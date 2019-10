Компанията за комплексни HR Услуги JobTiger защити сребърното си ниво, което получи през 2016 за покриване на стандарта Investors in People 8 октомври 2019 / 13:16 Tweet

JobTiger - стандарт Investors in People



Компанията за комплексни HR Услуги JobTiger

защити сребърното си ниво, което получи през 2016

за покриване на стандарта Investors in People





Престижната акредитация е призната в целия свят като белег за високи постижения и високо ниво на представяне и управление на хора



За втори пореден път JobTiger получи акредитация за сертификат за покриване на стандарта Investors in People като демонстрира отдадеността на компанията да реализира потенциала на своите служители. JobTiger успя да защити и получи отново признанието за покриване на стандарта в неговата версия "Сребро".



През 2016 г. JobTiger бе за първи път акредитиран за стандарта, като усърдно продължава своята амбиция да развива и усъвършенства най-ценния си ресурс - своите служители. Валидността на сертификата е 3 години.



Investors in People е международен стандарт за управление на хора, определящ какво е нужно за ефективно водене и подкрепа за постигане на устойчиви резултати. В основата на стандарта е рамката на Investors in People, отразяваща най-новите тенденции свързани с работното място, основните умения и ефективните структури, необходими за подобряване на резултати във всяка една индустрия. Като работи с клиенти в цял свят, стандартът Investors in People позволява на организациите да направят съпоставка с най-добрите такива в международен мащаб.



Г-н Пол Девой, начело на Investors in People каза: "Бихме желали да поздравим JobTiger - акредитацията за стандарта Investor in People е знак за отличен работодател и организация, отдадена на това да реализира потенциала на своите служители, като водещ фактор за постигане на успех. JobTiger трябва да бъдат изключително горди от своето постижение."



JobTiger стартира като първия кариерен сайт в България, създаден през 2000 г.



След над 18 години работа компанията се разви като първата в България, предлагаща комплексно HR обслужване на клиентите си с международни опит и ноу-хау. Ние имаме над 30 000 клиенти - работодатели и работим с повече от 325 000 кандидати за работа. През годините развихме дейността си в посока изграждане на утвърдена HR агенция с иновативен и икономически ефективен подход.



Освен с портала за работа JobTiger.bg, компанията ни се гордее:

" С пълен набор от услуги по подбор на персонал и отдаването на хора на временна работа.

" Да бъде най-големият организатор на кариерни събития в страната, сред които най-мащабният кариерен форум в България - "Национални дни на кариерата" и първият изцяло онлайн форум "Виртуални дни на кариерата".

" Специалистите в JobTiger провеждат множество HR събития, като HR Weekend, Business Leaders and HR MeetUP и HR and Business Leaders Summit.

" Сред успешните проекти на JobTiger е и Audit Advice Associates (AAA) - първата компания в България, специализирана в HR одит.

" През последните години компанията предлага пълен набор от Employer Branding активности на своите клиенти, част, от които е единствената интегрирана услуга Employer Branding Power, която се организира съвместно с PR агенцията InterImage.

Пълният набор от услуги, които JobTiger предлага, можете да видите на JobTiger.net.



От 2016 година JobTiger е сертифициран и през 2019 година е ресертифициран по международния стандарт за управление на хора "Investors in People", с ниво "Silver".

