В националния пресклуб на БТА 13 ноември 2019 / 14:30

На 14 ноември, четвъртък, от 11.00 часа,

ще се състои пресконференция на

Института за следдипломна квалификация при УНСС и Aristotle University of Thessaloniki, Солун, Гърция

на тема:

Представяне на проект:

"Joint VET Course for Export Experts (EXPOVET)" (Създаване на съвместен курс за допълнителна квалификация на експерти по износа, с участието на образователни и бизнес институции от Гърция, Германия, Румъния и България, съфинансиран по програма Erasmus+ на ЕС)





Участници: проф. Grigoris Zarotiadis - Aristotle University of Thessaloniki, Солун, Гърция,

доц. Иван Стойчев - Институт за следдипломна квалификация при УНСС, и

доц. Васил Петков - катедра "МИО и бизнес" към УНСС./АМ/