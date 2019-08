OT 10:58:01 30-08-2019

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ И НОВИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ

Студенти, преподаватели и служители се събират на годишния пикник на 3 септември, за да поставят началото на занятията



Новата академичната година в Американския университет в България (АУБ) ще бъде открита на 3 септември от 18 ч. край моравата на студентски център "Америка за България". Студентите ще бъдат приветствани от вр.и.д. президент на АУБ д-р Дейвид Еванс. От тази есен АУБ разширява портфолио си с академичната програма "Физика", която студентите ще могат да изучават като специалност или подспециалност в зависимост от техните предпочитания. Нововъведeнието е продиктувано от потребностите на пазара на кадри и идеи в България, региона и света. Програмата цели да развие у студентите солидни познания и аналитични умения, както и способността им да прилагат разнообразни математически модели към природните явления. Новата научна лаборатория, която отвори врати в АУБ миналата година, ще бъде от важно значение за програмата.

Освен нова специалност, в АУБ започват работа и нови преподаватели. Джоди Хилтън е независим фотожурналист и репортер с интереси в областта на миграцията и човешките права. Нейни снимки са били публикувани в изданията Newsweek, New York Times, Wall Street Journal, Financial Times и др. Винсент Казер е автор и преподавател по английски език и по академично и творческо писане. Натрупал е опит в различни държави, сред които Украйна, Ирак и Колумбия, както и в различни американски щати. Красен Кръстев е специалист в сферата на графичния дизайн, вкл. типография и книгопечатане. Работил е в България и чужбина, а негови изложби са показвани както у нас, така и в Белгия, Германия, Нидерландия, Русия, Чехия и Швеция. Аглика Спасова има над 10-годишен опит в изобразителното изкуство и графичния дизайн. Много от проектите й са показвани в националните медии.

През тази година обучението си в университета започнаха близо 280 първокурсници, 98 процента от които получиха стипендии и финансова подкрепа от АУБ заради изключителните си академични постижения. За студентите учебната година започна със Седмицата на ориентацията, чрез която биват приобщени към общността на АУБ и живота в модерния кампус в Благоевград. Когато завършат обучението си, те ще получат двойна диплома - призната както в Европа, така и в САЩ.



За Американския университет в България (АУБ):



Основан през 1991 г. със съдействието на правителствата на Република България и САЩ, Американският университет в България (АУБ) предлага висококачествено американско образование на изключително конкурентна цена и се слави с успехите на своите възпитаници по цял свят. АУБ е акредитиран както в САЩ от New England Commission of Higher Education (NECHE), така и в Европа от българската Национална агенция за оценяване и акредитация. В резултат успешно завършилите АУБ студенти получават двойна диплома - за САЩ и Европа. Университетът предлага 13 бакалавърски програми, магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри и магистърска програма по финанси, банково дело и управление на недвижими имоти съвместно с икономическия университет Bocconi в Милано. В АУБ се обучават 1000 студенти от над 40 държави, а преподавателският състав надхвърля 70 души от над 20 страни. АУБ разполага с най-добрата университетска база в региона: комфортни общежития, отличения с награди студентски център "Америка за България" и най-голямата англоезична библиотека в Югоизточна Европа. Така студентите живеят и учат в кампус, отговарящ на най-високите световни стандарти. Общо завършилите АУБ са около 5000 души, като 99,8 процента от тях са започнали работа или са продължили обучението си в магистърски или докторски програми броени месеци след дипломирането си. В допълнение АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на Министерството на образованието за осма поредна година.



