На 24 юли правителственият говорител Димитрис Дзанакопулос даде брифинг за медиите, в който ги информира за предприетите мерки за овладяване на пожарите в Атика, оказване на помощ на населението и подпомагане на засегнатите. Следва пълният текст на изявлението му. И в този момент целият механизъм на държавата продължава да полага огромни усилия, както за справяне с последствията от вчерашните унищожителни пожари, така и за гасенето на продължаващите горски огнища. Положението продължава да бъде критично. Изключително бързото разрастване на пожара едновреммено в 14 огнища на 3 успоредни фронта в източната част на Атика, както и скоростта на вятъра, която на моменти достига до 9-та степен по скалата на Бофор (около 80 км/ч), създават изключително трудни оперативни условия за силите на пожарната, които провеждат въздушни и наземни операции по гасенето. Говорителят на Противопожарната служба вече информира обстойно преди малко относно 10-те пожара, които са в развитие в този момент, както и за предприетите мерки. Освен операцията по гасенето на пожарите, в този момент е в ход и план при извънредни ситуации, като в него участват сили на Министерството на вътрешните работи и на Полицията, както и служители на министерствата на здравеопазването, транспорта, отбраната, корабоплаването и околната среда, както и на Областната управа на Атика. От вчера до този час са мобилизирани всички налични екипи и отдели към Министерството на здравеопазването в областта Атика. По-конкретно, в постоянна готовност са 38 линейки, 4 мобилни екипи и 2 специални екипа за помощ при бедствия и аварии. Досега, в болници на област Атика са превозени 156 пълнолетни, 11 от които в тежко състояние, както и 16 деца, които са без опасност за живота. За съжаление, към настоящия момент, броят на жертвите възлиза на 50 души. Противопожарната служба в сътрудничество с Полицията продължават трудната си задача по регистриране на жертвите и пострадалите и ще ви държим непрекъснато в течение. Кораби на Бреговата охрана, както и части за подводни мисии извършват постоянно наблюдение на бреговата ивица с цел откриване на хора, които евентуално биха били блокирани на сушата, а до момента са евакуирани общо 715 човека, основно от района на селището Мати. Бяха мобилизирани общо 12 кораба на Бреговата охрана, както и 30 частни съдове, които помагат в издирвателните, спасителните и евакуационните операции. Също така, служителите на Бреговата охрана в сътрудничество с Областната управа на Атика и Министерството на инфраструктурата се погрижиха за пренощуването на всички евакуирани и спасени хора. Във всички тези операции своето съдействие предоставиха и Военноморските сили посредством една фрегата, два транспортни кораба, три хеликоптера и три кораба за неконвенционални бойни действия. Също така, специални сили на Сухопътните войски с 19 лодки и сухопътни части с булдозери, противопожарни машини и цистерни, както и части на Военновъздушните сили посредством специални самолети за гасене на пожари, въздушни средства за претърсване и спасяване и транспортни средства оказват помощ в операциите по овладяване на кризата. В състояние на готовност се намират и военно-полеви болници в района на Атика, а така също съществува и готовност за разгръщане на легла в във военно-медицински заведения в района на област Атика. Налице е също така готовност за предоставяне на личен състав от Главните щабове на видовете войски като част от плана за подпомагане на Службата за гражданска защита. В този момент започва операция по смесено патрулиране на групи на Полицията, Противопожарната защита и Сухопътните сили в районите, засегнати от пожарите. Също така, в този момент екипи на правителството се отправят в засегнатите райони с цел оглед, регистриране и оценка на щетите. Конкретно, зам.-министърът на здравеопазването отива в болница "Евангелизмос", където са настанени повечето от пострадалите. Министърът на транспорта Христос Спирдзис заедно със зам.-министъра на вътрешните работи Никос Тоскас и ръководителя на Противопожарната служба отиват в Рафина, Мати и Маратона, където в момента е локализиран основният пожар в Атика. Министрите и началникът на Противопожарната служба се придружават от екип от 150 инженери и техници, които ще развърнат щаб в кметството на Рафина и ще започнат работа по регистриране и опис на материалните щети. Също така, министърът на вътрешните работи Скурлетис, заедно със зам.-министъра на околната среда Фамелос и зам.-началника по операциите на Противопожарната служба отиват в района на Кинета. След оглед на района ще бъде проведено съвещание при премиера в сградата на МС, в което ще вземат участие всички компетентни министри, както и ръководителят на Противопожарната служба, с цел оценка на положението и взимане на последващи мерки за справяне с кризата. Преди малко министър-председателят проведе телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. По време на разговора им, г-н Юнкер изрази солидарността на Европейската комисия с Гърция и подчерта намерението си за отпускането на необходимите средства и ресурси с цел покриване на извънредните нужди и преодоляване на последствията от пожарите. Премиерът информира председателя на Комисията относно хода на спасителните операции. Министър-председателят разговаря по телефона и с президента на Република Кипър г-н Анастасиадис и с министър-председателя на България г-н Бойко Борисов, а по-късно се очаква да има телефонен разговор и с президента на Турция г-н Ердоган и с президента на Република Франция, г-н Макрон.