Ученици и ментори разработват проекти

по програма на ABLE Mentor в

Американския университет в България





02 октомври 2018 г. Съобщение до медиите



Програмата на ABLE Mentor Благоевград и Американския университет в България се провежда за 4-и пореден сезон. Тя е напълно безплатна, предназначена е за ученици от 10-ти и 11-ти клас и стартира на 27 октомври 2018 година.

Партньорството между Американския университет в България и Асоциацията на българските лидери и предприемачи стартира в началото на 2016 г. През последните 3 сезона се включиха над 50 екипа, които успешно реализираха проектите си в три сфери - бизнес, социална и личностно развитие. В програмата участваха ментори и ученици от няколко училища в Благоевград - ЕГ "Акад. Л. Стоянов", ПМГ "Акад. С. Корольов" и ПГИ "Иван Илиев".

Програмата ABLE Mentor се провежда 2 пъти в годината - от ноември до януари и от март до юни. Учениците и менторите са разпределят в екипи по 1 ментор и 1 ученик в зависимост от общите им интереси. В рамките на 3 месеца те разработват собствен казус или проект в една от трите възможни сфери.



В основната идея на ABLE Mentor е залегнало индивидуално менторство и изграждането на устойчива връзка на доверие между участниците във всеки един екип. Основната цел е повишаването на знанията и уменията на учениците. Менторите и учениците имат възможност да участват и в различни обучения и други мероприятия, организирани от ABLE Mentor.

ABLE Mentor е проект на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE). Основна задача на програмата е да свързва студенти и доказани професионалисти с ученици от горните гимназиални курсове в мрежа за споделяне на знания и опит.

Всеки, който желае да научи повече за програмата, може да се свърже с представители на АУБ и ABLE Mentor на snovoselski@aubg.edu. Крайният срок за кандидатстване е 8 октомври.

За допълнителна информация:

Албена Кехайова

Т: 0888 801 748

Е: akehayova@aubg.edu



БЕЛЕЖКИ ДО РЕДАКТОРИТЕ

За Американския университет в България (АУБ):

АУБ е основан през 1991 г. със съдействието на правителството на Република България и правителството на САЩ с цел да образова граждани, способни да посрещнат предизвикателствата на прехода в Югоизточна Европа и да изградят общества, формирани върху принципите на демокрация, частната стопанска инициатива, гражданската отговорност и толерантност към различните култури. Когато отваря врати на 30 септември 1991 г., АУБ посреща първия си випуск от 208 студенти, които в по-голямата си част са българи. Днес студентите на АУБ са космополитна общност от 1 000 млади хора, идващи от над 40 държави. Американският университет в България предлага висококачествено американско образование и се слави с успехите на своите възпитаници по цял свят. Две дипломи - от САЩ и България, интердисциплинарно обучение и разнообразие от академични програми са част от предимствата, които превръщат университета в предпочитана дестинация за талантливи студенти от цял свят. Неслучайно АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система. При американския модел на образование студентът е в центъра - АУБ осигурява среда за развитие, която да отговаря на индивидуалните потребности и да подкрепя цялостното развитие. Университетът заема водещи позиции в рейтинги по успех на възпитаниците с 99,8 процента от завършилите студенти, които започват работа или продължават обучението си в магистърски или докторски програми след дипломирането. В допълнение АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на Министерството на образованието за седма поредна година.



Кратка информация и история: http://aubg.edu/quick-facts

Нашата мисия и нашите ценности: http://aubg.edu/mission-values

Разяснение на нашия модел на образование: http://aubg.edu/liberal-arts-explained

АУБ в София: https://www.aubg.edu/executive-education

Защо бъдещи студенти избират АУБ: http://aubg.edu/smartversity



За допълнителна информация, моля свържете се с Мартин Георгиев на тел.: 073 888 211 или мобилен: 0888 26 48 02.

Агенция Интеримидж



