Козметика с екстракт от стволови клетки се грижи за кожата преди първите бръчки

Първата крачка към правилната грижа за кожата на лицето е превенцията, независимо от нейния тип и генетична обусловеност. Не чакайте да откриете първите бръчици по лицето си, за да започнете борба с тях. Погрижете се за своята кожа, още докато е млада и свежа, за да я запазите по-дълго такава. Подходящи за целта са продуктите от козметичната линия Gardenia an drose на REFAN, която съдържа измивен крем за лице, дневен и нощен крем, както и серум за лице. Той може да се използва самостоятелно, или за засилване на ефекта от дневния и нощния крем. Серията е базирана на екстракт от стволови клетки от гардения и розово масло, комбинацията от които е подходяща за по-млада кожа и кожа, склонна към омазняване. Екстрактът от стволови клетки от гардения стимулира синтеза на колаген и забавя процесите на неговата деградация, която води до отпускане на кожата и появата на бръчки. Той ефективно помага за възвръщането на здравия и стегнат вид на кожата. Ценна добавка към продуктите от серията Gardenia and rose е българското розово масло, което съдържа над 300 съставки и отдавна е доказало благотворното си влияние върху човешкия организъм. Подходящо е за всички типове кожа, но най-вече за чувствителна. Оказва тонизиращ и стягащ ефект върху капилярите, както и върху циркулацията на кръвта като цяло. Има регенериращо тъканите действие и е подходящо при рани - действа ранозаздравяващо и против белези. Серията Gardenia and rose на REFAN е предназначена за превенция на стареенето и е подходяща за всеки тип кожа. Освен поотделно, продуктите от нея се предлагат и в комплект, което ги правидобра идея за подарък, особено в навечерието на абитуриентските балове, когато въпросът какво да изберем за младите хора е особено актуален.

