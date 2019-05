Европейски избори: безпрецедентен брой гледания на филма от кампанията на Парламента 2 май 2019 / 12:52 Tweet

С над 75 милиона гледания в рамките на една седмица, филмът "Изберете своето бъдеще", част от информационната кампания на ЕП базирана на чувството за съпричастност, е имал изключително въздействие. От пускането му в четвъртък, 25 април, триминутният филм е бил гледан над 75 милиона пъти, безпрецедентни стойности за институционална кампания (данните са актуализирани в четвъртък в 10.00 ч. българско време). Филмът има субтитри на всички официални 24 езика на ЕС, има и различни национални версии на същия език (общо 32), плюс пет основни световни езика (арабски, китайски, руски, хинди и турски). Филмът също така е реализиран на 31 жестомимични езика, с помощта на Европейския съюз на глухите (ЕСГ). Режисиран от печелилия награди Фредерик Планшон и разработен от "European Broadcast Partners" и техният подизпълнител "& Co./NoA", филмът документира интензивните, красиви и крехки моменти от пристигането на новородените в този свят из цяла Европа и има за цел да ни кара да се замислим защо гласуваме. Всички мигове от раждания от филма са истински документални кадри. Като водеща част от кампанията за европейските избори през 2019 г., филмът има за цел да осведоми европейците относно техните общи ценности, емоции и отговорности. По думите на малкото момиче, което води разказа във филма, "всеки един от нас може да остави следа, но всички заедно можем да постигнем реална промяна". Кампанията на Европейския парламент също включва платформата thistimeimvoting.bg, която позволява на хората да участват в европейските избори. Към момента 270 000 души са се регистрирали в нея. Европейските избори ще се състоят във всички държави членки между 23 и 26 май. Въпроси и отговори относно филма "Изберете своето бъдеще" Контракторът на Парламента, European Broadcast Partners, и техният подизпълнител творческата агенция &Co./NoA, концептуализираха филма и помогнаха в съпътстващата го кампания, за да предизвика широка дискусия за бъдещето на Европа. Кампанията е призив към европейците да предприемат действия и да гласуват, за да осигурят по-добро бъдеще за себе си и за бъдещите поколения. Каква е целта на филма? Целта на филма е да ни накара да се замислим защо гласуваме. Колкото повече хора гласуват, толкова по-силна и по-легитимна става демокрацията. Целта е европейците да осъзнаят споделените ценности, емоции и отговорности. За да се справят с глобалните предизвикателства, европейците трябва да застанат заедно и да изберат своето бъдеще, както и бъдещето на своите деца и внуци, като гласуват на предстоящите избори. По думите на разказвача във филма - младо момиче: " Всеки един от нас може да остави следа, но всички заедно можем да постигнем реална промяна. Избери тази Европа, в която искаш да порасна". Каква е идеята зад филма? Появата на детето на бял свят променя перспективите на родителите върху живота като нищо друго. Раждането на дете е емоционален момент, който се допълва от голямо чувство за отговорност за бъдещото благосъстояние на новия живот. Филмът документира дълбоко емоционалната красота на новите европейци, които идват на този свят точно сега, точно преди изборите. Той показва действителното раждане на деца, които ще наследят решенията, взети през май 2019 г. Той показва цялата надежда и радост, която ги среща, и това, че от секундата, в която ние идваме на този свят, ние сме част от него заедно и е необходимо да се грижим за него, колективно и индивидуално, чрез гласуване. С други думи: "Обединени в многообразието", мотото на Европейския съюз. Кой имаше идеята за филма? Кампанията "Избери своето бъдеще" беше идея на Европейския парламент и беше използвана за информиране на творческата агенция &Co./NoA, която разработи концепцията за филма. Кой режисира филма? Режисьор на филма е Фредерик Планшон, на 53 години. Роден в Лион и живеещ в Париж, Фредерик започва кариерата си като театрален актьор и работи като асистент-режисьор на 15 игрални филма, преди да направи режисьорския си дебют през 1990 г. с късометражния филм "L'Echange" , който печели Награда за изображение на Фестивал на филмовата картина. Това стартира кариерата му като режисьор на рекламни и музикални клипове. Работил е за каузи като "Спасете децата" и " Mumsnet" и е спечелил почти всяка голяма награда за своята работа. Само през последните няколко години той е събрал много награди за своите SSE и AT&T филми, включително 3 златни, 2 сребърни и една бронзова награда в Кан. Кои компании са допринесли за продукцията? European Broadcast Partners, Белгия - обща отговорност за продукцията и езиковите адаптации & Co./NoA, Дания - творческа агенция & Co. Production, Дания - отдел вътрешно производство на &Co. Newland/Academy - продуцентски компании, представляващи Фредерик Планшон Реално ли е всичко, или някои части са режисирани? Всички жени, които участват, са бременни или току-що родили между февруари и март 2019 година. Някои от участниците (роднините) са били заснети, за да пресъздадат разнообразието на европейските семейства и да придадат завършеност на историята. Всички сцени на раждане са 100% реални, но за да бъде историята в завършен вид, някои сцени от преди и след раждането са поставени или пресъздадени. Кои са заснетите бъдещи родители? Общо 15 бъдещи родители бяха заснети на място в Гърция, Дания, Чехия и Унгария. Гърция: Всичките заснети 4 жени не са професионални актриси Унгария: Всичките заснети 4 жени не са професионални актриси Дания: 6 жени + роднини (4 раждания). Чехия: Всичките 5 жени са бременни актриси. Една от тях наистина ражда в клипа. Финалът показва 15 бременни жени и техните семейства, заснети със съдействието на болниците. Още пет бременни жени и 11 роднини бяха заснети от продуцентските компании. Кога и в кои страни и болници е заснет филмът? Филмът е заснет в общо 12 дни през февруари и март 2019 г. в пет различни европейски болници, разположени в четири страни: 2-ри отдел на Акушерство и Гинекология (Унгария), Болницата Реа Матърнити (Атина, Гърция), Университетска болница Атикон (Атина, Гърция), Porodnice Apolin?? и Oblastni nemocnice Pribram (Прага, Чехия) и Университетската болница Одензе (Одензе, Дания). Защо бяха избрани тези страни? От самото начало създателите на филми се стремяха да снимат в най-малко три различни европейски страни, обхващащи Северна, Централна и Южна Европа. По време на производствения процес продуцентската компания се свърза с различни болници в цяла Европа и накрая избра най-желаещите да участват в проекта. Общо бяха установени контакти с около 20 болници в 13 европейски държави. На колко години е момичето, разказващо за филма, откъде е и част ли е от филма? Момичето, разказващо историята, е 11-годишна датчанка. Тя посещава международно датско основно училище и не участва в самия филм, тъй като единствената й роля е да бъде гласът на разказвач. Стартиране и канали за разпространение 24-25 април: Стартиране на филма "Избери своето бъдеще" и публикуването на резултатите от пролетното проучване на Евробарометър. Видеоклипът е качен в YouTube канала на Европейския парламент; само една връзка с вградени субтитри, в зависимост от предпочитанията на потребителя. Филмът също е качен във Фейсбук, а негова по-кратка версия и в Инстаграм, за да достигне до гражданите на ЕС в 28-те държави членки чрез социалните медии, пресата и над 200 000 поддръжници и доброволци, които са активни по всички налични канали. От 6 май до 23-26 май Датата за излъчване на клипа по телевизията, в киното и по радиото е 6 май, с изключение на някои страни, в които ще бъде излъчен по-рано. Един от основните кино канали ще бъде мрежата на европейското кино, състояща се от почти 1 200 кина в целия ЕС, в които клипът ще бъде излъчен преди началото на основния сценарий. На колко езика филмът e със субтитри? Триминутният филм "Избери своето бъдеще" ще бъде със субтитри на всички официални езици на ЕС, на някои регионални езици, различни национални версии на един и същ език (общо 32) и на пет основни световни езика (арабски, китайски, руски, хинди и турски). Филмът "Избери своето бъдеще" ще бъде преведен на 31 езика за глухонеми. Той ще бъде публикуван онлайн в Ютюб и Фейсбук. За по-нататъшно разпространение в други канали ще има и други по-кратки версии: - Телевизионен клип (30 секунди), дублиран на 32 езика. - Клипът за киното (35 секунди), същия сценарий и езици като телевизионен клип, но с повече изображения. - Радиозаписът (20 секунди) на 21 езика.