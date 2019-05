Информация за медиите: дните на изборите, 23-26 май

OT 17:45:01 23-05-2019KL1744OT.005Пресслужба на Европейския парламент - съобщение за медиитеИнформация за медиите:дните на изборите,23-26 майПресслужбаЕвропейски парламентСъобщение за пресата23-05-2019Информация за медиите: дните на изборите, 23-26 майСъобщението за медиите предоставя актуализирана изчерпателна информация, свързана с предоставяните услуги за медиите по време на дните на изборите (23-26 май) и изборната вечер на 26 май.График за публикуване на данните на 26 май и сайт за резултатите от изборитеПарламентът ще публикува националните прогнози след 19.00 ч. (българско време) в неделя, 26 май, и ще представи първите обобщени прогнози за разпределението на местата в следващия Парламент в 21.15 ч. (българско време), въз основа на достъпните национални данни и екзитполовете на специално създадения сайт: https://www.rezultati-izbori.eu/ "> https://www.rezultati-izbori.eu/ Разпределението на местата ще бъде актуализирано и публикувано на сайта периодично през вечерта на 26 май, едновременно с пристигането на прогнозите и официалните резултатите от държавите членки, като предварителните глобални резултати се очакват около 00.15 ч. (българско време) на 27 май.Подробният актуализиран график за публикуване на прогнозите и резултатите на 26 и 27 май може да намерите прикачен към съобщението, както и по-долу в таблицата.час 26 май19:00 7 национални прогнозиАвстрия, Кипър, Германия, Гърция, Ирландия, Малта, Холандия20:00 2 допълнителни национални прогнозиБългария, Хърватия21:00 3 допълнителни национални прогнозиФранция, Дания, Испания21:15 Първа обобщена прогноза за ЕП въз основа на:- 12 национални прогнози, публикувани по-рано, и- намерения за гласуване преди изборите в останалите 16 държави членки.22:00 4 допълнителни национални прогнозиПолша, Португалия, Румъния, Швеция22:15 Актуализирана обобщена прогноза за ЕП въз основа на:- 16 национални прогнози, публикувани по-рано, и- намерения за гласуване преди изборите в останалите 12 държави членки.23:00 1 национален официален временен резултатФинландия23:15 Актуализирана обобщена прогноза за ЕП въз основа на:- 16 национални прогнози, публикувани по-рано;- 1 официален временен резултат, и- намерения за гласуване преди изборите в останалите 11 държави членки.27 май00:15 Първи прогнозни резултати за ЕП въз основа на:- официални крайни резултати в 9 държави членки: Гърция, Естония, Испания, Кипър, Латвия, Словакия, Словения, Чехия, Швеция;- официални временни резултати в 13 държави членки: Австрия, Белгия, Германия, Дания, Ирландия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Унгария, Финландия, Хърватска;- национални прогнози от 5 държави членки: България, Италия, Полша, Румъния и Франция, и- намерения за гласуване преди изборите в Обединеното кралство.00:30 1 национален официален временен резултатОфициални временни резултати във Франция01:00 1 допълнителна национална прогнозаПърви официални временни резултати в Обединеното кралство (частични)01:15 Актуализирани прогнозни резултати за ЕП въз основа на:- официални крайни резултати в 9 държави членки: Гърция, Естония, Испания, Кипър, Латвия, Словакия, Словения, Чехия, Швеция;- официални временни резултати в 14 държави членки: Австрия, Белгия, Германия, Дания, Ирландия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Унгария, Финландия, Франция, Хърватска;- първи (частични) официални временни резултати в Обединеното кралство, и- национални прогнози от 4 държави членки: България, Италия, Полша и Румъния02:15 Вероятна последна актуализация на прогнозни резултати за ЕП въз основа на новопостъпили данниСайт за резултатите от изборитеВ сайта https://www.rezultati-izbori.eu/ "> https://www.rezultati-izbori.eu/ ще намерите националните резултати, разпределение на местата по политически групи и държави, разбивка по национални партии и политически групи, съотношение между мъжете и жените сред евродепутатите и избирателната активност. Също така ще можете да сравнявате резултатите по различни показатели, с калкулатора на мнозинства може да проверите кои политически групи могат да съставят мнозинство в ЕП, както и да създадете свой уиджет, който да вградите с генерирания код за вграждане на сайта на вашата медия.Сайтът ще започне да се актуализира с постъпващите национални данни от изборите след 19 ч. на 26 май.Изборни правила по държавиПълен набор от данни за изборните правила във всяка една държава членка, време за гласуване, листи, кандидати и предишни резултати от гласуване са достъпни тук: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/ 20190516BKG51011/european-elections-2019-country-sheetsАудиовизуални услугиЕвропа по сателит (Europe by Satellite - ЕbS)От 23 до 26 май, EbS ще излъчи кадри от гласуването на председателите на Европейския парламент, Европейския съвет и Европейската комисия, водещите кандидати и лидерите на политическите групи. Кадри от избирателни секции в цяла Европа също ще бъдат предавани, както и серия от снимки с ключови моменти от парламентарния мандат.От 19.00 ч. (българско време) в неделя, на сайта https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20190526 EbS ще публикува графики на прогнозите и резултатите в качество за излъчване. EbS+ ще излъчва изборната вечер на живо от пленарната зала в Брюксел, както и реакциите от лидерите на политическите групи и водещите кандидати. Излъчването на EbS+ може да бъде проследено на живо в интернет тук: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/2. Предварителната програма на EbS+ за 26 май е достъпна тук: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20190526 Мултимедиен център на Европейския парламентВсички видеа и снимки, свързани с изборните дни, включително гласуването на председателите на Европейския парламент, Европейския съвет и Европейската комисия, водещите кандидати и лидерите на политическите групи, могат да се свалят от тук: https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/election-days- 23-26-may-2019_12301_pk .Актуализират се автоматично.Селекция от важни моменти от сегашния парламентарен мандат са достъпни тук.СтриймингИзборната вечер ще бъде предавана на живо от сайта на Парламента от 18.45 ч. (българско време) тук: https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video? event=20190526-1800-SPECIAL и на сайта на EbS+: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20190526 Упътване за използване на кодовете за вграждане ще намерите тук , както и в прикачения pdf файл.Биляна ЦЪРНОРЕЧКАПресаташе(+359) 02 985 35 45(+359) 0878 85 35 46biliana.tzarnoretchka@europarl.europa.euКалина ВЪРБАНОВАПресаташе(+359) 02 985 35 45(+359) 0878 407 107kalina.varbanova@europarl.europa.euNeil CORLETTHead of the Press Unit(+32) 2 284 20 77 (BXL)(+33) 3 8817 4167 (STR)(+32) 470 89 16 63neil.corlett@europarl.europa.euCezary LEWANOWICZPress Officer(+32) 2 28 30297 (BXL)(+33) 3 881 64407 (STR)(+32) 498 98 34 02cezary.lewanowicz@europarl.europa.euMichaela FINDEISPress Officer / Editorial Coordinator(+32) 2 283 11 41 (BXL)(+33) 3 8817 3603 (STR)(+32) 498 98 33 32michaela.findeis@europarl.europa.euAndreas KLEINERPress Officer / Editorial Coordinator(+32) 2 28 32266 (BXL)(+33) 3 881 72336 (STR)(+32) 498 98 33 22andreas.kleiner@europarl.europa.euOscar FONTAOAudiovisual Services(+32) 2 28 43789 (BXL)(+32) 498 98 35 72oscar.fontao@europarl.europa.euRobert SERMEKRadio Production and Content+ 32 2 284 2824 (BXL)+ 33 3 8817 3298 (STR)voxbox@europarl.europa.euYasmina YAKIMOVAPress Officer(+32) 2 28 42626 (BXL)(+33) 3 881 73774 (STR)(+32) 470 88 10 60yasmina.yakimova@europarl.europa.eupresa-bg@europarl.europa.euПолучавате това съобщение, защото по Ваша молба Вашият имейл адрес е бил регистриран в нашия списък за изпращане на мейли. Ако повече не желаете да получавате уведомления, моля отговорете на този мейл с текст "отписване" в полето "относно". За да се запишете в нашия списък за изпращане на мейли, моля отговорете на този мейл с текст "записване" в полето "относно".Вашите данни ще бъдат използвани само с цел изпращане на това съобщение и няма да бъдат предавани на трети страни.Предварителен график* за публикуване на прогнозните и изборните данни на 26 и 27 май, българско времеДанните могат да бъдат намерени тук (както по държави, така и за целия ЕС): https://rezultati-izbori.eu/ 19:00 7 национални прогнозиАвстрия, Кипър, Германия, Гърция, Ирландия, Малта, Нидерландия20:00 2 допълнителни национални прогнозиБългария, Хърватия21:00 3 допълнителни национални прогнозиФранция, Дания, Испания21:15 Първа обобщена прогноза за ЕП въз основа на:- 12 национални прогнози, публикувани по-рано, и- намерения за гласуване преди изборите в останалите 16 държави членки22:00 4 допълнителни национални прогнозиПолша, Португалия, Румъния, Швеция22:15 Актуализирана обобщена прогноза за ЕП въз основа на:- 16 национални прогнози, публикувани по-рано, и- намерения за гласуване преди изборите в останалите 12 държави членки23:00 1 национален официален временен резултатФинландия23:15 Актуализирана обобщена прогноза за ЕП въз основа на:- 16 национални прогнози, публикувани по-рано;- 1 официален временен резултат, и- намерения за гласуване преди изборите в останалите 11 държави членки.00:1527 май Първи прогнозни резултати за ЕП въз основа на:- официални крайни резултати в 9 държави членки: Гърция, Естония, Испания, Кипър, Латвия, Словакия, Словения, Чехия, Швеция;- официални временни резултати в 13 държави членки: Австрия, Белгия, Германия, Дания, Ирландия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Унгария, Финландия, Хърватска;- национални прогнози от 5 държави членки: България, Италия, Полша, Румъния и Франция, и- намерения за гласуване преди изборите в Обединеното кралство.00:3027 май 1 национален официален временен резултатОфициални временни резултати във Франция01:0027 май 1 допълнителна национална прогнозаПърви официални временни резултати в Обединеното кралство (частични)01:1527 май Актуализирани прогнозни резултати за ЕП въз основа на:- официални крайни резултати в 9 държави членки: Гърция, Естония, Испания, Кипър, Латвия, Словакия, Словения, Чехия, Швеция;- официални временни резултати в 14 държави членки: Австрия, Белгия, Германия, Дания, Ирландия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Унгария, Финландия, Франция, Хърватска;- първи (частични) официални временни резултати в Обединеното кралство, и- национални прогнози от 4 държави членки: България, Италия, Полша и Румъния02:1527 май Вероятна последна актуализация на прогнозни резултати за ЕП въз основа на новопостъпили данни*Графикът се актуализира периодично. Последна актуализация: 22 май 2019 г.Речник:Национална прогноза: Прогнози или подобни неофициални данни, публикувани в държава членка, базирани на налични екзитполове и предоставени от Кантар за Европейския парламент.Намерения за гласуване преди изборите: Последни проучвания на обществените нагласи за гласуване, публикувани в държава членка преди изборите.Обобщена прогноза за ЕП: Обобщение на текущо налични неофициални прогнозни данни и намерения за гласуване преди изборите, представени като графика на пленарната зала .Прогнозни резултати за ЕП: Прогноза за резултатите от европейските избори, основана на налични официални резултати (частични/пълни, предварителни/финални).Допълнителна информация:Отдел за наблюдение на общественото мнениеГенерална дирекция "Комуникации"Филип Шулмайстер, Ръководител на отдел+32-475-790-021philipp.schulmeister@ep.europa.euDGCOMM-POM@europarl.europa.eu/КЛ/