С TheBalkanHub Интерпартнерс става първата българска комуникационна група със собствена партньорска мрежа на Балканите

Седем балкански агенции си подават ръка в услуга на бизнеси с регионален обхват

На елегантно събитие на 8-ми октомври в София, в присъствието на мениджъри на водещи компании, както и на представители на ключовите бизнес медии у нас, Интерпартнерс Груп постави началото на обединение от балкански комуникационни агенции под бранда The Balkan Hub и с мотото United Marketers of the Balkans.

Обединението включва освен инициатора Интерпартнерс още агенциите WhiteAd (Гърция), Media Concept Store (Румъния), Domino Communications (Сърбия), New Moment Albania, New Moment Skopje (Република Северна Македония) и Communications Lab (Хърватска). Всяка от тези предприемачески компании има свой изразен профил в областта на маркетинг комуникациите, солидно портфолио от местни и международни клиенти и амбиции да се включи активно в интеграционния бизнес процес в региона.

След 27 години възходящо развитие на пазара у нас и успешни проекти в съседни страни Интерпартнерс отчита, че е настъпил благоприятният момент за партньорства с регионален фокус. Стъпката се предприема на фона на вдъхновяващия пример на български фирми (някои от които клиенти на Групата), които осъществяват експанзия на предизвикателния регионален пазар.

Във връзка с учредяването на балканската верига Катя Димитрова, управляващ партньор на Интерпартнерс Груп, сподели: „The Balkan Hub е първата по рода си структура с ясен фокус върху Балканите и задълбочена експертиза в региона, обслужваща бизнеси с единен координационен център – а именно, пазара на произход, и работеща като един екип на 7 пазара – гъвкаво, лесно, ориентирано към измерими резултати в името на нашите клиенти.“

С новата си инициатива Интерпартнерс Груп става единствената българска комуникационна група, която покрива Балканския регион със собствена партньорска мрежа.

Бележки до редакторите

Създадена през 1992 г. като агенция за пълно рекламно обслужване, през годините Интерпартнерс развива собствени специализирани брандове: Interimage /пиар/, TVLowCost /пакетна телевизионна реклама/, а от 2016 г. и вътрешно видео производство под името WOW Videos. Сред клиентите на Интерпартнерс са Американският университет в България, Сладкарници „Неделя“, INTERSPORT, Saint-Gobain Glass, Britos, Европейската комисия, Националната агенция за приходите, Бизнес клуб “Белгия – България – Люксембург” и др. Екипът е динамично развиващ се, изграден предимно от млади професионалисти с визия за бъдещето.