Интеримидж - конкурс Voted Product of the Year



АВТОРИТЕТНИТЕ НАГРАДИ "ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА"

ОТВАРЯТ ПЛАТФОРМАТА СИ

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА 2020 ГОДИНА





- Съобщение до медиите -



Конкурсът с редица нововъведения в полза на марките



16.10.2019 г., София. Престижният конкурс Voted Product of the Year ("Избран продукт на годината") отваря платформата си за кандидатури с нов представител у нас - екипа на "ПОИ България" - Христо Стефанов и Александра Патракова. Новите собственици на лиценза у нас са амбицирани да продължат мисията наградите "Продукт на годината" да бъдат най-добрият барометър на потребителските нагласи.

През 2020 г. ще бъдат въведени новости, с което влиянието на лейбъла Voted Product of the Year да придобие още по-голяма значимост за компаниите и потребителите. Носителите на приза се отличават за иновациите и качеството, което са реализирали на пазара. Те получават право да поставят върху своите продукти специално лого, графичен символ на признание, което се присъжда от потребителите. Наградата е силно послание към участниците на пазара, както и ефективно средство за насърчаване на продажбите.

Към логото на наградата ще може да се прибавят и идентификатори, които ще подсилят значението му, давайки допълнителен аргумент пред потребителите при избора им на марка-победител в конкурса. Пример за такива идентификатори могат да бъдат Organic Product, Family Product и Beauty Product (био продукт, семеен продукт и продукт за красота) и т.н.

Друга важна промяна е свързана с потребителското изследване, което вече ще се провежда от Nielsen International - глобалната агенция за маркетингови проучвания е стратегически партньор на "Продукт на годината" и реализира изследванията в повечето други страни по света, в които се организира престижният конкурс за иновации.

Важна видима промяна има и в обновеното лого, което е с модерна и изчистена визия.

Филип Гелдер, главен изпълнителен директор на Voted Product of the Year Worldwide, споделя: "Много сме щастливи да приветстваме екипа на Христо Стефанов, новите представители на Voted Product of the Year в България. Убедени сме, че техният опит, включително и в дигиталната комуникация, ще допринесе за надграждането на Бранда за най-иновативни брандове и компании. Към днешна дата "Продукт на годината" е добре познат в повече от 45 страни по света с една обща мисия - да постави потребителите в центъра и да ги овласти да дават препоръки за нови продукти, основани на най-високите стандарти за качество и етика. България е една от страните, в които тази философия е добре изразена в подкрепа на марките да бъдат иновативни, така че иновацията да се превърне в успех", каза още г-н Гелдер.

"С удоволствие поемаме един от най-престижните международни конкурси, в който основно жури са ПОТРЕБИТЕЛИТЕ с главна буква. Убедени сме, че марките, които оперират у нас, заслужават признание за иновациите си, и знакът на нашия конкурс ще допринесе за още по-силното им представяне на пазара", сподели Христо Стефанов.

Компаниите ще могат да използват подобрена система за кандидатстване онлайн на обновения сайт: www.poybulgaria.com. Както и досега, наградените продукти и услуги могат да използват целогодишно реномираното лого на Voted Product of the Year и да го включат във всички канали на своята външна и вътрешна комуникация.



За въпроси и повече информация:

Христо Стефанов: christo.stefanov@poybulgaria.com



Продукт на годината



"Избран Продукт на годината" е най-голямата световна награда за иновации на продукти и услуги, гласувана от потребителите. Основан през 1987 г. във Франция, конкурсът "Продукт на годината" вече се провежда в повече от 45 държави на всички континенти с една основна цел: да насочва потребителите към най-новите продукти на пазара и да отличи компаниите-производители за тяхната иновативност и високото качество на продуктите им.

Христо Стефанов има над 20 години опит в маркетинговите комуникации, организирането на събития и лансирането на нови продукти. Преминал е през позициите Account Director в Шампионите/ Y&R, Client Service Director в българския филиал на френския рекламен гигант Publicis и маркетинг мениджър на инвестиционния посредник "Карол". През 2008 г. основава дигитална агенция e//markeitng, която разработва уебсайтове и мобилни приложения за водещи български компании. От 2019 г. е представител за България на международния конкурс за маркетинг иновации "Избран продукт на годината".

