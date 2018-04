Общият съд на ЕС потвърждава решението на Комисията да не внася законодателно предложение в рамките на европейската гражданска инициатива "Един от нас" 23 април 2018 / 15:59 Tweet

Решение по дело T-561/14 Европейска гражданска инициатива "Един от нас" и др./Комисия Общият съд на ЕС потвърждава решението на Комисията да не внася законодателно предложение в рамките на европейската гражданска инициатива "Един от нас" Всъщност Комисията е мотивирала в достатъчна степен решението си и не е допуснала явна грешка в преценката си на правното положение Съгласно ДЕС, гражданите на Съюза, на брой най-малко един милион, граждани на значителен брой държави членки, могат да поемат инициативата да приканят Комисията, да представи на законодателя на Съюза подходящо предложение за приемане на правен акт, в рамките на предоставените ? правомощия, за целите на прилагането на Договорите ("европейска гражданска инициатива"). Преди да започне събирането на необходимия брой подписи, организаторите на европейската гражданска инициатива трябва да я представят за регистрация в Комисията, която разглежда по-специално нейния предмет и цели. През 2012 г. Комисията регистрира предложението за европейска гражданска инициатива "Един от нас". Предмет на тази инициатива е забраната и преустановяването на финансирането от Съюза на дейности, при които се унищожават човешки ембриони (по-специално в областта на научните изследвания, помощта за развитие и общественото здравеопазване), включително прякото или непряко финансиране на абортите. След регистрацията ?, инициативата е събрала необходимия брой от един милион подписи за официалното ? внасяне в Комисията в началото на 2014 г. На 28 май 2014 г. Комисията посочва в съобщение, че не предвижда да предприема никакви действия . Недоволни от съобщението на Комисията, авторите на инициативата искат неговата отмяна от Общия съд на Европейския съюз. В решението си от днес Общият съд счита най-напред, че авторите на инициативата - за разлика от образуванието "European Citizens' Initiative One of Us", което няма правосубектност - могат, в качеството си на физически лица, да подадат жалба срещу съобщението на Комисията от 28 май 2014 г., поради факта, че то поражда задължително правно действие, което може да засегне техните интереси, като измени съществено правното им положение. По същество Общият съд припомня, че Договорите предоставят на Комисията почти пълен монопол над законодателната инициатива. Според Общия съд упражняването на правото на европейска правна инициатива не може да задължи Комисията да внесе предложение за правен акт. Тълкуване в обратния смисъл би довело до отнемане на правото на преценка на Комисията при упражняването на правото ? на законодателна инициатива вследствие на европейска гражданска инициатива. Общият съд счита освен това, че съобщението на Комисията е мотивирано в достатъчна степен. В частност, Комисията отбелязва, че доколкото разходите на Съюза трябва да съответстват на Договорите на Съюза и на Хартата на основните права, правото на Съюза гарантира, че всички разходи на Съюза, включително и тези, направени в областта на научните изследвания, сътрудничеството за развитие и общественото здраве, спазват човешкото достойнство, правото на живот и правото на неприкосновеност на личността. Комисията също така обяснява, че действащото законодателство на Съюза изпълнява само по себе си редица важни искания на организаторите, а именно Съюзът да не финансира унищожаването на човешки ембриони и да бъдат внедрени подходящи мерки за контрол. Най-сетне, Комисията изтъква, че подкрепата, която Съюзът оказва на сектора на здравеопазването на развиващите се страни партньори, допринася съществено за намаляване на броя на абортите, чрез подобряване на достъпа до сигурни и ефикасни услуги и че една забрана на финансирането на абортите в развиващите се страни би накърнило капацитета на Съюза за постигане на определените цели в областта на сътрудничеството за развитие, по-специално тези, свързани със здравето на майките. В заключение, Общият съд отбелязва, че Комисията не е допуснала явна грешка в преценката. Комисията не е допуснала такава грешка, като е зачела правото на живот и човешкото достойнство на човешките ембриони, отчитайки същевременно нуждите на научните изследвания в областта на стволовите клетки, които могат да послужат за лечението на нелечими понастоящем или потенциално смъртоносни болести като болестта на Паркинсон, диабет, мозъчен инсулт, сърдечно-съдови заболявания и слепота. Комисията е доказала също така съществуващата връзка между опасните аборти и майчинската смъртност, поради което е могла да заключи, без да допуска явна грешка в преценката, че забраната на финансирането на абортите би накърнила капацитета на Съюза за постигане на целта за намаляване на майчинската смъртност. ЗАБЕЛЕЖКА: Решението на Общия съд може да се обжалва само по правните въпроси пред Съда в срок от два месеца, считано от съобщаването му. ЗАБЕЛЕЖКА: Жалбата за отмяна цели да бъдат отменени актове на институциите на Съюза, които противоречат на правото на Съюза. При определени условия държавите членки, европейските институции и частноправните субекти могат да сезират Съда или Общия съд с жалба за отмяна. Ако жалбата е основателна, актът се отменя. Съответната институция трябва да отстрани евентуалната празнота в правото, създадена с отмяната на акта. Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Общия съд. 