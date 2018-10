С Ъ О Б Щ Е Н И Е З А М Е Д И И Т Е 18 октомври 2018 / 12:53 Tweet

OT 12:53:01 18-10-2018 PA1252OT.007 "M3 Communications Group, Inc." С Ъ О Б Щ Е Н И Е З А М Е Д И И Т Е Максим Бехар се срещна с президента на Република Сейшели 18 октомври 2018 г., София - Почетният генерален консул на Република Сейшели в България Максим Бехар се срещна с президента Дани Фор в неговата резиденция в столицата Виктория. На срещата бяха обсъдени отношенията между двете страни, работата на почетния генерален консул и неговата активна подкрепа към островната държава в Индийския океан. Президентът Фор изрази голямо удовлетворение от дейността на Максим Бехар в помощ на правителството на Република Сейшели. Преди година г-н Бехар бе избран и за Председател на Световния център за мир и дипломация "Сър Джеймс Манчам", носещ името на президента-основател на островната република. Максим Бехар се срещна и с вицепрезидента на Република Сейшели Винсент Меритон, с държавния секретар на външните работи Бари Фор, с бившия президент Джеймс Мишел и с много други министри и държавни дейци. За Максим Бехар: Максим Бехар е български бизнесмен, журналист и дипломат. Освен CEO на водещата българска PR агенция M3 Communications Group, Inc., той управлява и чешкия офис на най-голямата PR корпорация в света Hill+Knowlton Strategies. Той е Почетен генерален консул на Република Сейшели в България. Председател е на Борда на Световния комуникационен форум в Давос, Швейцария, а в края на 2017 г. приключи своя мандат като Президент на Световната PR организация ICCO. За Почетното генерално консулство на Република Сейшели: Почетното генерално консулство на Република Сейшели в България е създадено през юли 2004 г. с решение на Министерството на външните работи на Република България. В края на 2015 г. президентът на Република Сейшели Джеймс Мишел реши да повиши длъжността на г-н Максим Бехар след 12 години изпълнение на функцията на почетен консул, избирайки го за генерален консул, като подписва консулски патент. Седалището на Почетното генерално консулството се намира в София, а консулският окръг обхваща територията на цяла България. Почетното генерално консулство на Република Сейшели в България е член на Консулската асоциация и е сред основателите на Групата на африканските дипломати у нас. За повече информация, моля, свържете се с M3 Communications Group, Inc. press@m3bg.com & 02/818 70 10 /ПА/