Празник за децата от #ДариЕнергия на Schneider Electric

Празник за децата от#ДариЕнергияна Schneider ElectricОтделете съботната сутрин за благотворителната кауза в подкрепа на енергийно бедни семействаВ събота, 21 септември, от 11:00 часа, в Цар Симеоновата градина в Пловдив, с активности и забавления, посветени на нашето общо бъдеще - децата, ще завърши първият етап от кампанията #ДариЕнергия на Schneider Electric. Началото на социално отговорната инициатива на компанията бе дадено миналата събота с откриването на интерактивна инсталация в Градската градината от патронa на #ДариЕнергия Йордан Йовчев и директора на завода на Schneider Electric в Пловдив - г-н Реми Борел.Отново на същото място, но седмица по-късно, деца и подрастващи ще имат възможност да се забавляват заедно с момчетата от The Pact - Никича и Вената, с които ще поговорят за уменията на бъдещето и защо всъщност да си инженер е доста cool. А от "Щурата лаборатория" също са подготвили много интересни демонстрации, свързани с генерирането на енергия. За любопитните и активни младежи организаторите са предвидили много изненади и подаръци.Всеки, който иска да се включи в кампанията, може да го направи на място, като посети инсталацията и отдели минута време и освети "Дървото на Schneider" със своята енергия. До момента дървото е светнало над 1300 пъти, което автоматично означава, че Schneider Electric ще помогне на над 1300 български домакинства в нужда да станат по-енергийно ефективни.Кампанията #ДариЕнергия на Schneider Electric се реализира с активната подкрепа на Община Пловдив и е част от асоциираната програма на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. С експертен принос в подпомагането на енергийно бедни семейства вече от години партньор на Schneider Electric за региона е и Енергийна Агенция - Пловдив.Повече за самата инсталация може да разберете от това видео и от страницата на събитието във Facebook.Информация и актуални новини относно инициативата може да следите на Facebook страницата на Schneider Electric България. На нея ще бъдат публикувани и допълнителните възможности за участие и резултатите от кампанията.Заповядайте на 21 септември, събота, в Цар Симеоновата градина на площада до шадраванчето с рибките. Започваме в 11 часа!Очакваме ви!#ДариЕнергия! Помогни на поне едно енергийно бедно семейство в България!За Schneider Electric:Schneider Electric е лидер в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията в домовете, сградите, центрове за данни, енергийната инфраструктурата и индустрията. С присъствие в над 100 държави, Schneider Electric е лидер в енергийния мениджмънт - средно и ниско напрежение, енергийната сигурност и автоматизацията. Вярваме, че хората и партньорите са това, което прави Schneider Electric успешна компания, и че стремежът ни към иновации и устойчивост гарантира, че електроенергията е достъпна (Life Is On) навсякъде, за всеки и по всяко време.Schneider Electric присъства в България от 1990 г. чрез марките Merlin Gerin и Telemechanique, които през 1993 г. се сливат в едно търговско представителство. През 1998 г. Schneider Electric основава свое дъщерно дружество в София - Schneider Electric България ЕООД. През 1999 г. компанията купува обособена част от завода за електроапаратура в гр. Перущица.През 2007 г. Schneider Electric открива нов завод в гр. Пловдив, като основната му насоченост е производство на прекъсвачи. Инвестицията е в размер на 22 милиона евро и включва застроена площ и нови производствени мощности. Производството на Schneider Electric в България е с изключителна значимост за развитието на компанията в глобален мащаб.Научете повече на: https://www.se.com/bg/bg/. Следвайте ни:/АМ/