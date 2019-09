OT 12:28:01 09-09-2019

Schneider Electric

избра InterImage

за комуникационна агенция





- Съобщение до медиите -



Агенцията поема корпоративните комуникации

на световния енергиен лидер от септември





София, 9-и септември 2019 г. Агенция за PR и корпоративни комуникации InterImage поема публичните комуникации на световния лидер в енергийния мениджмънт и автоматизация Schneider Electric в България. Екипът на InterIamge ще се грижи за това основните послания, иновации и проекти на Schneider Electric да достигат и да бъдат разбрани, отличени и оценени от външнитe и вътрешни публики на компанията.

Екипът на InterImage работи в тясно сътрудничество с отдел "Маркетинг" на Schneider Electric в централата в София и отдел "Човешки ресурси" в Пловдив, където се намира производствената база на компанията. В идните месеци предстоят значими събития за компанията в национален и глобален план. Сред първите ангажименти на InterImage са не само цялостната комуникация, но и споделянето на ясния ангажимент за устойчиво развитие на иновациите на Schneider Electric. Много значима за компанията в глобален комуникационен мащаб е и EcoStruxure - изключително иновативна IoT система, лесна за интегриране в домове, сгради, центрове за данни, инфраструктурни проекти и промишленост.



Във връзка с избора на комуникационна агенция, Калина Петкова, Мениджър маркетингови комуникации на Schneider Electric България, сподели: "Привлече ни желанието на Интеримидж да навлязат в нашия контекст и да опознаят темите на един съвсем предварителен етап, когато все още изобщо не беше ясно дали усилията им биха се отплатили. Този естествен интерес към темите на една компания винаги е обещаващ за бъдещото сътрудничество с агенция."



"От самото начало подходихме с огромен ентусиазъм към заданието на Schneider Electric, защото всичко, което реализира компанията, е не само впечатляващо, но и много вдъхновяващо. "Life Is On - навсякъде, за всеки, във всеки момент и по всяко време" - това гарантират технологиите на Schneider Electric. Това дава светлина и на нашата мотивация в работата ни за Schneider Electric", споделя Стела Ерера, PR Projects Lead на InterImage.



Екипът на InterImage ще се грижи и за развитието на социално отговорните инициативи и ангажираност на Schneider Electric в България, свързани с глобалната кауза на компанията, а именно - борбата с енергийната бедност.



За Schneider Electric:



Schneider Electric е лидер в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията в домовете, сградите, центрове за данни, енергийната инфраструктура и индустрията. С присъствие в над 100 държави, Schneider Electric е лидер в енергийния мениджмънт - средно и ниско напрежение, енергийната сигурност и автоматизацията. Вярваме, че хората и партньорите са това, което прави Schneider Electric успешна компания и че стремежът ни към иновации и устойчивост гарантира, че електроенергията е достъпна (Life Is On) навсякъде, за всеки и по всяко време. Научете повече на: https://www.se.com/bg/bg/



EcoStruxure е иновация, която принадлежи на Schneider Electric и е активирана за IoT, готова за използване, отворена, оперативно съвместима архитектура и платформа в домове, сгради, центрове за данни, инфраструктури и промишленост. Иновация на всяко ниво - от Свързани продукти до Междинен контрол и приложения, анализи и услуги.





За InterImage:



PR агенция InterImage, част от комуникационната група Interpartners, е създадена през 2008 г. Сред основните клиенти на компанията са Европейската комисия, Cargill България, Behr-Hella Thermocontrol България, Deichmann България, Американският университет в България, Националната агенция за приходите, Сладкарници "Неделя" и други. Агенцията предоставя широк спектър комуникационни услуги като корпоративен пиар, кризисен пиар, изграждане на работодателска марка, връзки с медиите, събитиен мениджмънт, криейтив, развитие и поддържане на съдържание в социалните мрежи, дизайн, видео производство и печат. Освен че е пълноправен член на международната верига пиар агенции NOVUM, InterImage си партнира с белгийската ICF Mostra по редица европейски проекти.



