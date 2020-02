СОВАЛКА НА СОЦИАЛНАТА ПРОМЯНА ИЗСТРЕЛВАТ МЛАДЕЖИ В БЛАГОЕВГРАД

OT 14:53:31 04-02-2020AM1450OT.008Американски университет в България - конкурсСОВАЛКА НА СОЦИАЛНАТА ПРОМЯНАИЗСТРЕЛВАТ МЛАДЕЖИВ БЛАГОЕВГРАДОфис "Комуникации и маркетинг"+359 888801748akehayova@aubg.eduwww.aubg.edu4 февруари 2020 г. Съобщение до медиитеАмериканският университет в България с първи конкурс за социално предприемачествоПървият по рода си конкурс за социално предприемачество в Югозападна България Innovation Station: Social Change Starts Here! (Станция Иновация: Социалната промяна започва тук) ще се проведе в Американския университет в България (АУБ) между 7 и 9 февруари. Във висшето училище се събират ученици и студенти между 17 и 25 години, които искат да направят българското общество по-добро, предлагайки решения на социални проблеми. Събитието се организира от студентския Better Community Club ("Клуб за по-добро общество") към АУБ, за да мотивира Поколението Z да предопредели курса на совалката на социалната промяна. То е обезпечено изцяло от даренията на компании в България, както и на възпитаници на АУБ от страната и чужбина.Президентът на Better Community Club и студент в АУБ Ася Величкова обясни: "По идеята за състезание по социално предприемачество работим повече от година. Разработихме стратегия как да съберем креативни студенти и ученици от цяла България, с най-добрите преподаватели от АУБ и най-успешните НПО-та в България. И тази стратегия се нарича Innovation Station: Social change starts here. От нашата станция за иновация ще потегли совалката на социалната промяна. Ще потегли с най-блестящите, смели, умни и усмихнати млади хора, които не са безразлични към социалните проблеми и са готови да се изправят срещу тях и да ги решат! Целият екип работи неуморно месеци наред и сме сигурни, че ще успеем да превърнем състезанието в ежегодна традиция и поле за нови изяви на бъдещето на България."Преподавателят и съветник на Better Community Club Сабина Аронова Вийн споделя: "Състезанието по социално предприемачество е доказателство, че съществуват умни, добре образовани и предприемчиви младежи от Поколението Z, на които изобщо не им е все едно в какво общество живеят. Студентите от Клуба работят по организацията на състезанието денонощно и усилията им са на път да се увенчаят с успех. Има надежда, щом зад добрата социална кауза стои и младото поколение!"Над 50 са участниците в конкурса - студенти от АУБ и ученици от София, Варна, Благоевград, Харманли, Кърджали, Симитли, Петрич, които ще бъдат разпределени в отбори. Техните амбиции са подкрепени от 12 неправителствени организации: Младежка фондация "Арете", "Университет за деца", "Заедно в час", Фондация ПИНК, Международната награда на херцога на Единбург, Тръст за социална алтернатива, Фабрика за идеи, Активно българско общество, Мрежа "Хлебни къщи", Сингъл степ, Кан Академия, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, които са предоставили за решаване социални казуси от тяхната практика, и чиито представители ще бъдат ментори на отборите заедно с преподаватели от АУБ. В рамките на състезанието представители на първата в региона акселераторска програма по предприемачество към АУБ Elevate ще разкрият тайните на добрата презентация. Изненади пък са подготвили от други два студентски клуба на АУБ: Broadway Performance Club и Dance Crew.Отборите трябва да предложат оригинално и устойчиво решение на социален проблем и да представят визията си пред седемчленно експертно жури в състав: независимият социален предприемач Калинка Василева, управителят на езикови училища "Интелект" Ваня Ананиева, социалният предприемач с международен опит Серхио Еспиноса, професорът по бизнес технологии от АУБ Тимъти Клиъри, журналистът и писател Даниел Пенев, маркетинг-гуруто Георги Малчев и Фиданка Бачева-МакГрат от Европейската банка за възстановяване и развитие. Тяхна е задачата да раздадат наградния фонд измежду разнородните, но значими идеи на младежите, включително и голямата награда - посещение с напълно покрити разходи на Международния форум за социално предприемачество в Баку, Азербайджан, през април. Тя е осигурена от Алтернативи Интернешънъл, а победителите ще имат възможността да се срещнат със социални предприемачи от цяла Европа и да обсъдят ролята на социалното предприемачество в младежката заетост и социалното развитие на Стария континент.За Американския университет в България (АУБ):Основан през 1991 г. със съдействието на правителствата на Република България и САЩ, Американският университет в България (АУБ) предлага висококачествено американско образование на изключително конкурентна цена и се слави с успехите на своите възпитаници по цял свят. АУБ е акредитиран както в САЩ от New England Commission of Higher Education (NECHE), така и в Европа от българската Национална агенция за оценяване и акредитация. В резултат успешно завършилите АУБ студенти получават двойна диплома - за САЩ и Европа. Университетът предлага 13 бакалавърски програми, магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри и магистърска програма по финанси, банково дело и управление на недвижими имоти съвместно с икономическия университет Bocconi в Милано. В АУБ се обучават 1000 студенти от над 40 държави, а преподавателският състав надхвърля 70 души от над 20 страни. АУБ разполага с най-добрата университетска база в региона: комфортни общежития, отличения с награди студентски център "Америка за България" и най-голямата англоезична библиотека в Югоизточна Европа. Така студентите живеят и учат в кампус, отговарящ на най-високите световни стандарти. Общо завършилите АУБ са около 5000 души, като 99,8 процента от тях са започнали работа или са продължили обучението си в магистърски или докторски програми броени месеци след дипломирането си. В допълнение АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на Министерството на образованието за девета поредна година.Кратка информация и история: http://aubg.edu/quick-facts Нашата мисия и нашите ценности: http://aubg.edu/mission-values Разяснение на нашия модел на образование: http://aubg.edu/liberal-arts-explained АУБ в София: https://www.aubg.edu/executive-education Защо бъдещи студенти избират АУБ: http://aubg.edu/smartversity За допълнителна информация, моля свържете се с Албена Кехайова на тел.: 073 888 215 или мобилен: 0888 80 17 48./АМ/