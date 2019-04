OT 15:10:01 12-04-2019

JobTiger - "Национални дни на кариерата"



Форумът, от който започват хиляди кариери, се случи за 18-а поредна година





11 950 млади специалисти посетиха "Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот" в търсене на по-добра реализация, първа работа или стажантска програма



На 8 април, с провеждането на пловдивското събитие от "Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот" 2019 успешно приключи 18-ото издание на най-големия кариерен форум в България. Събитието се проведе в рамките на 4 седмици в 8 академични града, стартирайки на 12 и 13 март в София. 196 български и международни компании се срещнаха с младите специалисти на най-голямото кариерно изложение в България, организирано от JobTiger с дългогодишното партньорство на Нестле България.

Кариерният форум събра под един покрив водещи компании, които предлагат свободни работни позиции, и млади хора, които искат да стартират или развият кариерата си. В период от четири седмици представители на общо 196 фирми-работодатели се срещнаха с 11 950 посетители в различни университетски градове на България. Тази година, за втора поредна, градовете на провеждане на форума бяха 8 - последователно бяха посетени София, Варна, Бургас, Русе, Свищов, Велико Търново, Габрово и Пловдив.



Всяка година "Национални дни на кариерата" се посещава от между 10 и 15 хиляди млади хора, като средно един на всеки шест посетители успешно започва работа или стаж. Това означава, че посещението на студентите и завършилите специалисти на форума им дава добър шанс за старт в кариерата и то в едни от най-добрите компании в страната. Като резултат от това през годините над 45 000 души са намерили работа или стаж. Това е особено важно сега, когато намирането на нужните служители вече е въпрос на оцеляване за не един бизнес в България.

Специфично за форумите "Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот" е, че се организират на ниво академичен град. По този начин те спестяват време на бизнеса, като дават възможност на участващите компании да се срещнат с възпитаниците на всички университети в града в рамките на един ден на едно място. За младите хора - едно от най-големите и значими предимства на форумите "Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот" е, че дават възможност те да се срещнат на едно място с представители на бизнеса в България, които да им помогнат да се ориентират какъв е пазарът на труда у нас и да им дадат съвети за успешната им професионална реализация.

През 2019 г. форумът беше представен от 196 фирми участници, работещи в многообразни бизнес сектори, включително: Информационни технологии, телекомуникации и ВРО; Финанси, банкиране, застраховане, счетоводство и одит; Фармацевтика/Биотехнологии; Производство, търговия, продажби и обслужващи дейности; Производство и търговия с бързооборотни стоки; Транспорт и логистика; Човешки ресурси/Консултиране/Подбор на персонал; Организации с нестопанска цел; Пазарни проучвания, маркетинг и реклама; Автомобилна индустрия; Ютилити сектор /комунални услуги; Образование; Минна индустрия; Институции и Строителство.

"Национални дни на кариерата" се организират от JobTiger, а генерален спонсор и дългогодишен партньор за 16-та година бе Нестле България.

За тези, които не успяха да посетят или да се включат във форума, остават следващите кариерни събития на JobTiger:

" Виртуални дни на кариерата: 16 май 2019

" Scale Up Your Career - септември 2019

" Дни на кариерата в секторите ИТ, Телекомуникации и Аутсорсинг: в София, Пловдив и Варна през октомври 2019

" Дни на кариерата в секторите Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти: ноември 2019





За организаторите



За JobTiger



JobTiger стартира като първия кариерен сайт в България, създаден през 2000 г.

След близо 18 години работа компанията се разви като първата в България, предлагаща комплексно HR обслужване на клиентите си с международни опит и ноу-хау. Ние имаме над 30 000 клиенти и работим с повече от 325 000 кандидати за работа. През годините развихме дейността си в посока изграждане на утвърдена HR агенция с иновативен и икономически ефективен подход. Освен с портала за работа JobTiger.bg, пълен набор от услуги по подбор на персонал и отдаването на хора на временна работа, екипът ни се гордее и с това, че е най-големият организатор на събития в страната, сред които най-мащабният кариерен форум в България - "Национални дни на кариерата" и първият изцяло онлайн форум "Виртуални дни на кариерата". Специалистите в JobTiger провеждат и редица обучения, HR конференции, а през последните години кампанията предлага пълен набор от Employer Branding активности на своите клиенти. Сред успешните проекти на JobTiger е и Audit Advice Associates (AAA) - първата компания в България, специализирана в HR одит. Пълният набор от услуги, които JobTiger предлага, можете да видите на JobTiger.net.



За основния партньор Нестле България



Нестле България е основен партньор на "Национални дни на кариерата - Добра кариера, Добър живот" за 16-та поредна година. Компанията вече 25 години е стратегически инвеститор и помага на младите специалисти в страната да открият своя кариерен път и да се развиват в желаната професионална сфера. Нестле България развива своите стажантски и практикантски програми вече повече от 20 години. Като част от инициативата "Нестле се нуждае от младите хора" за периода 2014 - 2018 г. компанията осигури възможност за работа, стаж или практика на над 550 млади хора до 30-годишна възраст и организира над 300 събития, насочени към подобряване на готовността на младите хора в техните първи кариерни стъпки. И през тази година на щанда на Нестле България всички посетители на кариерния форум ще имат възможността да се срещнат с мениджъри на ръководни позиции в компанията и да чуят каква е формулата на успеха от първо лице. В специално организираната CV работилница младежите ще могат да се посъветват с представителите на Нестле България и да им зададат въпроси, свързани с кариерните възможности в компанията.



Медийни партньори: Legion Run, Кариери, Аз мога тук и сега, Кариера за теб, Buljobs, 9 academy, Международната награда на херцога на Единбург - България, Able Mentor, сп. Журнал за жената, Uchi.bg, teenews.eu, Design weekend 2019, сп. Българска Наука, JobTiger.tv, HRrindustry.bg, езикови училища Intellect, ISIC България.



