Изявления на комисаря по правата на човека в Република Азербайджан по повод 29-тата годишнина от трагедията от 20 януари 1990 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уполномоченного по Правам Человека (Омбудсмана) Азербайджанской Республики

в связи с 29-ой годовщиной трагедии

20 Января 1990-го года

Со дня кровавой трагедии 20 Января 1990 года прошло уже 29 лет. Это злостное преступление против человечности невозможно забыть, оно всегда вспоминается с болью в сердце. Эта кровавая дата, сохранившаяся в памяти нашего народа как Ночь Черного Января, является, как днем почитания наших шехидов, так и днем единства нашего народа в борьбе за территориальную целостность Азербайджана, днем гордости и славы. События этого дня еще раз продемонстрировали решимость нашего народа бороться за восстановление своей независимости и нарушенных прав.

В результате поддержки бывшим руководством СССР усиливавшегося с 1988 года армянского сепаратизма в являющейся неотъемлемой частью Азербайджана Нагорно-Карабахской автономной области, злонамеренного отношения к нашей стране, учреждения и организации указанной области постепенно были выведены из подчинения нашей республики, азербайджанцы были депортированы с историко-этнических земель в Армении, наши сограждане подверглись тяжелым пыткам и насилию и эти события переполнили чашу терпения нашего народа. C целью подавить его справедливый протест, остановить разраставшееся в Азербайджане национально-освободительное движение, по указанию тогдашнего Советского правительства было учинено кровопролитие 20 Января.

На основе официальных фактов отмечаем, что в ночь с 19-го на 20-е января 1990 года войска Советской армии внезапно были введены в Баку, Сумгаит и многие другие города и районы нашей страны, с привлечением высадившихся с военных кораблей десантных групп, танков и другой тяжелой военной техники было подвержено обстрелу мирное население, в результате грубо нарушены международные правовые нормы, соответствующие положения конституций бывших СССР и Азербайджанской ССР, фундаментальные права человека, совершено злостное, бесчеловечное преступление против нашего многонационального народа, выступившего на защиту свободы родного отечества и своих прав.

Вступившими в Баку вооруженными силами были безжалостно убиты, независимо от национальности, возраста и пола, 168 безоружных гражданских лиц, в том числе дети, женщины и пожилые, получили ранения 744 мирных, безвинных людей в столице и на других территориях, сотни людей пропали без вести, 841 человек были незаконно арестованы. Во время этих событий стрельба велась и по вывозившим раненых машинам скорой медицинской помощи и по врачам, в результате и медицинские работники стали жертвами этой ночи, получили ранения. Использование запрещенных видов оружия и боеприпасов привело к неизмеримым разрушениям. В результате организованной Комитетом Государственной Безопасности СССР диверсии с целью сокрытия от населения информации о происходящем, был взорван энергоблок республиканского телевидения.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, выступил тогда в Москве от имени народа Азербайджана с резким заявлением в связи с этими кровавыми событиями и потребовал дать политическую оценку совершенному во время трагедии 20 Января преступлению против нашего народа и наказать виновных.

Следует отметить, что эти события не сломили волю нашего народа, и освободительная борьба завершилась восстановлением суверенитета Азербайджана в 1991 году.

По инициативе Президента Гейдара Алиева состоялась специальная сессия Парламента Азербайджанской Республики, на которой была дана политико-правовая оценка этому кровавому событию. Дата 20 Января в нашей республике ежегодно отмечается как День Всенародной Скорби, и в этот день сотни тысяч людей отдают дань памяти и уважения шехидам.

Граждане Азербайджанской Республики различной национальности, погибшие во время этого кровавого события, соответствующим Указом Президента страны удостоены почетного звания "Шехид 20 Января", а также, на основании Распоряжения "Об усилении государственной помощи лицам, ставшим инвалидами во время событий 20 Января 1990-го года", осуществляются различные меры, государством этим лицам назначено соответствующее пособие, а семьям шехидов выдается Президентская пенсия.

С целью привлечения внимания мировой общественности к этим событиям, в этом году, как и в прошлые годы, соответствующим Распоряжением утвержден и претворяется в жизнь "План мероприятий в связи с проведением 29-ой годовщины трагедии 20 Января".

Эта ужасная трагедия стала причиной гибели мирного населения. В результате, были грубо нарушены положения Всеобщей декларация прав человека ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и других международных правовых документов. Однако, событиям 20 Января, являющимся по своему содержанию и масштабам одним из ужасных преступлений ХХ века, до сих пор не дано международной правовой оценки, заказчики и исполнители кровавой акции не понесли наказания.

В соответствии с международным правом, трагедия 20 Января должна быть квалифицирована, как преступление против человечности. На основании статьи 7-ой Статута Международного Уголовного Суда, истребление, насильственное исчезновение людей, их преследование по политическим, расовым, этническим, культурным, гендерным мотивам, пытки по отношению к ним, другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий, серьезных телесных повреждений, ущерба психическому или физическому здоровью, квалифицируются как преступление против человечности.

В тот период руководство Советского правительства, грубо нарушив международные правовые нормы, оказало этим преступлением поддержку Армении, в результате чего против Азербайджана начались продолжительная армянская агрессия, этническая чистка, геноцид, было оккупировано 20 процентов территории нашей республики. С территории Армении, с являющегося неотъемлемой частью нашей страны Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов было насильно изгнано коренное азербайджанское население. В результате этих событий были в массовом порядке нарушены фундаментальные права мирных жителей, и до сих пор более миллиона наших соотечественников продолжают оставаться беженцами и вынужденными переселенцами.

Азербайджанская сторона прилагает постоянные усилия для мирного разрешения этого конфликта, выдвигает соответствующие инициативы. Президентом страны Ильхамом Алиевым с трибун авторитетных международных организаций, в том числе, Генеральной Ассамблеи ООН неоднократно решительно заявлялось о необходимости урегулирования этого конфликта мирным путем исключительно в рамках обеспечения территориальной целостности нашей страны и вывода оккупационных сил с захваченных земель Азербайджана. Эти заявления нашли свое отражение в соответствующих решениях авторитетных международных организаций, в том числе, в принятом 12 декабря 2018 года Европейским парламентом документе, еще раз подтвердившем территориальную целостность Азербайджана.

Следует отметить, что имеется достаточно правовых документов, позволяющих квалифицировать происшедшие 29 лет назад события 20 Января, в соответствии с международным правом, как преступление против человечности, являющееся одним из тяжких видов международных преступлений, в то же время, вполне достаточно оснований для привлечения к уголовной ответственности лиц, отдавших соответствующий преступный приказ, и его исполнителей, в первую очередь, тогдашних руководителей Советского государства.

Безнаказанность лиц, совершивших подобные деяния, противоречит всемирно признанным приоритетам, принципам ООН, Целям Устойчивого Развития.

Мы призываем мировую общественность и международные организации, поддерживая справедливые требования народа Азербайджана, содействовать международной правовой оценке этой кровавой акции, с целью заслуженного наказания совершивших это преступление против человечности.

Эльмира Сулейманова

Уполномоченный по Правам человека (Омбудсман)

Азербайджанской Республики

11 января 2019-го года

Заявление направлено Генеральному Секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному Комиссару ООН по правам человека, Верховному Комиссару ООН по делам беженцев, в Совет по правам человека ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейский Союз, Совет Европы, ОБСЕ, Международный и Европейский Институты Омбудсманов, в Ассоциацию Азиатских Омбудсманов, Организацию Исламского Сотрудничества и Ассоциацию Омбудсманов государств-членов этой организации, Европейскую Сеть Омбудсманов по Правам Детей, Международное Бюро Мира, омбудсманам различных стран, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и зарубежных стран в нашей республике, диаспорским организациям Азербайджана.



STATEMENT

of the Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan

regarding the 29th anniversary of the tragedy of January 20, 1990

Twenty nine years pass from the bloody 20 January 1990 tragedy. This unforgettable crime against humanity is commemorated each time with a heavy heart. This bloody event engraved on the memories as Black January is both the day of commemoration of our martyrs and the day of solidarity, pride and honor of our people fighting for the territorial integrity of Azerbaijan. These events once again demonstrated that our people are determined to fight for the independence and restoration of their violated rights.

Thus, as a result of the support by former USSR leadership to the raising Armenian separatism in the Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast, which is an integral part of Azerbaijan and biased position towards our country, gradual removal of the departments and organizations of the mentioned oblast from the subordination of our republic, deportation of the Azerbaijanis from their historical-ethnic lands in Armenia, exposure of compatriots to severe torture and violence exhausted our people's patience. 20 January massacre was committed upon the instruction of the Soviet government of the period in order to suppress the rightly protest of our people, to prevent the expanding liberation movement in Azerbaijan.

According to the official facts, we report that in the night from the 19th to the 20th January 1990, a sudden troops of the Soviet army were deployed to Baku and Sumgait, other cities and rayons of the country as well, exposed the people to fire using descent groups brought by military vessels, tanks and other heavy military equipment, thus international law norms, provisions of the former USSR and Azerbaijan SSR Constitutions were grossly violated, a violent crime against humanity was committed against our multinational people which stood in defense of freedom of the homeland and its own rights.

Armed forces entered Baku, killed 168 unarmed civilians mercilessly regardless of their nationality, age or sex, including children, women and elderly, 744 peaceful, innocent persons in the capital, suburban settlements and surrounding areas were injured, hundreds of people went missing, 841 persons were illegally arrested. Even the ambulances and physicians carrying the injured persons were opened fire at, therefore medical staff members became martyrs or were injured. Use of prohibited weapons and supplies resulted in immeasurable destructions. The energy bloc of the state television was exploded as a result of the sabotage organized by the USSR Committee of State Security with the purpose of concealing the event from the population.

At that period, a harsh statement was made by the National leader Heydar Aliyev in the city of Moscow on behalf of the Azerbaijani people and he demanded legal assessment of the massacre committed against our people on January 20 and punishment of the perpetrators.

It should be noted that those events couldn't break the will of our people and the fight for freedom resulted in restoring the independence of Azerbaijan in 1991.

At the initiative of the president Heydar Aliyev special session of the Milli Mejlis was held and this bloodshed was given its political-legal assessment. Every year the date of January 20 is commemorated as the National Day of Mourning in our Republic and on this day the martyrs are remembered by hundreds of thousands people with deep respect.

According to the Presidential Decree, citizens of the Republic of Azerbaijan being of different nationalities killed during the tragedy were awarded with honorary title "Martyr of the January 20", and in line with the Decree on "Increasing the State care to the persons who became disabled during January 20 events" different measures are implemented, these persons are entitled to relevant allowances by the state and the martyrs' families are provided with Presidential pensions.

As in previous years, this year also the Action Plan on "Commemorating the 29th Anniversary of the tragedy of January 20" has been approved by the relevant Decree with the purpose of directing the focus of the international community to those bloody events and is now implemented.

This horrible tragedy caused the massacre of the civilian population. Consequently, the UN Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights and other international legal documents were grossly violated. Nevertheless despite being one of the most horrible crimes of the XX century for its nature and scale, January 20 events has not been made international legal assessment so far, those ordering and perpetrators of the bloodshed have not been punished.

Under the international law, the tragedy of January 20 should be classified as a crime against humanity. Thus, according to the article 7 of the Statute of the International Criminal Court, extermination, enforced disappearance of persons, other inhuman acts of a similar character intentionally causing great sufferings, serious injury to body, to mental or physical health are classified as crimes against humanity.

At that time the leaders of the Soviet state supported Armenia with that crime grossly violating the international legal norms, which resulted in the long-lasting Armenian aggression against Azerbaijan, ethnic cleansing, genocide were committed, twenty percent of our country territories was occupied, local Azerbaijani population was forcibly expelled from the territory of Armenia, also Nagorno-Karabakh and seven adjacent districts, an integral part of our republic. These actions resulted in massive violation of the fundamental rights of the civilian population and still more than one million compatriots live as refugees and IDPs.

The Azerbaijani side constantly strives for the peaceful settlement of the conflict, proposes initiatives. President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has stated the crucial importance of the peaceful settlement of the conflict only within the territorial integrity of our republic, withdrawal of the occupant forces from the Azerbaijani lands repeatedly and resolutely in the platforms of the influential international organizations, including UN General Assembly. It is reflected in the corresponding decisions of the influential international organizations, including European Parliament resolution adopted on December 12, 2018, in which the territorial integrity of Azerbaijan was emphasized once more.

It should be mentioned that there are enough legal documents to classify the January 20 events committed twenty nine years ago as a crime against humanity, being one of the most grave kind of the international crimes, at the same time sufficient evidences for involving the persons ordered and committed this massacre and first of all, the leaders of the Soviet state of that period to the criminal responsibility.

Impunity of persons committed such kind of deeds is contrary to the targeted universal priorities, UN Principles and Sustainable Development Goals.

We call the world community and international organizations to support justified demands of the Azerbaijani people and, in order to bring the perpetrators of this crime against humanity to deserved punishment, to assist in giving to this bloody action an international legal assessment.

Elmira Suleymanova

The Commissioner for Human Rights

(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan

11.01.2019

The Statement is addressed to the UN Secretary-General, UN Security Council, UN Office of High Commissioner for Human Rights, UN Office of High Commissioner for Refugees, UN Human Rights Council, UNICEF, UNESCO, European Union, European Council, OSCE, International and European Ombudsman Institutions, Asian Ombudsman Association, European Network of Ombudsmen for Children, Organization of Islamic Cooperation and the Network of Ombudsmen Offices in its member states, International Peace Bureau, foreign ombudsmen, embassies of the Republic of Azerbaijan and the foreign embassies to Azerbaijan, also the Azerbaijani Diasporas.



