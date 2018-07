"Пуси райът" спечелиха делото си в Страсбург 17 юли 2018 / 12:35 Tweet

Български Хелзинкски комитет - прессъобщение



"Пуси райът" спечелиха делото си в Страсбург





ЕСПЧ осъди Русия заради тежките присъди, наложени на три членки на пънк групата във връзка с акцията им в храм Христос Спасител през 2012 г., както и заради нарушенията по време на съдебния процес против тях.

Днес Европейският съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ, Съдът) оповести решението си по делото Мария Альохина и други срещу Русия (Mariya Alekhina and Others v. Russia, жалба щ 38004/12), касаещо наказателното преследване срещу трите активистки от руската пънк група "Пуси Райът" заради антиправителствената им акция в храм Христос Спасител през 2012 г., както и заради нарушенията по време на съдебния процес против тях. ЕСПЧ намира, че с наложените присъди и нарушенията в процеса срещу трите жалбоподателки, Русия е нарушила Член 3, Член 5 з 3, Член 6 зз 1 и 3 (в) и Член 10 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ, Конвенцията).

Фактите

Жалбоподателките, Мария Альохина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич, са членове на известната феминистка пънк група "Пуси райът" и са изявени противнички на режима на президента Владимир Путин. Те нееднократно са изразявали своите критики чрез антиправителствени песни и представления, които организират на публични места, включително на Червения площад. Текстовете на песните засягат както лично Путин, така и свързани с него институции и лица, включително службите за сигурност, православната църква и лично патриарх Кирил. Текстовете съдържат също така ярки послания срещу преследваните по политически причини и в подкрепа на феминизма и правата на ЛГБТИ общностите, които са преследвани в Русия. Заради публичните си изяви жалбоподателките са нееднократно арестувани и глобявани за организиране на неразрешени митинги и публични представления. Ключовото за делото събитие е опитът на жалбоподателките да организират такова представление в Катедралния храм Христос Спасител в Москва на 21 февруари 2012 г. Техният опит да изпеят песента "Богородице, прогони Путин" от олтара на храма трае едва 1 минута и 35 секунди, тъй като те са бързо прогонени от охраната.

Скоро след представлението и трите жалбоподателки са арестувани и обвинени в дръзко хулиганство, мотивирано от религиозна омраза. Те са задържани под стража през цялото време на досъдебното производство като техните мерки за неотклонение са продължавани нееднократно, въпреки че първите две жалбоподателки имат малки деца, а втората е с влошено здраве. Междувременно, разследващите органи назначават три експертизи със задача въз основа на видеоматериала от протестната акция, качен в Интернет, да установят дали той съдържа подбуждане към религиозна омраза. Първите две експертизи отговарят категорично отрицателно на този въпрос. Трета експертиза, назначена след получаване на резултатите на първите две, стига до различно заключение. Според нея видеоматериалът представлява подбуждане на омраза към православните вярващи.

Съдебният процес срещу жалбоподателите се провежда при засилени мерки за сигурност. Те са държани в стъклено помещение ("аквариум") в съдебната зала с масирано присъствие на полицейски служители (до седем на брой). Комуникацията с техните адвокати по време на съдебния процес е била много трудна, а понякога невъзможна. Транспортирането от следствения арест до съда и обратно се извършва в препълнени специализирани автобуси, превозващи 30-40 задържани в течение на часове. На 17 август 2012 г. и трите жалбоподателки са осъдени от Хамовническия районен съд на по две години лишаване от свобода. Съдът приема, че със своите хулигански действия в храма те са оскърбили религиозните чувства на православните вярващи. Съдът основава присъдата си на експертното заключение и на голям брой свидетелски показания както на присъствали на представлението в храма, така и на такива, които са го гледали впоследствие в Интернет. След обжалване, на 10 октомври 2012 г. Московският градски съд потвърждава присъдите на първите две жалбоподателки и изменя присъдата на третата от ефективна в условна с двегодишен изпитателен срок. Впоследствие, в отделно производство достъпът до Интернет сайта, на който са поместени не само песента, която е пята в храма Христос Спасител, но и няколко други антиправителствени песни на "Пуси райът", е блокиран със съдебно решение на Замоскворецкия районен съд въз основа на федералния закон за борба с екстремизма.

Решението на ЕСПЧ

С решението си ЕСПЧ установи пет нарушения на Конвенцията. Основното от тях е нарушението на правото на изразяване на трите жалбоподателки по Член 10 от ЕКПЧ заради тяхното осъждане по наказателен ред, свързано с представлението в храма Христос Спасител. Съдът приема, че реакцията на властите на представлението е оправдана, но строгите наказания, които те са получили, са пресилени. Националните съдилища не са изследвали адекватно контекста на представлението. По-специално те не са изследвали дали поведението на жалбоподателките може да бъде изтълкувано като подбуждащо към насилие, омраза или нетолерантност - единствените основания, които могат да оправдаят наказателна репресия според международното право. Нещо повече, ЕСПЧ отбелязва, че представлението не е прекъснало религиозна служба, не е довело до нараняване на никой от присъстващите в катедралния храм или до повреждане на църковно имущество. Съдът също така установява нарушение на Член 10 от Конвенцията поради блокирането на достъпа до песните на "Пуси райът" в Интернет. Той намира, че Замоскворецкия районен съд се е доверил сляпо и безкритично на експертното заключение - което, наред с езиковия анализ, е съдържало и правна квалификация на материалите, - и не е определил точно кои части от видеата са проблематични и противоречащи на закона. ЕСПЧ също така се отнася критично към недопускането на жалбоподателките да участват в производството, засягащо блокирането на техен собствен интелектуален продукт.

ЕСПЧ установява също така и нарушение на Член 3 от Конвенцията (забрана за нечовешко и унизително отнасяне) поради условията на транспортиране на жалбоподателките до съда и обратно, както и заради специфичните условия, в които те са били държани в съдебната зала (стъклено помещение, обградено от полицаи, което е имало сплашващ ефект върху подсъдимите).

ЕСПЧ установява и нарушения на Член 5 з 3 (гаранции срещу прекомерно задържане под стража), както и на Член 6 з 1 и з 3 (в) (право на защита) от Конвенцията поради автоматичното продължаване на задържането под стража на жалбоподателките, обосновано основно с тежестта на техните престъпления, както и поради затрудненията в техния достъп до адвокатска защита, дължащ се на трудната комуникация с техните адвокати по време на съдебния процес.

ЕСПЧ присъжда на жертвите на нарушенията 21 000 Евро обезщетения за причинени неимуществени вреди, както и 11 760 Евро за разноски по делото. Правителството на Руската федерация има на разположение три месеца да отнесе, ако прецени, делото пред голямата камара на ЕСПЧ. Ако не се възползва от тази възможност, решението на Съда ще стане окончателно.



