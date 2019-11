НЕСТАНДАРТЕН ФЕСТИВАЛ ЗА КАУЗИ И ИДЕИ ПРИВЛИЧА ИНТЕРЕСА НА МЛАДЕЖИ

OT 10:33:31 04-11-2019AM1031OT.001Интеримидж - Американски университет в България - фестивалНЕСТАНДАРТЕН ФЕСТИВАЛЗА КАУЗИ И ИДЕИ ПРИВЛИЧАИНТЕРЕСА НА МЛАДЕЖИОфис "Комуникации и маркетинг"+359 888801748akehayova@aubg.eduwww.aubg.edu4 ноември 2019 г. Съобщение до медиитеНеправителствени организации и студенти обединяват усилия за различни каузиТретото издание на Годишния панаир на неправителствените организации в Американския университет в България (АУБ) ще се проведе на 6 ноември от 16 ч. в Студентски център "Америка за България". Събитието, единствено по рода си в страната, е своеобразен фестивал на благотворителните идеи и каузи. В него представители на НПО-сектора у нас представят различни инициативи и проекти пред студентите на висшето училище, а възможностите не са свързани само с кариерно развитие, но и с доброволчество. В тазгодишното издание близо 20 НПО-та ще запознаят студентите на АУБ с работата и целите си.Мисията на Годишния панаир на неправителствените организации е да насърчи комуникацията и сътрудничеството между българския неправителствен сектор и младите хора. Всяка организация ще има възможност за лесен и пряк контакт с всеки заинтересуван от дейността й, както и за интерактивно представяне. Студентите от своя страна ще споделят обратната връзка към НПО-тата и идеите си за подобряване на работата им и, разбира се, ще могат да подкрепят кауза по свой избор.Участващите организации са с разнообразни сфери на дейност, капацитет и история. Сред тях има такива, ангажирани с въпроси като образование, спорт, междукултурен диалог, студентски консултантски услуги или професионално развитие, които са по-близки до младите. Редица НПО-та се занимават с преодоляването на различни социални проблеми - грижи за деца, социална справедливост, трафик на хора и съвременно робство, човешки права, опазване на културното наследство и др.Сред потвърдилите участие организации са: "Заедно в час", Българската стартъп асоциация, BEST Foundation, Българска Хънтингтън асоциация, Help Karma Foundation, Тръст за социална алтернатива, Каритас София, CVS България, Гражданско сдружение "Алцхаймер България", Фондация за социална промяна и включване, Literate Foundation /"SchoolMiracles" project, PINK Foundation, фондация "Смокиня", Тук-Там - организация на българите с опит в чужбина, Better Community Club, предприемаческа програма Elevate.Следете за актуална информация около Годишния панаир на неправителствените организации във Facebook страницата на събитието.За Американския университет в България (АУБ):Основан през 1991 г. със съдействието на правителствата на Република България и САЩ, Американският университет в България (АУБ) предлага висококачествено американско образование на изключително конкурентна цена и се слави с успехите на своите възпитаници по цял свят. АУБ е акредитиран както в САЩ от New England Commission of Higher Education (NECHE), така и в Европа от българската Национална агенция за оценяване и акредитация. В резултат успешно завършилите АУБ студенти получават двойна диплома - за САЩ и Европа. Университетът предлага 13 бакалавърски програми, магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри и магистърска програма по финанси, банково дело и управление на недвижими имоти съвместно с икономическия университет Bocconi в Милано. В АУБ се обучават 1000 студенти от над 40 държави, а преподавателският състав надхвърля 70 души от над 20 страни. АУБ разполага с най-добрата университетска база в региона: комфортни общежития, отличения с награди студентски център "Америка за България" и най-голямата англоезична библиотека в Югоизточна Европа. Така студентите живеят и учат в кампус, отговарящ на най-високите световни стандарти. Общо завършилите АУБ са около 5000 души, като 99,8 процента от тях са започнали работа или са продължили обучението си в магистърски или докторски програми броени месеци след дипломирането си. В допълнение АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на Министерство на образованието за осма поредна година.Кратка информация и история: http://aubg.edu/quick-facts Нашата мисия и нашите ценности: http://aubg.edu/mission-values Разяснение на нашия модел на образование: http://aubg.edu/liberal-arts-explained АУБ в София: https://www.aubg.edu/executive-education Защо бъдещи студенти избират АУБ: http://aubg.edu/smartversity За допълнителна информация, моля свържете се с Албена Кехайова на тел.: 073 888 215 или мобилен: 0888 80 17 48./АМ/