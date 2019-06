В националния пресклуб на БТА 10 юни 2019 / 13:40 Tweet

OT 13:40:31 10-06-2019

AM1339OT.003

БТА - НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ



В националния

пресклуб

на БТА





На 11 юни, вторник, от 11.00 часа,

ще се състои съвместна пресконференция на

Столична община, Сдружение "Любов и светлина" - Монтана, и Туристическа организация Ниш

на тема:

Подобряване на българо-сръбската туристическа оферта и засилване на междукултурния диалог в посока осъществяване на устойчиво развитие на туризма.

Резултати от реализирането на проект No. CB007.1.11.268 - "Увеличаване на туристическите информационни услуги в трансграничния регион" ("Increasing the tourist information services in the CBC region").



С успешното реализиране на проекта се обособиха нови обекти за туризъм, характеризиращи се с висока атрактивност и потенциал за привличане на множество туристи.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020.



В пресконференцията ще участва Мария Дикова - проектен координатор от страна на Столична община.

/АМ/