Американски университет в България- благотворителен коледен базар



БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР

В АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ

ПОДКРЕПЯ ЗАСЕГНАТИ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В АЛБАНИЯ





Студентите от Better Community Club на Американския университет в България (АУБ) ще подкрепят свои състуденти от Албания, чиито семейства са засегнати от земетресението, което удари Адриатическото крайбрежие на страната. Инициатива е сред каузите, за които ще бъдат набирани средства по време на ежегодния коледен благотворителен базар в университета. Освен в подкрепа на пострадалите семейства на студенти от Албания, помощта ще бъдат насочена и към деца и възрастни от социални домове със специални потребности, както и за възрастни хора в и около Благоевград. Дарителската акция е подкрепена от всички студентски клубове в университета и ще се проведе на 4 декември (сряда) в студентския център "Америка за България", АУБ.

Президентът на Better Community Club Ася Величкова мотивира решението на студентите за благотворителната кампания: "За нас е от огромно значение да се подкрепяме и бъдем съпричастни един към друг. В навечерието на един от най-светлите празници, ние, студентите от АУБ, искаме да дарим усмивка и надежда на нуждаещите се. През цялата учебна година организираме различни инициативи, с които достигаме до различни социални групи. Съпричастността, добротата и готовността да помогнем ни прави истински хора".

Всички желаещи да се включат в каузата могат да го направят по няколко начина. Първият е да изработят или сготвят всичко, което им хрумне и може да бъде продадено на Коледния базар. Вторият е да помогнат в продажбата на дарените предмети и храни, а третият - да ги закупят, като така даряват парите на засегнатите от труса.

Американският университет в България е едно от малкото места в региона, където се обучават студенти от над 40 страни. Те живеят и учат заедно, споделят грижите и мечтите си. Времето, прекарано заедно в студентските общежития, им дава възможност да се опознаят и да разберат, че младите хора по цял свят споделят едни и същи стремежи и желания. Това поражда дух на съпричастност и е причина за изграждането на сплотена общност, която винаги е готова да помогне в случай на нужда.



Повече информация за благотворителната инициатива ще научите от Facebook събитието: https://www.facebook.com/events/2557866087627482/



За Американския университет в България (АУБ):



Основан през 1991 г. със съдействието на правителствата на Република България и САЩ, Американският университет в България (АУБ) предлага висококачествено американско образование на изключително конкурентна цена и се слави с успехите на своите възпитаници по цял свят. АУБ е акредитиран както в САЩ от New England Commission of Higher Education (NECHE), така и в Европа от българската Национална агенция за оценяване и акредитация. В резултат успешно завършилите АУБ студенти получават двойна диплома - за САЩ и Европа. Университетът предлага 13 бакалавърски програми, магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри и магистърска програма по финанси, банково дело и управление на недвижими имоти съвместно с икономическия университет Bocconi в Милано. В АУБ се обучават 1000 студенти от над 40 държави, а преподавателският състав надхвърля 70 души от над 20 страни. АУБ разполага с най-добрата университетска база в региона: комфортни общежития, отличения с награди студентски център "Америка за България" и най-голямата англоезична библиотека в Югоизточна Европа. Така студентите живеят и учат в кампус, отговарящ на най-високите световни стандарти. Общо завършилите АУБ са около 5000 души, като 99,8 процента от тях са започнали работа или са продължили обучението си в магистърски или докторски програми броени месеци след дипломирането си. В допълнение АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на Министерството на образованието за осма поредна година.



Кратка информация и история: http://aubg.edu/quick-facts

Нашата мисия и нашите ценности: http://aubg.edu/mission-values

Разяснение на нашия модел на образование: http://aubg.edu/liberal-arts-explained

АУБ в София: https://www.aubg.edu/executive-education

Защо бъдещи студенти избират АУБ: http://aubg.edu/smartversity



