Schneider Electric представя

водещ в индустрията

UPS





Новият трифазен Galaxy VSе с умна вътрешна батерия за повече достъпност и ефективност



София, 8-и ноември 2019 г. Лидерът в дигиталната трансформация и енергийния мениджмънт и автоматизация Schneider Electric представи тази седмица първия вариант на своето трифазно непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) Galaxy VS с интегрирани умни батерийни модули. Новият продукт е високоефективен, модулен и лесен за внедряване, с дизайн, който да посрещне завишените енергийни изисквания в информационните технологии, търговските и индустриалните съоръжения.

Новият Galaxy VS 10-50 kW с вградени умни батерийни модули предоставя допълнителна възможност за наблюдение, конфигуриране и настройка на батериите, резервен батериен пакет и автоматична настройка на параметрите. Така се намаляват рисковете, като се гарантира, че критичните товари са постоянно защитени и подсигурени от батериите, а времето за автономна работа е винаги прецизно изчислено. Компактен по размер, оптимизиран чрез вграждане на батериите в UPS-а, Galaxy VS е идеален за специфичните изисквания на периферните и разпределени IT системни решения и в изграждането на критични инфраструктури.

Galaxy VS с вградени умни батерийни модули се предлага на световния пазар с изключение на Китай и Япония. В зависимост от мощността и изискванията за автономност клиентите ще могат да избират между два варианта с изходящи мощности в диапазон 10-50 kW (400V). Услугата за пуск и монтаж е включена в цената, за да се гарантира оптимизиране на системната производителност, качество и безопасност. Galaxy VS беше представен за първи път на пазара през април 2019 г. във вариант с външни батерии и мощности от 20-100 kW (400V).

Кристофър Томпсън, вицепрезидент на направление "Трифазни решения", коментира предимствата на новия UPS: "С неговата изключителна ефективност и вградени умни батерийни модулни в съчетание с възможността за свързване към Eco Struxure инфраструктура, новият Galaxy VS е иновативен и гъвкав избор за крайни потребители, дистрибутори, партньори и интегратори. Подходящ е за най-различни приложения, включително разпределение, периферни IT системи и критични инфраструктури. Чрез интегрираните "умни" характеристики като самоконфигуриране и температурен мониторинг новият Galaxy VS е оптималният вариант за постигане на повишените изисквания на нашите клиенти без компромис в ограничаване на производителността."

Сред преимуществата на компактния дизайн е цялостният достъп за поддръжка през предния панел, който го прави идеален за затворени и трудно достъпни пространства. Модулната му архитектура осигурява по-бързо сервизно обслужване, а иновативният му дизайн позволява да продължи да работи с намалена производителност при наличието на неизправност. В зависимост от употребата, UPS-а може да достигне до 99 процента ефективност с патентования от Schneider Electric режим ECOnversion. Това позволява на потребителите да възстановят първоначалната си инвестиция в рамките на 2 до 3 години вследствие на спестяване на енергия. А готовността Galaxy VS да бъде включен към нова или изградена EcoStruxure система осигурява денонощна поддръжка от най-ново поколение софтуер за наблюдение на Eco Struxure IT Expert и Eco Struxure Asset Advisor. Не на последно място, UPS-ът има Green Premium сертификат - гарант, че предлага устойчива за бизнеса производителност чрез своя дизайн.

