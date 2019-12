Фестивал на нара в Азербайджан 27 декември 2019 / 12:00 Tweet

Фестивал на нара в Азербайджан







Нарът (на азербайджански нар, както и на български) отдавна се е превърнал в символ на Азербайджан. В Азербайджан го наричат цар на плодовете. Той беше представен като един от талисманите на Първите европейски игри, проведени в Баку през 2015 година.



Нарът е един от най-старите плодове, известен на човечеството и много популярен заради своите вкусови, хранителни и лечебни свойства. Смята се, че произходът на нар е от Централна Азия, откъдето се е разпространил в останалия свят. Отглеждането на нар има дълга история в Азербайджан, където са открити гнили останки от нар от 1000 г. пр.н.е. Азербайджан се счита за единствената страна, в която растат всички сортове нар. Азербайджанският нар получава световно признание като един от най-добрите. Сортовете "Гюльовша", "Весел", "Шанди", "Ширин", "Чаграи гюльойша", "Бала Мюрсал", "Азербайджан гюльойшеси", "Назикгабъг", "Валас", "Ири гила", "Гърмъзъ габъг" се отглеждат в местните градини. Дивият нар също е разпространен в Азербайджан. Сокът от нар и кората му се използват при лечението на до 20 заболявания.Кожатана нар, както и масло от семената му се използват в козметологията, фармацевтичното производство. Плодът неутрализира високото кръвно налягане, предотвратява рака със своите антиоксиданти, подобрява зрението и нормализира храносмилането. Една чаша сок от нар може да ви осигури 40% от дневната нужда от фолиева киселина и витамини А, С и Е.



Въпреки че нарът расте в различни региони на Азербайджан, тези, произведени в района на Ширван, се считат с най-високо качество. Регионът на Гьойчай е синоним на "истинските азербайджански нарове". Гьойчай осигурява 20% от продуктите от нар, предлагани в страната. Той може да се похвали с най-подходящите климатични условия и почва за отглеждане на най-добрите нарове. Миналата година в Азербайджан бяхасъбрани 170000 тона нар. В Азербайджан 15 предприятия произвеждат продукти от нар. Азербайджан изнася нар в много европейски страни и в малки количества за САЩ, Канада и Австралия. В страната се отглеждат над 200 сорта нар. Градините с наровете се простират на територията на над 23 000 хектара, като се предвижда да обхванат 28 000 хектара през 2020 г. Приходите от износ на нар миналата година са над 12 млн щатски долара.



През последните години правителството предприе редица стъпки за популяризиране на производството на нар чрез субсидии и фестивали на нара.Фестивалът на нар се отличава не само с оригинални ястия от различни сортове нар, но и с изключителен дух на този национален празник. Фестивалите на нар се организират в Гьойчай вцентралната част на Азербайджан всеки ноември от 2006 г. насам. Фестивалът се провежда през първата седмица на месеца, тъй като ноември е времето за събиране на реколтата на нар. Фестивалът се характеризира с поредица от панаири, викторини, конкурси, традиционни азербайджански танци и песни, за да подчертае образа на Гьойчай като град, който може да се похвали с най-вкусните (и най-много сортове) нарове в страната.



Фестивалът е вид изложба на нар и продуктите, произведени от него. Сортове от всички села на Гьойчай се демонстрират на фестивала. Освен сортовете нар са представени и сок от нар, "Нарданча" - конфитюр от нар, "Наршараб" - сос от нар, който се сервира с риба и месо, и ръчни изработки от нар.

Наршараб е уникален азербайджански сос, който се състои от изпарен сок от нар, комбиниран със захар и подправки като босилек, канела, кориандър, сол и смлян черен пипер. Вкусът му елюто-кисел. Наршарабът се препоръчва да се употребява с месни и рибни ястия, но може да се използва и като марината или като дресинг за различни салати, докато някои хора обичат да добавят соса и в десерти. Думата наршараб буквално означава "вино от нар", но в соса няма алкохол. Той съдържа 10% лимонена киселина и 45% захар. Нарданча е кисел продукт, приготвен чрез смесване на семена от нар със захар. Говорейки за вино от нар, Азербайджан е известен със специфичните си сортове.



Фестивалът на нара е едно от най-дългоочакваните и приятни събития в Азербайджан. На гостите се представя експозиция на продукти от нар, изложба на произведения, панаир, концерт с участието на популярни изпълнители и фолклорни групи, конкурси.



Празничните трапези, пълни с изобилието от различни ястия, приготвени с нар, включително пайове, десерти, конфитюри и салати и дори пица, приготвена по специална рецепта с добавяне на семена от нар, могат да впечатлят въображението на най-изискания гурме. И, разбира се, много конкурси, например съревнование за "звание" на най-голям нар, за най-бързо ядене на нар и за най-бързо изцеждане на сок от нар. Впрочем, нарът се използва дори за предсказване на съдбата и любовните приключения.



На церемонията по откриването присъстват държавни и правителствени служители, членове на парламента, посланици, акредитирани в Азербайджан, представители на международни организации. Фестивалът служи за популяризиране на азербайджански нар, превърнал се в културен и туристически символ на страната.



Сърдечно kаним българските ни приятели да дойдат в Гьойчай и да се присъединят към фестивала и да вкусят вълшебните качества на азербайджанскитенарове.





