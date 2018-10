Доклад на Европейския съвет за външна политика: ЕС е притеснително фрагментиран

OT 14:51:01 31-10-2018PA1450OT.002Европейски съвет за външна политика - изследванеДоклад на Европейския съвет за външна политика:ЕС е притеснителнофрагментиранУважаеми колеги,Изпращам ви информация за последното изследване на Европейския съвет за външна политика Ц EU Coalition Explorer 2018 и основните изводи в него. Вътре ще намерите и контакти за допълнителни интервюто и анализи от екипа на ECFR.Поздрави,Daniel StefanovEuropean Council on Foreign Relations21A Patriarch Evtimii St., Sofia 1000, BulgariaTel: +3592 4214052 |Mobile: +359 884843049e: Daniel.Stefanov@ecfr.eu | www.ecfr.eucid:image002.jpg@01D3384C.1B018230 cid:image003.jpg@01D3384C.1B018230 cid:image004.jpg@01D3384C.1B018230Berlin Ц London Ц Madrid Ц Paris Ц Rome Ц Sofia Ц WarsawECFR is a registered charity, No. 1143536and a company registered in England and Wales. Company Number 07154609Изследването "EU Coalition Explorer"показва взаимодействието, възприятията и химията между 28-те държави членки на ЕСБЕРЛИН, 31.10.2018 - Седем месеца преди изборите за Европейски парламент 28-те правителства в ЕС не могат да изградят стабилни и силни коалиции за постигането на общи цели, посочва изследване на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП).Проучването е проведено сред 800 политици и експерти, работещи по политиките на ЕС. Резултатите от проучването ЕС28, което излиза на всеки две години, са публикувани днес в "EU Coalition Explorer " - интерактивен инструмент, който показва настоящите модели на сътрудничество, политическите приоритети на правителствата и техните предпочитани партньорства през следващите години.Данните показват, че Европейският съюз е разделен на двустранни партньорства и малки групи, които не могат да дадат нов импулс на европейския проект заради различните си приоритети. Макар че френско-немският тандем остава основната коалиция, относителната й тежест значително е намаляла. Поради силни различия в приоритетите, тя не успява да създаде по-голяма коалиция, която да работи стратегически по задълбочаването на европейската интеграция. Другите партньорства като Бенелюкс или Скандинавските страни не показват балансирани взаимоотношения. Така нареченият Ваймарски триъгълник на Франция, Германия и Полша остава само на думи: френско-полските отношения рядко биват споменавани според данните.Йозеф Янинг, ръководител на офиса на ЕСВП в Берлин твърди: "ЕС има нужда от нов гравитационен център от държави членки, подкрепящи интеграцията. Европейските столици трябва да работят за по-добри механизми, които да засилят ежедневното сътрудничеството отвъд съседните им държави. Всички страни членки на ЕС трябва да повишат координацията с партньорите си. Изследването "EU Coalition Explorer" помага да се идентифицират пропуските в партньорствата на всяка една страна."КРАЙЗа редакторите:Интерактивният инструмент "EU Coalition Explorer", както и индивидуалните резултати, обяснение на методологията и пълните данни са налични тук:Изтеглете интерактивния PDF тук.Журналисти и изследователи могат да използват данните за собствени анализи.Екип на проекта:Йозеф Янинг е съ-директор на офиса на ЕСВП в Берлин и старши анализатор. Кристоф Клавен ръководи паневропейски проучвания в ЕСВП. Алмут Мьолер е съ-директор на офиса на ЕСВП в Берлин и старши анализатор.За медийни запитвания:Вибке Еверинг, отдел "Комуникации" на ЕСВП на wiebke.ewering@ecfr.eu +49 30 325 051 027, +49 17642065425ЕСВП - София, daniel.stefanov@ecfr.eu, +359 2 421 40 52Изследователската дейност по тази публикация е спонсорирана от подкрепата на Фондация "Меркатор" за проекта Rethink: Europe.ECFR е международен тинк танк, носител на различни награди, чиято цел е да провежда съвременни и независими изследвания; да осигурява място за срещи между политици, активисти и интелектуалци, за да споделят те идеи; да осигурява платформа, от където европейците да разбират повече за ролята си в света.ECFR е независима организация, която се финансира от различни източници.За повече подробности посетете http://www.ecfr.eu/about/donors /ПА/