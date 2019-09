Съобщение за медиите на Посолството на Кралство Мароко 13 септември 2019 / 12:04 Tweet

Съобщение за медиите на Посолството на Кралство Мароко Кралство Мароко категорично осъжда неотдавнашните изявления на израелския Министър-председател относно анексирането на долината на Йордания и северната част на Мъртво море, и счита, че тези изявления са сериозна ескалация и ново нарушение на международното право и резолюции на международната легитимност, които ще подкопаят всички усилия за да се намери просто и всеобхватно решение на палестинско-израелския конфликт. Докато Кралство Мароко потвърждава своята непоколебима и свързана подкрепа за палестинския народ и отхвърлянето на всяко нарушение на неотменимите му права, и по-специално създаването на независима палестинска държава по границите на 4 юни 1967 с Йерусалим като столица, Източен Йерусалим. Кралството призовава международната общност, особено постоянните членове на Съветът за сигурност, да действа незабавно, за да предотврати нарушаването на тези права, за да запази шансовете за постигане на решение с двете държави и да запази сигурността и стабилността на региона. Embassy of the Kingdom of Morocco in Sofia /МИГ/