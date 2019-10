OT 12:36:01 09-10-2019

JobTiger - "Дни на кариерата - ИТ, Комуникации и Аутсорсинг"



Бизнесът и младите хора в София се срещат

на 10 октомври по време на "Дни на кариерата

- ИТ, Комуникации и Аутсорсинг" 2019





Браншовото изложение стартира със своето десето юбилейно софийско издание и продължава в Пловдив, Варна и Габрово





На 10 октомври 2019 г., от 10:00 до 18:00 часа, в Националния дворец на културата, ет. 5, ще се проведе десетото юбилейно издание на кариерния форум "Дни на кариерата - ИТ, Комуникации и Аутсорсинг".

За десета поредна година "Дни на кариерата - ИТ, Комуникации и Аутсорсинг" има за цел да даде място за традиционната среща на бизнеса и младите хора в най-бързо развиващите се сектори.

За младите хора тези срещи са най-лесния и достъпен начин да се срещнат с бизнеса и да направят своите първи стъпки в кариерата си. Посещението на форума е удобен и приятен начин младите хора да се запознаят с пазара на труда, предложенията на него и изискванията на фирмите. Така те ща са в състояние да вземат най-правилното и най-вече информирано решение за своето бъдеще.

За да могат да извлекат най-голяма полза от посещението си на събитието, младите специалисти е добре да се подготвят предварително. В сайта на изложението е публикуван пълен списък с фирмите участници, съвети за подготовка и друга полезна информация.

През 2019 година за участие се регистрираха над 110 компании, което за поредна година доказва нуждата и на бизнеса от място, на което да срещат млади и амбициозни специалисти. През годините броят на посетителите расте заедно с нарастващия интерес от страна на бизнеса и към момента това е едно от традиционните и най-очаквани кариерни събития в страната, като през годините 2000 млади специалисти са стартирали своя кариерен път именно от този форум.

След събитието в София, изложенията продължават в Пловдив на 14 октомври в Конгресния център на Пловдивски панаир, във Варна - на 16 октомври в Rosslyn Dimyat Hotel, и в Габрово - на 22 октомври в библиотеката на Техническия Университет - Габрово.

"Дни на кариерата - ИТ, Комуникации и Аутсорсинг" се организира от компанията за комплексни HR услуги JobTiger. Златен спонсор на събитието е Live Area.

Партньори на събитието са Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката, КРИБ, JobTiger.tv, HRIndustry.bg, Аз мога тук и сега, b2b Media, Computerworld.bg, Karieri.bg, сп. "Журнал за жената", Buljobs.com 9Academy.bg, teennews.eu, Uchi.bg, Able Mentor, teenPortall.com, Международната награда на херцога на Единбург - България, Kaldata, CIO, SkyLines.



За организатора JobTiger:

JobTiger стартира като първия кариерен сайт в България, създаден през 2000 г.



След над 18 години работа компанията се разви като първата в България, предлагаща комплексно HR обслужване на клиентите си с международни опит и ноу-хау. Ние имаме над 30 000 клиенти - работодатели и работим с повече от 325 000 кандидати за работа. През годините развихме дейността си в посока изграждане на утвърдена HR агенция с иновативен и икономически ефективен подход.



Освен с портала за работа JobTiger.bg, компанията ни се гордее:

" С пълен набор от услуги по подбор на персонал и отдаването на хора на временна работа.

" Да бъде най-големият организатор на кариерни събития в страната, сред които най-мащабният кариерен форум в България - "Национални дни на кариерата" и първият изцяло онлайн форум "Виртуални дни на кариерата".

" Специалистите в JobTiger провеждат множество HR събития, като HR Weekend, Business Leaders and HR MeetUP и HR and Business Leaders Summit.

" Сред успешните проекти на JobTiger е и Audit Advice Associates (AAA) - първата компания в България, специализирана в HR одит.

" През последните години компанията предлага пълен набор от Employer Branding активности на своите клиенти, част от които е единствената интегрирана услуга Employer Branding Power, която се организира съвместно с PR агенцията InterImage.

Пълният набор от услуги, които JobTiger предлага, можете да видите на JobTiger.net.



От 2016 година JobTiger е сертифициран и през 2019 година е ресертифициран по международния стандарт за управление на хора "Investors in People", с ниво "Silver".

