Тържествено съдебно заседание на Съда Частично обновяване на състава на Съда и встъпване в длъжност на шестима нови членове на Съда

OT 16:43:31 08-10-2018PA1643OT.002Съд на Европейския съюз - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ No 150/18Тържествено съдебно заседание на СъдаЧастично обновяване на състава на Съда и встъпване в длъжност на шестима нови членове на СъдаЛюксембург, 8 октомври 2018 г.С решение от 28 февруари 2018 г. представителите на правителствата на държавите -членки на Европейския съюз, подновиха мандата на осем съдии в Съда, а именног-н Александър Арабаджиев, г-н Jean-Claude Bonichot, г-н Thomas von Danwitz, г-н CarlGustav Fernlund, г-н Egils Levits, г-н Constantinos Lycourgos, г-н Ji?? Malenovsk? иг-жа Alexandra Prechal, за периода от 7 октомври 2018 г. до 6 октомври 2024 г.С решения от 28 февруари 2018 г., 13 юни 2018 г., 25 юли 2018 г. и 5 септември 2018 г. засъдии в Съда, за периода от 7 октомври 2018 г. до 6 октомври 2024 г., са назначениг-жа Lucia Serena Rossi, на мястото на г-н Antonio Tizzano, г-н Irmantas Jarukaitis, на мястотона г-н Egidijus Jara?i?nas, г-н Peter George Xuereb, на мястото на г-н Anthony Borg Barthet, иг-н Nuno Jos? Cardoso da Silva Pi?arra, на мястото на г-н Jos? Lu?s da Cruz Vila?a.С решение от 28 февруари 2018 г. представителите на правителствата на държавите -членки на Европейския съюз, подновиха мандата на двама генерални адвокати в Съда, аименно на г-н Yves Bot и на г-н Maciej Szpunar, за периода от 7 октомври 2018 г. до6 октомври 2024 г.С решения от 28 февруари 2018 г. и 5 септември 2018 г. за генерални адвокати в Съда, запериода от 7 октомври 2018 г. до 6 октомври 2024 г., са назначени г-н Giovanni Pitruzzella, намястото на г-н Paolo Mengozzi, и г-н Gerard Hogan.На посочената дата в седалището на Съда на Европейския съюз ще се проведетържествено съдебно заседание по повод, от една страна, прекратяването на функциите инапускането на г-н Antonio Tizzano, г-н Jos? Luis da Cruz Vila?a, г-н Melchior Wathelet,г-н Anthony Borg Barthet, г-н Paolo Mengozzi и г-н Egidijus Jara?i?nas, и от друга, полаганетона клетва от новите членове на институцията и встъпването им в длъжност.Тържественото съдебно заседание ще се предава пряко от 17,30 ч. на следния интернетадрес: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj Професионални биографии на новите членове на СъдаPeter George XuerebРоден през 1954 г.; диплома по право от Малтийския университет (1977); магистър по правона Лондонския университет (1979); доктор по право на Кеймбриджкия университет (1982);хоноруван преподавател в Ealing College of Higher Education (1982-1984); хоноруванпреподавател в Екситърския университет (1984-1990); главен хоноруван преподавател вЛондонския университет, Queen Mary and Westfield College (1990-1993); правен съветник вчастния сектор, впоследствие към Малтийския парламент (1993-2016); преподавател иръководител на катедрата по европейско и по сравнително право в Малтийския университет(1993-2016); директор на Центъра по документация и изследвания на Малтийскияwww.curia.europa.euуниверситет (1993-2016); председател на малтийската асоциация по европейско право;автор на многобройни публикации; съдия в Общия съд (2016-2018); съдия в Съда от 8октомври 2018 г.Nuno Jos? Cardoso da Silva Pi?arraРоден през 1957 г.; диплома по право от Лисабонския университет (1980); магистър по правона Лисабонския университет (1986); доктор по право на университета Nova de Lisbonne(2003); асистент по право в Лисабонския университет (1981-1986); юрист-лингвист (1986-1987) и юрист-редактор (1987-1990) в Съда; съдебен помощник в Първоинстанционния съд(1990-1996); гостуващ преподавател в Института по европейски изследвания къмЗаарландския университет, Германия (1987-1996); национален координатор по делатаза свободно движение на лица в европейското пространство, Министерство на външнитеработи, Португалия (1996-1999); член на комитета K4 на Съвета и на Централната групана структурата за постоянно съгласуване на Шенгенските споразумения (1996-1999);асистент и докторант по право в Нов Лисабонски университет (1999-2003); извънщатенпреподавател по право в Нов Лисабонски университет (2003-2008); гост-професор поправо в Нов Лисабонски университет (2008-2018); представляващ Португалия член вмрежата FreSsco от независими експерти в областите на свободното движение наработници и на координирането на социалната сигурност в рамките на Европейския съюз(2004-2017) и в академичната мрежа Odysseus за правни изследвания на имиграцията иубежището в Европа (2004-2018); член на управителния съвет на Агенцията наЕвропейския съюз за основните права (2015-2018); автор на многобройни публикации;съдия в Съда от 8 октомври 2018 г.Lucia Serena RossiРодена през 1958 г.; диплома по право от университета в Болоня (1982); преподавател поправо на Европейския съюз в университета в Болоня; директор на Международния центърза изследвания по европейско право към университета в Болоня; адвокат в адвокатскатаколегия на Болоня; гост-професор по международно право в университета в Урбино (1997-2000);заместник-председател на италианското дружество по международно право и поправо на Европейския съюз (2009-2010); член на смесения управителен комитет накитайско-европейското училище по право на китайския университет по политически науки иправо (2011-2013); представител на италианското правителство в управителния комитет наАкадемията по европейско право (2015-2018); автор на многобройни публикации; съдия вСъда от 8 октомври 2018 г.Gerard HoganРоден през 1958 г.; диплома по право от University College, Дъблин (LL.M. през 1981 г.);доктор по право на University College, Дъблин (LL.D. през 1997 г.); диплома по право отUniversity of Pennsylvania (LL.M. през 1982 г.); barrister-at-law към Honorable Society of King'sInns в Дъблин (1984); доктор по право на Trinity College, Дъблин (Ph.D. 2001); доцент поправо в Trinity College, Дъблин (1982-2007); junior counsel в ирландската адвокатска колегия(1987-1997); senior counsel в ирландската адвокатска колегия (1997-2010); съдия в HighCourt, Ирландия (2010-2014); съдия в Court of Appeal, Ирландия (2014-2018); автор намногобройни публикации; генерален адвокат в Съда от 8 октомври 2018 г.Giovanni PitruzzellaРоден през 1959 г.; диплома по право от университета в Палермо (1982); преподавател поконституционно право в университета в Палермо; преподавател по конституционно право иправо на конкуренция в университета LUISS Guido Carli в Рим; правен съветник наиталианското правителство (1993-1996); преподавател по публично право в университетав Каляри (1986-1997); председател на комисията за прилагане на специалния статут наобласт Сицилия (1998-2002); правен съветник на италианското министерство наздравеопазването (2008-2011); член, впоследствие председател на комисията заwww.curia.europa.euгарантиране на правото на стачка в сектора на основните обществени услуги (2006-2011);председател на италианския орган за гарантиране на конкуренцията и пазара (2011-2018);назначен от президента на Републиката през април 2013 г. като един от десетиматамъдреци в комисията за институционални, икономически и социални реформи, а през юнисъщата година назначен от министър-председателя като член на групата от експерти, накоято е възложено да предложи проект за конституционни реформи; автор на многобройнипубликации по публично, конституционно, административно право и право на конкуренция;генерален адвокат в Съда от 8 октомври 2018 г.Irmantas JarukaitisРоден през 1973 г.; диплома по право от Вилнюския университет (1992-1997); доктор поправо на Вилнюския университет (2008); асистент, гост-професор в юридическия факултетна Вилнюския университет (1999-2018); началник на отдел (2002-2003), заместник-главендиректор на дирекцията по европейско право на литовското министерство на правосъдието(2004-2010); съдия във Върховния административен съд на Литва (2010-2018); заместник-председател на Върховния административен съд на Литва (2012-2017); изпълняващдлъжността председател на Върховния административен съд на Литва (2015-2017); авторна многобройни публикации в областта на европейското и конституционното право;съучредител и член на литовската асоциация по европейско право; съдия в Съда от 8октомври 2018 г.За допълнителна информация се свържете с Corina Gabriela Socoliuc (+352) 4303 4293www.curia.europa.euСлужба "Преса иинформация"Съд на Европейския съюзPress and Information UnitCour of Justice of the European UnionTel: +352 4303 4293cid:image017.png@01D1A625.7B3337D0CVRIAcid:image018.png@01D1A625.7B3337D0cid:image012.png@01D1A625.7B3337D0cid:image013.png@01D1A625.7B3337D0/ПА/