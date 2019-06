Здраве от природата с колекцията билкови сапуни STEP TO NATURE на REFAN

Сапуните като миещо средство предхождат всички останали измивни препарати. Притежават много по-близки до кожата ни физиологични свойства, отколкото другите почистващи детергентни вещества, защото основните им суровини не са синтетични, а са от растителен, или животински произход. Те са лесно биоразградими и токсикологично безвредни. Съществуват и други продукти за лична хигиена, някои по-добри, други по-конвенционални, но почистващите свойства на сапуна остават ненадминати, така че той си остава най-добрият избор за ежедневния душ или вана.



Два са неговите основни ефекта:

- разтваря и емулгира мазнините, отстранява ги и заедно с нечистотиите те се отмиват с водата.

- високата стойност на рН на сапуна и сапунената пяна определят и неговото силно почистващо действие.

Колекцията STEP TO NATURE на REFAN включва сапуни с 97% натурални съставки. Чистите етерични масла, вложени в сапуните STEP TO NATURE, глезят обонянието и въздействат на сетивата, като по този начин носят релакс и подобряват настроението – свойствата на ароматите като средство за терапия са широко използвани в козметиката, в това число и при сапуните. Установено е, че етеричните масла въздействат на главния мозък чрез обонятелните рецептори и оказват благоприятно влияние на органите и системите в организма.

Линията билкови сапуни STEP TO NATURE на REFAN е предназначена за ежедневна хигиена на кожата на ръцете и цялото тяло, като не изсушава и не предизвиква алергични реакции.

Рефан България