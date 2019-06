АУБ назначи нов вр. и. д. президент и нов председател на Настоятелството

OT 16:04:01 12-06-2019AM1602OT.002Американски университет в България - назначенияАУБ назначи нов вр. и. д. президенти нов председателна НастоятелствотоАмериканският университет в България (АУБ) днес обяви, че д-р Дейвид Еванс е назначен за вр.и.д. президент, а д-р Каролин Стефанко е новият председател на Настоятелството на институцията. И двете решения бяха взети по време на редовната среща на Настоятелството в Благоевград през май. Д-р Евънс ще започне работа на 24 юни."Безкрайно щастлива съм, че ще работим с такъв изключителен професионалист като Дейвид Еванс. С повече от 29 години лидерски опит в академичните среди, Дейвид е много уважаван сред общността на висшето образование в САЩ. Той е утвърден ръководител с доказани умения в сферата на набирането на средства, отличен комуникатор и човек, който вдъхва доверие на всеки", каза д-р Стефанко."Горд съм да бъда част от прекрасната общност на АУБ. Чувал съм толкова много за огромните успехи на възпитаниците, студентите и преподавателите в университета. Вълнувам се да се присъединя към тази специална институция, която променя не само региона, но и света. Вече се срещнах с част от членовете на Настоятелството, както и с част от възпитаниците, студентите, преподавателите и служителите на университета и бях впечатлен от тяхната любов и посветеност на университета. Нямам търпение да работя с такъв впечатляващ екип и съм сигурен, че заедно ще продължим да допринасяме за успехите на университета". Това каза д-р Еванс в коментар за новата си длъжност на вр.и.д. президент на АУБ."Огромна чест е да бъда избрана за председател на Настоятелството на АУБ и да имам водеща роля в тази прекрасна образователна институция. Очаквам с нетърпение да си партнираме с вр.и.д. президент Еванс и с членовете на Настоятелството и заедно да реализираме целите на университета. Като председател на Настоятелството с удоволствие ще служа и като посланик на мисията на университета и ще работя за това да продължим усилията за разработването на възможно най-добрите практики в университетското управление", каза д-р Каролин Стефанко."Много съм щастлив да приветствам новия вр.и.д. президент д-р Еванс и новия председател на Настоятелството д-р Стефанко. Под тяхно ръководство АУБ ще продължи да надгражда четвъртвековната си история на успехи в България и в Югоизточна Европа. Д-р Еванс и д-р Стефанко, както и новите членове на Настоятелството, имат моята пълна подкрепа". Така Н.Пр. Ерик Рубин, посланик на САЩ в България, коментира новите назначения в ръководството на АУБ.Настоящият президент на университета д-р Стивън Съливан през април обяви, че ще се завърне към преподаването в АУБ на пълен работен ден. "Безкрайно благодарни сме за приноса на д-р Съливан към АУБ. Той е част от университета вече повече от 20 години и е много обичан и уважаван от цялата университетска общност. Докато беше президент, усилията на д-р Съливан изиграха решаваща роля в увеличаването на броя на записаните в АУБ студенти, в историческия успех в рейтинговата система на висшите училища в България, както и в усъвършенстването на академичната програма и в Благоевград, и в София", каза д-р Стефанко.Д-р Каролин Стефанко е президент на College of Saint Rose (Олбъни, Ню Йорк), където ръководи институцията в постоянно променяща се глобална среда, поставяйки силен акцент върху успеха на студентите и обслужването на градската общност. Тя се присъединява към колежа през 2014 г., след като изпълнява длъжността вицепрезидент по академични въпроси в Agnes Scott College в Атланта, Джорджия. Работила е и като основател на катедрата по хуманитарни и социални науки в Калифорнийския държавен университет, Stanislaus; като преподавател, председател на отдела по история, и директор на програмата за жени в Калифорнийския политехнически държавен университет (Cal Poly); и като преподавател в Wheaton College (Масачузетс). Неотдавна д-р Стефанко бе избрана за член на Съвета на директорите на Националната асоциация на независимите колежи и университети (NAICU), където е член на Комисията за финансова помощ на студентите от 2016 г. Тя е и в Съвета на директорите на Международната лидерска асоциация (International Leadership Association), Комисията за независимите колежи и университети в Ню Йорк, Медицински център Олбъни и Women@Work на Hearst. Д-р Стефанко наскоро получи Helen Gurley Brown Genius Grant и обяви дарения на стойност 2,3 млн. долара за инициативи в подкрепа на жените лидери в Сейнт Роуз. Д-р Стефанко има докторска степен по история от университета Duke, магистърска степен по история на жените от Binghamton University и бакалавърска степен по история и изследвания на жените от университета на Колорадов Боулдър.Тя е старши стипендиант по програмата "Фулбрайт" в Загребския университет в Хърватия; служила е като директор в London Study Program; стои зад създаването на програми за обмен на студенти и преподавателски изследвания в Бразилия, Хърватия, Хондурас и Португалия; работила е и като консултант за висшето образование в Саудитска Арабия.Д-р Дейвид Евънс заема длъжността президент на Southern Vermont College от януари 2015 г. до май 2019 г. Той е бил и вицепрезидент по академични въпроси и декан на преподавателите в Buena Vista University (2008-2014). Преди това е бил декан на Petree College of Artsand Sciences в Oklahoma City University (2005-2008), преподавател по английски език и председател на катедрата по "Английски език, реч и журналистика" в Georgia College & State University (2000 - 2005), член на факултета (1990-2000 г.) и председател на катедрата по "Английски език" (1996-2000 г.) в Cornell College. Д-р Еванс беше избран за член на борда на Националната асоциация на независимите колежи и университети (NAICU), за да представлява североизточния регион през 2016 г., и служи като председател на комисията за анализ на политиките и връзки с обществеността до заминаването си за България. От 2015 г. той също участва в борда на Търговската камара в Бенингтън, като е неин президент през 2019 г. Oт юли 2016 г. до юни 2017 г. д-р Еванс е бил и председател на борда на Vermont Higher Education Council (Съвета за висше образование във Върмонт). Представител е и на New England Collegiate Conference (Конференцията на колежите на Ню Инглънд) в консултативната група на президентите на NCAA Division III (Националната спортна асоциация на колежите, трета дивизия). Д-р Еванс притежава бакалавърска степен от Pomona College и магистърска степен и докторска степен от Вирджинския университет. И трите му образователни степени са в специалност "Английски език".Нови развитияСред другите важни решения на майската среща на Настоятелството са избирането на нови членове на Настоятелството и на Университетския съвет и новоодобрените специалност и подспециалност"Физика" в АУБ.Новите специалност и подспециалност "Физика"Новите специалност и подспециалност "Физика" в АУБ имат за цел да предоставят на студентите едно добро разбиране на най-фундаменталните закони на природата и да им помогнат да развият силни аналитични умения и способност да прилагат различни математически модели, за да разчитат феномени от природата. Миналата година в АУБ бе открита нова научна лаборатория, която допълнително ще допринесе за развитието на програмата.Новите членове на настоятелствотоНовите членове на настоятелството са:" С. Еван Стюарт (C. Evan Stewart) е старши партньор в адвокатска кантора Cohen &Gresser в Ню Йорк. Ню Йоркският правен вестник New York Law Journal нарича негово дело едно от "Водещите дела на 2005". Той е и носител на наградата Sanford D. Levy; Преподава в Cornell University и Fordham Law School." Марша Макхарг, (Marcia MacHarg, J.D.) независим директор, председател на Комисията по номинации на Japan Smaller Capitalization Fund, Inc., листнат на Нюйоркската фондова борса; член на Настоятелството, вкл. председател на Комисията за одит и член на Изпълнителната комисия, на Smith College, Northampton, Massachusetts;" Майкъл Марвин (Michael Marvin) е служил в настоятелствата на десетки неправителствени,обществени и частни организации и притежава богат опит в управлението на различни нива в държавни и частни образователни институции. В момента е член настоятелствата на Българския център по предприемачество (BEC) и две частни компании, бил е изпълнителен директор, председател и основател на компания, част от фондовата борса NASDAQ;" Кристина Бакърджиев (Kristina Bakardjiev), преподавател в Националния институт за съдебна защита в САЩ (National Institute for Trial Advocacy in the U.S.).Новите членове на университетския съветНастоятелството избра Даниел Томов, завършил АУБ през 1997 г., за председател на Университетския съвет за срок от три години (май 2019 - май 2022 г.). Така той стана и член на Настоятелството. Томов е основател в Eleven Ventures, една от първите фирми, които дават тласък на инвестициите в ранен етап в Източна Европа. Ефтим Ефтимов, завършил бакалавърската програма на АУБ през 2008 година и магистърската програма за ръководни кадри на университета през 2018 г., също бе избран за член на Университетския съвет. Той е главен изпълнителен директор в Montway България.За Американския университет в България (АУБ):Основан през 1991 г. със съдействието на правителствата на Република България и САЩ, Американският университет в България (АУБ) предлага висококачествено американско образование на изключително конкурентна цена и се слави с успехите на своите възпитаници по цял свят. АУБ е акредитиран както в САЩ от New EnglandCommission of HigherEducation (NECHE), така и в Европа от българската Национална агенция за оценяване и акредитация. В резултат успешно завършилите АУБ студенти получават двойна диплома - за САЩ и Европа. Университетът предлага 13 бакалавърски програми, магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри и магистърска програма по финанси, банково дело и управление на недвижими имоти съвместно с икономическия университет Bocconi в Милано. В АУБ се обучават 1000 студенти от над 40 държави, а преподавателският състав надхвърля 70 души от над 20 страни. АУБ разполага с най-добрата университетска база в региона: комфортни общежития, отличения с награди студентски център "Америка за България" и най-голямата англоезична библиотека в Югоизточна Европа. Така студентите живеят и учат в кампус, отговарящ на най-високите световни стандарти. Общо завършилите АУБ са около 5000 души, като 99,8 процента от тях са започнали работа или са продължили обучението си в магистърски или докторски програми скоро след дипломирането си. В допълнение, АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на Министерството на образованието за осма поредна година.Кратка информация и история: http://aubg.edu/quick-facts Нашата мисия и нашите ценности: http://aubg.edu/mission-values Разяснение на нашия модел на образование: http://aubg.edu/liberal-arts-explained АУБ в София: https://www.aubg.edu/executive-education Защо бъдещи студенти избират АУБ: http://aubg.edu/smartversity За допълнителна информация, моля свържете се с Албена Кехайова на тел.: 073 888 215 или мобилен: 0888 80 17 48./АМ/