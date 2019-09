Комисарите на ЕНП с ключови позиции за бъдещето на Европа 10 септември 2019 / 16:40 Tweet

OT 16:41:31 10-09-2019 PA1639OT.003 EPPGroup-Press Комисарите на ЕНП с ключови позиции за бъдещето на Европа 10 СЕПТЕМВРИ 2019 Баланс на половете - успех на ЕНП в новия екип на фон дер Лайен Веднага след представянето на състава и отговорностите на новата колегия на еврокомисарите, Председателят на Групата на ЕНП Манфред Вебер заяви: "Добре е, че кандидатите за членове на Комисията от ЕНП ще имат важни отговорности, които се фокусират върху проблемите на хората: укрепване и инвестиране в европейската икономика, насърчаване на свободната и справедлива международна търговия, защита на нашия европейски начин на живот, изследвания, здраве и иновации, подкрепа за нашата демокрация и бъдещето на следващите поколения." Манфред Вебер посочи като "първо главно постижение" на избрания председател на Комисията, Урсула фон дер Лайен, факта, че е спазен балансът на половете: "ЕНП обеща баланс между половете преди изборите и сега показваме, че спазваме това обещание. Балансът на половете в следващия екип е голямо постижение и важен сигнал за останалата част от Европа и света ", каза той. Относно процедурата по изслушванията пред Европейския парламент за оценка на компетенциите на кандидатите, Групата на ЕНП "ще проучи кандидатурата за членове на Комисията, техните компетенции и способност да работят за по-добра Европа. Всички кандидати ще получат справедлив шанс. " "За следващите пет години приоритетът на Групата на ЕНП и на силния екип от комисари на ЕНП ще бъде да се гарантира, че Европа е в състояние да работи в интерес на европейските граждани. Трябва да укрепим икономиките и външните си граници, както и да защитим по-добре гражданите в един все по-нестабилен свят. Ще продължим да се борим за по-демократична Европа и Европа, която е по-близо до гражданите си. " Бележка към редактора Групата на ЕНП е най-голямата политическа група в Европейския парламент с 182 членове от 26 държави-членки