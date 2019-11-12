Бившият боливийски президент Ево Моралес съобщи, че напуска страната и отлита за Мексико, където той вече получи политическо убежище - Асошиейтед прес. .
OT 04:09:31 12-11-2019
VS0407OT.015
.
Бившият боливийски президент Ево Моралес съобщи, че напуска страната и отлита за Мексико, където той вече получи политическо убежище - Асошиейтед прес.
.
./ВСС/
VS0407OT.015
.
Бившият боливийски президент Ево Моралес съобщи, че напуска страната и отлита за Мексико, където той вече получи политическо убежище - Асошиейтед прес.
.
./ВСС/