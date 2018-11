НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЯТ КАУЗИ И ИНИЦИАТИВИ ПРЕД СТУДЕНТИ ОТ АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

За втора поредна година се провежда своеобразен фестивал на благотворителните идеи

На 7 ноември сряда, 25 неправителствени организации представят своите каузи и инициативи пред студентите на Американския университет в България (АУБ). Събитието се провежда за втора поредна година, като интересът е нараснал значително – през 2017 г. участниците от страна на НПО са 15, а тази година вече са 25. Форматът е нестандартен – фестивал или изложение, на което НПО по креативен начин привличат за своите каузи студентите, като им представят не само възможности за работа, но и за доброволчество и съпричастност.

Мотото на фестивала-изложение е „Американският университет в България се среща с двигателите на промяна: надежди за България“. Този формате избран, за да насърчи активността и на двете страни в комуникацията. Предвижда се интерактивно участие с ограничено време за всяка организация. Очаква се, че в рамките на това участие тя ще съумее да привлече и ангажирастудентите със своите каузи и възможности за включване. Организациите ще получат обратна връзка от студентите как да подобрятсвоята работа. Очакван резултат е също непосредственото включване на студенти към определена кауза и организация.

Събитието ще събере на едно място организации с различен капацитет и сфера на дейност: „Заедно в час“ (образование), „Фуутура“ (спорт), Фондация „За нашите деца“ (грижи за уязвими деца), Тръст за социална алтернатива (социална справедливост), Active Bulgarian Society (междукултурен диалог), Гражданско сдружение „Алцхаймер България“ (медицина и грижа), 180DC consulting (студентски консултантски услуги), Bulgarian English Speech and Debate Tournaments Foundation (BEST Foundation, дебати и лидерство), Асоциация „Екосистем Юръп“ (овластяване на младите хора), A21 България (срещу трафика на хора и форми на съвременно робство), Български център за нестопанско право (в подкрепа на гражданското общество), Хлебна къща София (социално-културен център), Институт за културно наследство (опазване на културното наследство), Си Ви Ес България (защита на обществените ценности), Европейски алианс за суверенни граждани (човешки права), Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" (интеграция на ромите), YOUTHub Association (професионално развитие на младите хора), WWF България (опазване на околната среда), ACC&Uсъвместно със стартъп навигатора Character.bg, Българска фондация „Биоразнообразие“ (опазване на околната среда), Коалиция „За да остане природа в България“ (опазване на околната среда), AIESEC (студентска организация за лидерство), AEGEE-Europe (насърчаване на активността на младите европейци), РСО Благоевград (права на незрящите) и American Councils for International Education (образование).

Голямата цел на събитието е да даде платформа на студентите, които да се ангажират с теми, генериращи промяна. В същото време стремежът еда се подпомогне работата на неправителствения сектор с нови идеи, както и да се стимулира изграждането на интензивна връзка между двете страни в интерес на промените в гражданското общество.

