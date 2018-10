ОЩЕ 375 ЩЕ ДОБАВИ ЧЕЗ ЕЛЕКТРО КЪМ БРОЯ НА ДЪРВЕТАТА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАСАДЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ИНИЦИАТИВАТА WE DO GREN 29 октомври 2018 / 11:57 Tweet

Първите 10 вече ще радват с красивите си корони жителите и гостите на столицата в района на булевард "Черни връх"



На 27 октомври 2018 г.,на бул. "Черни връх" номер 44-46 в София, участници в традиционното, съботно бягане на 5kmrun.bg в Южния парк и служители на ЧЕЗ в България засадиха първите 10 дървета от предвидените за засаждане тази есен по време на We Do Green.

В рамките на инициативата We Do Green "ЧЕЗ Електро България" АД организира и провежда събития, свързани с грижата за околната среда и енергийната ефективност.

През юли тази година, съвместно с 5kmrun, беше проведено бягане за възрастни и деца под мотото Run Green, организирано в Южния парк в София. Тогава броят на участниците определи броя дървета - 366, които да бъдат засадени от доброволци - служители на ЧЕЗ и граждани, на обезлесени територии в гори, паркове и населени места в Западна България. Броят на участниците в Run Green 2 тази събота допринесе ЧЕЗ Електро България да добави още 375 дървета. Дружеството реши да увеличи този до над 1 500 дървета!



Следващото събитие от инициативата We Do Green е на 2 ноември 2018 г., когато доброволци - служители на ЧЕЗ в България, съвместно с gorata.bg и със съдействието на Югозападно държавно предприятие, ще засадят 1 500 фиданки на дъб и акация на територията на опожарена гора в землището на с. Росоман, Община Божурище, Софийска област.



На 10 ноември "ЧЕЗ Електро България" АД, в партньорство с Община "Възраждане", организира засаждане на 64 иглолистни и широколистни дървета в столичния парк "Възраждане" от доброволци - жители на общината.



Една от целите на инициативата We Do Green е да популяризира електронната фактура като удобен и сигурен, модерен начин за получаване на месечните сметки, който дава и възможност за личен принос към опазване на природата.

Над 400 000 клиенти на "ЧЕЗ Електро България" АД в момента получават фактурите си онлайн. С избора си те спасиха от изсичане над 3 550 дървета, спестиха над 32 милиона листа хартия, или приблизително 273 тона хартия и 682 мегаватчаса електроенергия, необходима за производството им.



