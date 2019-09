Специализираната финансовата конференция #NEXT DIFI 2019 се провежда за четвърта поредна година у нас 19 септември 2019 / 15:23 Tweet

Специализирана финансова конференция #NEXT DIFI 2019



Специализираната финансовата

конференция #NEXT DIFI 2019

се провежда за четвърта поредна година у нас





19.09.2019

Форумът събира на едно място лидери и експерти с цел обсъждане на най-новите тенденции в развитието на финансовия и застрахователния сектор



София, 19 септември 2019 г. На 3-и октомври, 2019 г. в "Софарма Бизнес Тауърс" в София за четвърта поредна година ще се проведе #NEXT DIFI 2019 - специализирана финансова конференция за синхронизиране на технологиите и финансовите услуги у нас. Събитието, организирано от B2B Media, ще постави на фокус тенденциите, определящи начина, по който светът заема, купува, застрахова и инвестира.

#NEXT DIFI ще събере на едно място индустриални лидери, застрахователи, регулатори и експерти във финансовия сектор, сред които: Кристоф Де Мил - изпълнителен директор Финанси и иновационен лидер на КВС Груп в България; Румен Радушев - ръководител на Индивидуално банкиране и алтернативни канали в Postbank; Юлиян Влахов - директор за Управление на алтернативни канали в Uni Credit Bulbank; Ева Мейдел - евродепутат от групата на Европейската народна партия; авторът Светлин Наков - съосновател на SoftUni и много други. Те ще обединят опита и знанията си, за да изследват динамично променящите се сили, които оформят финансовата среда в България. За четвърта поредна година, форумът кани всички, които се интересуват от предстоящото в сферата на финансите и които искат да помогнат на компаниите си, да се възползват от най-новите и съвременни възможности, които им дават иновациите.

"Щастлива съм, че за четвърта поредна година #NEXT DIFI ще постави за обсъждане въпроси от изключителна важност за управлението на промените в дигиталното банкиране, дигитализацията на застрахователния сектор, програмите за ускоряване на банкирането и лабораториите за иновации у нас. Участниците ни ще разгледат нови подходи и решения при глобални банкови заплахи, приоритетни звена за киберсигурността и стъпки при развитие на нови продукти и услуги", споделя организаторът на конференцията Надя Маринова - основател на B2B Media.

Програмата на конференцията включва презентации, панелни дискусии и интервюта в реално време. По този начин, висши ръководни кадри от местни и международни банки и застрахователни институции ще се присъединят към лидери от други организации, за да обсъдят какво трябва да направят банките, застрахователните компании и финтех фирмите, за да останат актуални и гъвкави в динамиката на съвременната среда.



Информация за възможностите за участие и присъствие на #NEXT DIFI може да бъде получена от организаторите на: office@b2bmedia.bg.

/АМ/