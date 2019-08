OT 09:00:01 05-08-2019

GI1449OT.023 09:00

APA-OTS

Kreisel Electric и VinFast обединяват усилия, за да създадат нова батерия за електрически автомобили





Съгласно новоподписаното им споразумение за сътрудничество, Kreisel и VinFast ще разработят съвместно акумулаторен пакет, който VinFast ще пусне на пазара като част от своите електрически автомобили и автобуси през 2020.

Rainbach (Австрия) - VinFast Manufacturing & Trading Co., Ltd. (VinFast) обяви споразумение за сътрудничество с Kreisel Electric за разработване на акумулаторни батерии за електрически автомобили и автобуси, които ще се произвеждат във фабриката VinFast във Виетнам. Kreisel цени високото качество, лекото тегло и високите критерии за безопасност и издръжливост. Благодарение на сътрудничеството с Kreisel, VinFast ще ускори производството си и новите им електрически автомобили и автобуси, базирани на технологията Kreisel, ще бъдат на пазара до 2020 г.

Като пионер в областта на батериите и енергийните решения за електрически превозни средства, Kreisel Electric в момента е една от най-известните компании в новата енергийна индустрия. Продуктите на Kreisel Electric се отличават с компактност, добро разсейване на топлината, безопасност, бързо зареждане и дълъг живот на батерията, като в същото време се произвеждат на ниска цена. Kreisel Electric е носител на наградата Product Leadership от Frost & Sullivan, която отличава компании, произвеждащи иновативни продукти и технологии с потенциал да променят света.

"Ние вярваме, че Kreisel Electric предлага решения, които ще оформят бъдещите тенденции на електрическите автомобили на VinFast и ще убедят потребителите в своето качество и безопасност", заяви Le Thi Thu Thuy - вицепрезидент на Vingroup и председател на VinFast.

За Kreisel Electric GmbH & Co KG

Kreisel Electric GmbH & Co KG (Австрия) предлага иновативни системни решения за електронна мобилност и стационарни приложения и разработва най-леките и ефективни батерии в света. Проектите на компанията включват леки автомобили, автобуси и камиони, лодки и самолети, както и стационарни решения за съхранение.



www.kreiselelectric.com

Маркус Крейсел

presse@kreiselelectric.com

Tel.:+43/7949/21400





/ГИ/