Deichmann представя

новата празнична колекция

обувки и аксесоари





Блясък, стил и елегантност са пленяващите акценти на сезона



София, 09 декември, 2019 г. Празниците чукат на вратата, а обувките на Deichmann ни очакват, за да ни помогнат да заблестим!

Тазгодишната празнична колекция на марката вдъхновява с невероятна комбинация от стил и удобство. Бляскаво черно и огнено червено са новите парти фаворити!

Елегантни денем и атрактивни вечер - моделите от новата колекция подчертават женския чар и са перфектния партньор за парти визията на всяка дама. Коледа, парти, бал, афтъруърк или среща "по женски", поводите да се насладим на бляскави и елегантни обувки са безброй. Този сезон моделите на висок ток с блещукащи детайли са предпочитани за парти или други специални поводи. В празничните дни блясъкът е задължителен, а сандалите със секси каишки завладяват модната сцена. Изисканите боти с ефект "Look at me" придават зашеметяваща визия, която се допълва перфектно със стилна чантичка от ексклузивната колекция на Kendall + Kylie. С най-популярното съчетание "Glamour to go" - стилно дуо от обувки и аксесоар в черно, дамите са готови за всяко парти. Неотразимите "За перфектната вечер" привличат погледа и подчертават визията с много блясък и са толкова удобни, че танците могат да продължат до зори.

Тези и много други празнични модели ще намерите при изключително добро съотношение цена-качество в магазините на Deichmann или на www.deichmann.com

