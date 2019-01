На 20 януари 2019 г. се навършат 29 години от събитията, написани с кръв в историята на азербайджанския народ 18 януари 2019 / 12:34 Tweet

На 20 януари 2019 г. се навършат 29 години от събитията, написани с кръв в историята на азербайджанския народ. Трагедията 20 януари влезе в история като убийство на невъоръжени хора, излезли по улиците в името на защитата на правата и свободите, като военна агресия и убийство на храбрите деца на Родината, които дадоха живота си и се бореха за националната свобода и независимост на нацията и станаха мъченици.

Военната машина на съветския режим извърши тежко престъпление, като на 20 януари 1990 г. реализира предварително подготвен акт на агресия, за да унищожи желанието на азербайджанския народ за независимост, свобода, суверенитет, да потисне исканията му за демокрация. Поглеждайки от историческата призма е ясно, че трагедията на 20 януари е проява на коварна политика, която се води срещу нашата нация през миналия век. Неоснователните териториални претенции на Армения срещу нашата страна с подкрепата на съветското ръководство, депортирането на повече от 250 000 наши сънародници от Армения, репресиите и етническата нетърпимост към тях, опитите им за разчупване на Азербайджан и превземането на земите му бяха още една проява на тази политика. Именно за да достигнат гореизброените цели и да демонстрират силата на съветската военна машина трябваше да сломят вярата и желанието на хората, да унижат националното самочувствие.

През нощта на 19 срещу 20 януари 1990 г. в Баку и някои райони на Азербайджан бяха въведени съветски войски, отряди със специално предназначение и голям контингент на вътрешните войски, които превзеха Баку с особена жестокост. Операцията по обстрела на невинни хора беше организирана от специално назначени подразделения на Министерствата на отбраната и вътрешните работи на СССР и провокативните групи на Комитета за държавна сигурност. Начело с тогавашния съветски лидер Михаил Горбачов, съветското ръководство умело се възползва от "арменската карта" в Баку и разположи тук въоръжени отряди под претекст, че така защитава арменците и семействата на военнослужещите и предотвратява насилието от "националистическите екстремисти". На 19 януари групата "Алфа" на Комитета за държавна сигурност на СССР взриви енергийния блок на републиканската телевизия, спря дейността и на други средства за масова информация и по този начин лиши народа от правото да получава информация.

По време на трагедията на 20 януари, 147 азербайджански граждани стават мъченици, 744 са ранени, а 841 са незаконно арестувани. Бяха убити не само цивилни граждани, на обстрел са подложени къщи и обществени места, дори линейки са смачкани от танковете, а медицинският персонал, който помага на хора, е застрелян. За да извършат това планирано престъпление, в Баку пристигат министър на отбраната на СССР Дмитрий Язов, министърът на вътрешните работи Вадим Бакатин и други високопоставени военни.

Въпреки това, смелите синове на азербайджанския народ показват пример за истинска всеотдайност и героизъм, обединени в името на националните идеали, и решително се противопоставят срещу агресията на съветските войници. Бих искала да ви разкажа за един пример за героичната борба на нашите моряци. Веднага след събитията от 20 януари 124 кораба на Каспийското параходство се насочиха към Бакинския залив в знак на протест срещу убийствата на мирното население, а на кораба "Сабит Оруджев" бе създаден Извънреден комитет от 7 капитана за координация на по-нататъшните действия. Обезпокоен от тази ситуация министър на отбраната на СССР Дмитрий Язов приема тези капитани. Капитанът на кораба "Баба Зада" Музаффар Алиев на въпроса на министъра Д.Язов "Какво, капитане, стачкувате ли?" с достойнство отговори: "Не стачкуваме, а протестираме!". По това време Каспийското пароходство, което се опитва да се противопостави на действията на военните кораби, са подложени на интензивен обстрел, а невъоръженият граждански кораб "Водолей" е надупчен с куршуми. Но и това не съкруши волята на капитаните, които решават да изпратят сигнал "SOS" и на всеки 30 минути посредством този сигнал изпращат към световната общественост информация във връзка със събитията с думите: "Внимание! Баку гори!", "Внимание! Аз съм Баку, изгарят ме!".

Първият протест срещу този кървав терористичен акт е направен от националния лидер на азербайджанския народ Гейдар Алиев. На 21 януари 1990 г. той идва в постоянното представителство на Азербайджан в Москва и провежда пресконференция, на която осъжда това престъпление, масовото убийство на невъоръжените хора като акция срещу правото, демокрацията и човечеството. След завръщането на националния лидер на власт на 5 януари 1994 г. подписва Указ за трагедията на 20 януари, в който препоръчва на Милли Меджлиса - парламента на Република Азербайджан, да се даде пълна политическа и правна оценка на събитието. В резултат на това през февруари 1994 г. на специалната сесия на Милли Меджлиса по инициатива на нашия национален лидер се извършва оценка на въвеждането на подразделения в Азербайджан като военната агресия и престъпление срещу нашия народ и се определя степента на отговорност на извършителите.

Въпреки опита за съкрушаване на волята на нашия народ със събитията от 20 януари, желанието ни за свобода не изчезна, благодарение на борбата и пролятата кръв на нашите смели синове и дъщери в историята ни се отвори една нова и славна страница, а след кратко време е сложен край на копнежа за свобода и независимост.

