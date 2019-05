Кънчо Стойчев откри 72-рата конференция на световната асоциация "Галъп интернешънъл" във Виена

OT 11:46:01 02-05-2019PA1144OT.008Австрия - "Галъб интернешънъл"Кънчо Стойчев откри 72-рата конференцияна световната асоциация "Галъп интернешънъл"във Виена72-рата глобална конференция на световната асоциация "Галъп интернешънъл" започна във Виена. Асоциацията продължава традицията на д-р Джордж Галъп и обединява основни независими агенции в целия свят.Конференцията бе открита от президента на асоциацията Кънчо Стойчев. В приветствието си той подчерта, че асоциацията продължава да расте.Световни имена в изследванията на общественото мнение са част от конференцията във Виена. Сред тях - Марита Карбайо, президент на асоциацията WAPOR, Дейвид Джодис, Джони Хийлд, Паскал Шелала и общо над петдесет изследователи от целия свят. Ще има презентации от всички световни региони. В програмата се очаква да се включат още Ерик Фрай, главен редактор на Дер Щандарт, Волфганг Шусел, Михаел Нитше и др.От страна на "Галъп интернешънъл" от България участват Андрей Райчев и Първан Симеонов. Във Виена е и председателят на секретариата на международната асоциация Мила Николова.Ето и линк към нашия сайт: http://www.gallup-international.bg/bg/ %D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/85-2019/495-Kancho-Stoychev-%D0%9Epened-the-72nd-Gallup-International-Association-Conference-in-ViennaDisclaimer: Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C. which is no longer a member of Gallup International Association. Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll).------------------www.gallup-international.bgwww.gallup-international.bgбул. "Джеймс Баучер" 23,23, James Bourchier Blvd.,1164, София, 1164, Sofia,България; Bulgariаел. поща: office@gallup-international.bg;E-mail: office@gallup-international.bg;тел.: +359 2 9694 101; Phone: +359 2 9694 101;факс: +359 2 4224 712. Fax: +359 2 4224 712./ПА/