Над 1 500 дървета и фиданки ще бъдат засадени тази есен на територията на Западна България от служители на ЧЕЗ

"ЧЕЗ Електро България" АД - засаждане на дървета - инициатива



18.10.2018



Над 1 500 дървета и фиданки ще бъдат засадени тази есен на територията на Западна България от доброволци - служители на ЧЕЗ в България и граждани, със съдействието на gorata.bg



На 27 октомври 2018 г. от 11:00 ч. на бул. "Черни връх" в София,след традиционното, съботно бягане на 5kmrun.bg в столичния Южен парк, което за втори път тази година ще е под мотото Run Green, участници в бягането и служители на ЧЕЗ в България ще засадят първите 10 дървета от предвидените за засаждане тази есен на територията на Западна България.

Събитието е част от инициативите, включени в кампанията на "ЧЕЗ Електро България" АД - "Зареждаме Ви с енергия", по време на която Дружеството организира и провежда събития, свързани с грижата за околната среда и енергийната ефективност.

Стартът на кампанията бе даден на 14 юли 2018 г., когато "ЧЕЗ Електро България" АД и 5kmrun.bg проведоха съвместно Run Green - бягане за възрастни и деца. Броят на участниците в Run Green определи и броя дървета - 366, които да бъдат засадени през есента от доброволци - служители на ЧЕЗ и граждани. "ЧЕЗ Електро България" АД, със съдействието на gorata.bg, увеличи този брой и планираните за засаждане дървета са над 1500.

Следващото събитие от инициативата We Do Green е предвидено за 2 ноември 2018 г., когато в землището на с. Росоман, Община Божурище, със съдействието на gorata.bg, доброволци - служители на ЧЕЗ в България, ще засадят 1 500 дървета.

През ноември, съвместно със столичната Община "Възраждане","ЧЕЗ Електро България" АД организира и засаждане на дървета в парк "Възраждане" от доброволци - жители на общината и служители на ЧЕЗ в България.

Една от целите на инициативата We Do Green е да популяризира използването на електронната фактура, като удобен и сигурен, модерен начин за получаване на месечните сметки, който дава възможност за личен принос към опазване на природната среда.

До момента клиентите на "ЧЕЗ Електро България" АД, използващи по-модерния и екологичен електронен вариант на фактура, са повече от 400 хиляди. Те дадоха своя принос в опазване на околната среда, като с избора си спасиха от изсичане над 3 550 дървета, спестиха над 32 милиона листа хартия, или приблизително 273 тона хартия и 682 мегаватчаса електроенергия, необходима за производството им.





