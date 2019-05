Списък на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, съгласно Решение - 251-ЕП от 03.05.2019 г. на ЦИК 25 май 2019 / 15:45 Tweet

Списък на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, съгласно Решение - 251-ЕП от 03.05.2019 г. на ЦИК





Държава Място номер на секция Адреси на секции

1 Австралия Канбера-посолство 320100001 29 Pindari Crescent, O'Malley, 2606 ACT Australia

2 Австрия Виена-посолство 320200002 Schwindgasse 8, 1040 Wien

Виена-ПП на РБ 320200003 Rechte Wienzeile 13, 1040 Wien

Залцбург 320200004 Verein Viele, Rainerstrasse 27, 1. Stock, 5020 Salzburg

Инсбрук 320200005 Alphotel, Bernhard-Hofel-Strasse 16, 6020 Innsbruck

Линц 320200006 Theater "Maestro", Bismarkstrase 18, 4020 Linz

Брегенц 320200007 Hotel Messmer am Kornmarkt, Kornmarktstrase 16, 6900 Bregenz

3 Азербайджан Баку-посолство 320300008 Баку, бул. "Хюсейн Джавид" 13

4 Албания Тирана-посолство 320400009 гр. Тирана, ул. "Скендербей", 12

5 Алжир Алжир-посолство 320500010 гр. Алжир, ул. "Колонел Бугара" 13

6 Аржентина Буенос Айрес-посолство 320600011 гр. Буенос Айрес, cl Mariscal A. J. de Sucre 1568 c.p. 1428 CABA

7 Армения Ереван-посолство 320700012 Нор Ареш, ул. София 16

8 Беларус Минск-посолство 320800013 Посолство на Република България в Република Беларус, Минск, Площадь Свободы 11

9 Белгия Брюксел-посолство 1 320900014 av. Moscicki 7, 1180 Bruxelles

Брюксел-посолство 2 320900015 av. Moscicki 7, 1180 Bruxelles

Брюксел-Постоянно представителство на РБ към ЕС 1 320900016 Square Marie-Louise 49, 1000 Brussels

Брюксел-Постоянно представителство на РБ към ЕС 2 320900017 Square Marie-Louise 49, 1000 Brussels

Гент 320900018 гр. Гент, Oude Abdijstraat 3, 9031 Drongen (Gent)

Льовен 320900019 гр. Льовен, Novotel Leuven Centrum Vuurkruisenlaan 4, 3000 Leuven

10 Босна и Херцеговина Сараево-посолство 321000020 гр. Сараево, ул. Радничка 30

11 Бразилия Бразилия-посолство 321100021 гр. Бразилия, SEN 8, Asa Norte, 70800-911- Bras?lia - DF

12 Великобритания Лондон-посолство 1 321200022 Посолство на Република България, 186-188 Queen's Gate, SW7 5HL

Лондон-посолство 2 321200023 Посолство на Република България, 186-188 Queen's Gate, SW7 5HL

Лондон-посолство 3 321200024 Посолство на Република България, 186-188 Queen's Gate, SW7 5HL

Лондон-посолство 4 321200025 Посолство на Република България, 186-188 Queen's Gate, SW7 5HL

Саутхамптън 321200026 Ibis Southampton Centre, 9 West Quay Road, Southampton SO15 1RA

Уочестър парк 321200027 79 Stonecot Hill, Sutton, Surrey SM3 9HJ

Брайтън 321200028 Jurys Inn Brighton, 101 Stroudley Road, Brighton, BN1 4DJ

Бристол 321200029 70 West Street, St. Philips, Bristol, BS2 0BL

Глазгоу 321200030 Williams Room, McIntyre building, University of Glasgow, University Avenue, Glasgow G12 8QQ

Глостър 321200031 Premier Inn Gloucester (Twigworth) Hotel, Tewkesbury Road, Twigworth Gloucester, GL2 9PG

Единбург 321200032 Novotel Edinburgh Centre, 80 Lauriston Place, Edinburgh, EH3 9DE

Екситър 321200033 Jurys Inn Exeter, Western Way, Exeter, EX1 2DB

Кеймбридж 321200034 Didis deli, unit 7Dry Drayton industry, Scotland road CB23 8AT

Ковънтри 321200035 65 Bgeorge Eliot Road, Coventry CV1-4HT

Крю 321200036 39 Victoria Street, CW1 2JG Crewe

Лийдс 321200037 Holiday Inn Express Leeds City Centre Armouries; Armouries Drive, Clarence Dock, Leeds, LS10 1LE

Лондон Ийлинг 321200038 Cafe Onik, 1 Castle Hill Parade, the Avenue, W13 8JP

Лондон Стратфорд 321200039 Holiday Inn London - Stratford City, 10a Chestnut Plazza, Westfield Stratford City, Montfichet Road, London, E20 1GL

Лондон, Финсбъри парк, Ресторант Родина 321200040 156A Seven Sisters Road, Finsbury Park, N7 7PT

Норич 321200041 Maids Head Hotel Tombland, Norwich, Norfolk, NR3 1LB

Нотингам 321200042 Jury's Inn Waterfront Plaza, Station Street, Nottingham NG2 3BJ

Оскфорд 321200043 1 Canterbury Rd, Oxford OX2 6LU

Чатам 321200044 84 Luton Road, Chatham, Kent, ME4 5AB

Шефилд 321200045 NOVOTEL Sheffield Centre, 50 Arundel Gate, S1 2PR, Sheffield

13 Германия ФР Берлин-посолство 1 321300046 Leipziger Strasse 19, 10117 Berlin

Берлин посолство 2 321300047 Leipziger Strasse 19, 10117 Berlin

Берлин-посолство 3 321300048 Leipziger Strasse 19, 10117 Berlin

Бремен 321300049 Quartiersbildungszentrum Morgenland bei Grundschule Fischerhuder Strasse Morgenlandstrasse 43, 28237 Bremen

Дармщадт-почетно консулство 321300050 гр. Дармщат, Buro des Honorarkonsuls der Republik Bulgarien, Hilpertstrasse 3, 64295 Darmstadt

Дортмунд 321300051 гр. Дортмунд, Burohaus, Leuthardstrasse 1-7, 44135 Dortmund

Дрезден 321300052 Neonworx office w. V., Kraftwerk Mitte 7, 01067 Dresden

Ерфурт 321300053 Българско училище "Никола Вапцаров", Am Bach 6, 99098 Erfurt- Urbich

Карлсруе 321300054 Haus der Familie, Kronenstr. 15, 76133 Karlsruhe

Констанц 321300055 Steigenberger Inselhotel, Auf der Insel 1, 78462 Konstanz/Bodensee

Кьолн 321300056 гр. Кьолн, STARTPLATZ, Im Mediapark 5, 50670 Koln

Лайпциг 321300057 Markt 10, 04109 Leipzig

Магдебург-почетно консулство 321300058 Haeckelstrasse 9, 39104 Magdeburg

Мюнстер-почетно консулство 321300059 Bismarkallee 1, (c/o Handwerkskammer)48151 Munster

Мюнхен-генерално консулство 1 321300060 Walhallastr. щ 7, 80639 Munchen

Мюнхен-генерално консулство 2 321300061 Walhallastr. щ 7, 80639 Munchen

Нюрнберг 321300062 "Stadtwaldsch?nke" Paul-Keller-Str. 1, 90768 F?rth

Регенсбург 321300063 Am BioPark 9, 93053 Regensburg

Фрайбург 321300064 Haus des Engagements, Rehlingstrasse 9, 79100 Freiburg

Франкфурт на Майн-генерално консулство 321300065 60318 Frankfurt Main, Eckenheimer Landstrasse 101

Хамбург-почетно консулство 321300066 Alstertor 15, 20095 Hamburg

Хановер 321300067 Lister Mattheuskirche, W?hlerstrasse 13, 30163 Hannover

Щутгарт-почетно консулство 321300068 M?rike Str. 11, 70178 Stuttgart

Аахен 321300069 гр. Аахен, Oppenhoffallee 64, 52066 Aachen

14 Грузия Тбилиси-посолство 321400070 гр. Тбилиси, 0105, Алея Вахтанг Горгасали 15

15 Гърция Атина (Йеротеу 7) 321500071 гр. Атина, ул. "Йеротеу", 7, кв. "Атина", ПК: 104 37

Атина-посолство 321500072 гр. Атина, ул. "Стратигу Калари", щ 33А, кв. "Палео Психико", 154 52

Атина (Турист сървиз холдинг ) 321500073 гр. Атина, ул. "ул."Каролу" 26, пл. "Караискаки"", Атина 104

Кавала 321500074 гр. Кавала 65403, Константин Палеологу 9, Kavala 65403, Konstantinou Paleologou 9

Каламата 321500075 гр. Каламата, ул. "Аристоменус", 33, ПК 24100 (зала в Общинския културен център "Народно училище Пандзопулиос")

о. Крит-Йерапетра 321500076 гр. Йерапетра, о. Крит, ул. "Оплархигу Лакерда" щ18, ПК 72200 (Български културно-информационен център на "Сдружение на българите на о. Крит")

о. Крит-Ираклио 321500077 гр. Ираклион, ул "ЕОК", 24, и ул. "Стергиояни", 60, ПК 71305 (Български културно-информационен център на "Сдружение на българите на о. Крит")

о. Крит-Ретимно 321500078 гр. Ретимно, о. Крит, ул. "Ямбудаки", 12, ПК 74100 (Работнически център Ретимно)

о. Крит-Ханя 321500079 гр. Ханя, ул. "Йониас", 11, ПК 73136 (Български културно-информационен център на "Сдружение на българите на о. Крит)

Неа Муданя 321500080 гр. Неа Муданя 63200, "28 октомври" 27, Първо Начално училище, Nea Moudania 63200, 27 "28 October" Str., 1st Primary School

Никити 321500081 гр. Никити 63088, Гимназия Никити / Nikiti 63088, Gymnasium Nikiti

о. Родос 321500082 о. Родос, ул. Евреон мартирон", щ 30 и "Византиу", ПК 85100 ("То спити тис Европис")

Солун-генерално консулство 321500083 гр. Солун, 54643, ул. Н. Ману 12, Е. Абот 1, ( Thessaloniki 54643, 12 N. Manu str., 1 E. Abbot str.)

16 Дания Копенхаген-посолство 321600084 Embassy of the Republic of Bulgaria,Gamlehave Alle 7,2920 Charlottenlund

17 Израел Тел Авив-посолство 321700085 гр. Тел Авив, ул "Леонардо да Винчи" 21

18 Индия Делхи-посолство 321800086 16/17 Чандрагупта Марг, Чанакяпури, Делхи-110021

19 Йордания Аман-посолство 321900087 Um Uthaina, 7, Al Mosel Str., 11195 Amman, P.O.Box 950578

20 Иран Техеран-посолство 322000088 гр. Техеран, "Vali-е-Asr Ave, "Tavanir" Ave, "Nezami-ye Ganjavi" Str. щ 40

21 Ирландия Дъблин-посолство 322100089 22 Burlington Road, Ballsbridge

22 Испания Кастельон де ла Плана 322200090 Plaza Espana, 1, 12006, Castellon de la Plana

Барселона 322200091 Escola d'Administracio Publica de Catalunya, calle Girona, 20; C.P. 08010 Barcelona

Валенсия-генерално консулство 1 322200092 Calle Antonio Suarez, 48, Entlo. P.D, 46021, Valencia

Валенсия-генерално консулство 2 322200093 Calle Antonio Suarez, 48, Entlo. P.D, 46021, Valencia

Валядолид 322200094 Centro civico Rondilla, calle Alberto Fernandez 3, C.P. 47010 Valladolid

Гандия 322200095 Placa Jaume I, щ 5, 46701, Gandia

Лерида 322200096 Local Social Camp d'Esports, calle Alcalde Pijol 9, c.p. 25006 Lleida

Льорет дел Мар 322200097 Centre Civic "Can Sabata" Cami de l'Angel, 2, C.P. 17310 Lloret de Mar

Мадрид-посолство 1 322200098 Посолство на Република България, trav. Santa Maria Magdalena 15; C.P. 28016 Madrid

Мадрид-посолство 2 322200099 Посолство на Република България, trav. Santa Maria Magdalena 15; C.P. 28016 Madrid

Мадрид-посолство 3 322200100 Посолство на Република България, trav. Santa Maria Magdalena 15; C.P. 28016 Madrid

Майорка 322200101 Майорка, CALLE DEL MESTRE PEROSI 13, 07008, PALMA DE MALLORCA

Памплона 322200102 c/ Caldereria, 11, C.P. 31001 Pamplona

Тафаия 322200103 Centro Cultural Paseo Padre Catalayud s/n, C.P. 31300 Tafalla

Торревиеха 322200104 NEGOCIADO DE CENSO Y ESTADISTICA, Calle Union Musical Torrevejense, 22, 03181 Torrevieja

Аликанте 322200105 Parroquilla "Virgen del Remedio", c./Avila 14, 03011, Alicante

23 Италия Кастелламмаре ди Стабия 322300106 ул. Санта Катерина, 11, (Via Santa Caterina, 11)

Милано-генерално консулство 322300107 ул. "Филипо Турати" 32

Понтедера 322300108 ул. Белфиоре, 11 (Via Belfiore, 11)

Рим-посолство 322300109 ул. "Пиетро Паоло Рубенс", 21, (Via Pietro Paolo Rubens, 21)

Тури 322300110 ул. Наполи, 20 (Via Napoli, 20)

Фоджа 322300111 ул. Тренто 42, (Via Trento, 42)

24 Казахстан Нур Султан (Астана)-посолство 322400112 гр. Нур-Султан, ул. "Иманова" 11, бизнес-център "Нурсаулет", ет. 5

25 Канада Отава-посолство 322500113 Embassy of the Republic of Bulgaria, Ottawa, 325 Stewart Street, ON K1N 6K5

Торонто-генерално консулство 322500114 гр. Торонто, Consulate General of the Republic of Bulgaria, 65 Overlea Blvd., Suite 230, Toronto, ОN M4H 1P1, Canada

26 Катар Доха-посолство 322600115 West Bay, Dafna, Zone 66, Waraqa Bin Nawfal Str. 848, Villa 98

27 Кипър Ларнака 322700116 гр. Ларнака, ул. "Константинос Калогера", щ 87, офис 2

Лимасол 322700117 гр. Лимасол, ул. "Идалиу", щ 17

Никозия-посолство 322700118 гр. Никозия, ул. "Константину Палеологу" 13, 2406

Паралимини 5290 322700119 гр. Паралимни, ул. "Андонис Пападопулу" 4

Пафос 322700120 гр. Пафос, ул. "Персефонис", щ 2

28 Китай Пекин-посолство 322800121 гр. Пекин, Jianguomenwai, "Xiu Shui Bei Jie" # 4, Beijing 100600

Шанхай-генерално консулство 322800122 гр. Шанхай, Office 1416, Building B, Far East International Plaza, 317 Xianxia Road, Shanghai, Post Code: 200051

29 Косово Прищина-посолство 322900123 гр. Прищина, 10 000 Прищина, ул. "Исмаил Кемали" 155

30 Куба Хавана-посолство 323000124 гр. Хавана, 5-ta Ave. щ 6407, esq. a 66, Miramar, Playa

31 Ливан Бейрут-посолство 323100125 гр. Бейрут, ул. 44, Мар Такла, сектор 6

32 Люксембург Люксембург 5 Авеню Мария Тереза 323200126 гр. Люксембург, avenue Marie-Therese 5, L-2132, Luxembourg, Hotel Parc BelleVue

33 Малта Сейнт Джулианс 323300127 GOLDEN TULIP VIVALDI HOTEL, Dragonara Road, St. Julian's, STJ 3141, Malta

Буджиба 323300128 db San Antonio Hotel + Spa, Triq it-Turisti, Qawra, St. Paul's Bay, Malta

34 Мароко Рабат-посолство 323400129 гр. Рабат, ул. Ахмед Ел Язиди, 4/4, Av. Ahmed El Yazidi

35 Мексико Мексико-посолство 323500130 av. Paseo de la Reforma щ 1990

36 Молдова Кишинев-посолство 323600131 ул. "Букурещ" щ 92

Тараклия 323600132 гр. Тараклия, ул. "Ленина" щ 143/2

37 Нидерландия Айндховен 323700133 гр. Айндховен, Camphuysenstraat 1, 5615 KS, Eindhoven

Амстердам 323700134 гр. Амстердам, Jan van Eijckstraat 47, 1077 LH, Amsterdam

Грьонинген 323700135 гр. Грьонинген, Boottelroosstraat 3, 9741 JD Groningen

Ротердам-Схийдам 323700136 гр. Ротердам/Схийдам, Boerhaavelaan 79, 3112 LD Schiedam

Утрехт 323700137 гр. Утрехт, Decimalaan 7, 3526 AH Utrecht

Хага-посолство 1 323700138 гр. Хага, Duinroosweg 9, 2597 KJ, Den Haag (The Hague, The Netherlands)

Хага-посолство 2 323700139 гр. Хага, Duinroosweg 9, 2597 KJ, Den Haag (The Hague, The Netherlands)

38 Норвегия Осло-посолство 323800140 гр. Осло, ул. Тидемандсгате 11

39 ОАЕ Абу Даби-посолство 323900141 Villa 6, Jafn Street, Al Nahayan Camp, Abu Dhabi

Дубай-генерално консулство 323900142 Jumeira Road, Villa 18, Jumeira 1, Dubai, United Arab Emirates

40 Полша Колобжег 324000143 Urzad Miasta Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg

Краков 324000144 ZUE S.A., ul. Kazimierza Czapinskiego 3, 30-048 Krakow

Варшава-посолство 324000145 Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa

41 Португалия Лисабон-посолство 324100146 ул. Сакраменто а Лапа, 29

42 Република Корея Сеул-посолство 324200147 гр. Сеул, 102-8, Hannam-daero, Yongsang-ku, Seoul 04418

43 Република Северна Македония Скопие-посолство 324300148 гр. Скопие, ул. "Златко Шнайдер" щ 3

Битоля-генерално консулство 324300149 гр. Битоля, бул. "1-ви май" 53

44 Република Южна Африка Претория-посолство 324400150 гр. Претория, ул. Станца Бопапе щ 1071 (1071 Stanza Bopape Street, Pretoria)

45 Румъния Букурещ-посолство 324500151 гр. Букурещ, ул. "Рабат" 5, сектор 1

46 Русия Москва-посолство 324600152 Москва 115127, ул. "Мосфильмовская" 66

Санкт Петербург-генерално консулство 324600153 гр. Санкт Петербург, 190 123, ул. "Рылеева" 27

Екатеринбург-консулство 324600154 ул. Карла Либкнехта, д. 22, офис 403

47 Саудитска Арабия Рияд-посолство 324700155 гр. Рияд 12512, Дипломатически квартал, ул. Дарийн 4067, сграда Б-53

48 САЩ Лос Анджелис-генерално консулство 324800156 11766 Wilshire Blvd., Suite 440, Los Angeles, СА 9005

Ню Йорк-генерално консулство 324800157 гр. Ню Йорк, 121 East 62 Street, New York, NY 10065

Ню Йорк-Постоянно представителство 324800158 гр. Ню Йорк, 11 East 84th Street, New York, NY 10028

Чикаго-генерално консулство 324800159 гр. Чикаго, 737 North Michigan Ave., Suite 2105, Chicago, IL, 60611

Вашингтон-посолство 324800160 1621 22nd St., NW, Dimitar Peshev Plaza, Washington DC, 20008

49 Словакия Братислава-посолство 324900161 гр. Братислава, ul. Kuzm?nyho 1, 811 06 Bratislava

50 Словения Любляна-посолство 325000162 ул. "Опекарска" щ 35

51 Сърбия Белград-посолство 325100163 гр. Белград, ул. "Бирчанинова" 26

Ниш-генерално консулство 325100164 гр. Ниш, ул. "Лоле Рибара" 19, п.к. 18000

52 Тунис Тунис-посолство 325200165 гр. Тунис, 5 Rue Ryhane, City Mahraj?ne

53 Турция Бурса-консулска канцелария към генерално консулство Истанбул 325300166 Adalet Mah., Aydin Sok. No 1, Osmangazi - Bursa, 16180

Истанбул-генерално консулство 325300167 Ahmet Adnan Saygun Cad. 34, Ulus - Levent, 34340 Istanbul

Одрин-генерално консулство 325300168 гр. Одрин, 22030, кв. "Сараджа паша", бул."Талят паша" щ 146

Анкара-посолство 325300169 гр. Анкара, бул. "Ататюрк" 124

54 Узбекистан Ташкент-посолство 325400170 гр. Ташкент, ул. "Ракатбоши" 52

55 Украйна Киев-посолство 325500171 ул. Госпитална 1

Одеса-генерално консулство 325500172 гр. Одеса, ул. "Посмитного" 9

56 Унгария Будапеща-посолство 325600173 гр. Будапеща, бул. Андраши 115

57 Финландия Хелзинки-посолство 325700174 гр. Хелзинки, "Куусисаарентие" 2Б

58 Франция Бордо 325800175 гр. Бордо, Salle Quintin Loucheur, 96, rue de la Bechade, 33000 Bordeaux

Лион 325800176 гр. Лион, Salle Bourgelat, 10 rue Bourgelat, 69002 Lyon

Марсилия 325800177 гр. Марсилия, Hotel La Residence Du Vieux Port, 18 Quai du Port, 13002 Marseille

Нант 325800178 гр. Нант, Grand Hall rdc Maison des Syndicats (DDA Salle cat 1TER), 4 place de la Gare de L'Etat, 44200 Nantes

Ница 325800179 гр. Ница, Centre d'affaire-Espace 17, 17 avenue des Fleurs, 06000 Nice

Париж-посолство 1 325800180 гр. Париж, 1, avenue Rapp, 75007 Paris

Париж-посолство 2 325800181 гр. Париж, 1, avenue Rapp, 75007 Paris

Сен-Назер 325800182 гр. Сен Назер, 2, rue Max Jacob, Salle Maria DERAISME, 44600 Saint Nazaire

Страсбург-Постоянно представителство 325800183 гр. Страсбург, 22 rue Fischart, 67000

Тулуза 325800184 Maison de la Citoyennete Rive-Gauche, Salle 2, 20, place Jean-Diebold, 31300 Toulouse

59 Хърватия Загреб-посолство 325900185 ул. Владимира Назора 39

60 Черна гора Подгорица-посолство 326000186 гр. Подгорица 81000, ул. "Вукице Митрович" 10/ Vukice Mitrovic щ 10, Podgorica 81000

61 Чешка република Прага-посолство 326100187 гр. Прага, Krakovska 6, 110 00 Praha 1

62 Швейцария Берн-посолство 326200188 гр. Берн, Bernastrasse 2-4, 3005 Bern

Женева-Постоянно представителство 326200189 16, Chemin des Cr?ts de Pregny 1292 Chambesy

63 Швеция Стокхолм-посолство 326300190 Stockholm 114 31, Karlav?gen 29

64 Япония Токио-посолство 326400191 гр. Токио 5-36-3 Йойоги, Шибуя-ку, Токио 151-0053





