип, че именно хората са сърцето на компанията и затова инвестицията в тях безценна.





За Schneider Electric:



Schneider Electric е лидер в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията в домовете, сградите, центрове за данни, енергийната инфраструктурата и индустрията. С присъствие в над 100 държави Schneider Electric е лидер в енергийния мениджмънт - средно и ниско напрежение, енергийната сигурност и автоматизацията. Вярваме, че хората и партньорите са това, което прави Schneider Electric успешна компания, и че стремежът ни към иновации и устойчивост гарантира, че електроенергията е достъпна (Life Is On) навсякъде, за всеки и по всяко време.

Schneider Electric присъства в България от 1990 г. чрез марките Merlin Gerin и Telemechanique, които през 1993 г. се сливат в едно търговско представителство. През 1998 г. Schneider Electric основава свое дъщерно дружество в София - Шнайдер Електрик България ЕООД. През 1999 г. компанията купува обособена част от завода за електроапаратура в гр. Перущица.

През 2007 г. Schneider Electric открива нов завод в гр. Пловдив, като основната му насоченост е производство на прекъсвачи. Инвестицията е в размер на 22 милиона евро и включва застроена площ и нови производствени мощности. Производството на Schneider Electric в България е от изключителна значимост за развитието на компанията в глобален мащаб.

През 2019 г. заводът на Schneider Electric в България получи Smart Factory сертификат - най-високият вътрешен стандарт на групата за индустриално производство, автоматизация и ефективно управление на процесите. Фабриката у нас е една от най-големите и модерни производствени бази на компанията в Европа и става първата и единствена Smart Factory на Schneider Electric за цяла Източна Европа. Над 65 процента от процесите в нея са изцяло автоматизирани, а екипът не спира внедряването на нови технологии. Със сертификата заводът Schneider Electric в България се превръща в демонстрационен Smart Factory център за 14 държави.



