В Националния пресклуб на БТА

На 21 август, вторник, от 11.00 часа,

ще се състои пресконференция на

Българската асоциация на пострадали при катастрофи /БАЗК/

на тема:

Старт на кампанията "Карай си спокойно!".

Да пристигнеш по-рано. Колко по-рано?

Заслужават ли 20-те минути безумната скорост и рисковото изпреварване?



Една различна кампанията за безопасност на пътя, насочена към младите хора и преди всичко към младите водачи. Подбрали сме съответните инструменти за въздействие към специфичната аудитория под формата на експресивни визии върху билбордове. Назидателната и заповедната комуникация по отношение на спазване на правилата не би имала ефект към представителите на младото поколение, поради което сме се фокусирали върху забавния елемент, като считаме, че това ще направи визията атрактивна и съответно кампанията ще постигне целите си.



Инициативата е своеобразно продължение на Световната кампания за пътна безопасност под егидата на Младежката организация към ООН за пътна безопасност /YOURS - Youth for Road Safety/, която БАЗК заедно с Министерството на регионалното развитие проведе успешно през 2014 г. в България.



Организатори: Българска асоциация на пострадали при катастрофи, Асоциация за външна реклама България, Рекламна агенция Ideas Lab, BE COLOR.

