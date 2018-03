Информационен бюлетин за някои по-значими предстоящи заседания на Съда на Европейския съюз 16 март 2018 / 20:38 Tweet

Съд на ЕС - пресслужба



Информационен бюлетин за някои по-значими

предстоящи заседания на Съда

на Европейския съюз





20 март 2018 г., вторник

Голям състав

Обявяване на решенията по дела

C-524/15, Menci,

C-537/16, Garlsson Real Estate SA и др., и

съединени дела C-596/16, Di Puma и C-597/16, Consob (IT)

(Преюдициално запитване - Принципът "ne bis in idem" - Национално законодателство, предвиждащо административна и наказателна санкция за едни и същи обстоятелства)

В рамките на тези производства се повдига въпросът доколко основният принцип да не бъдат налагани наказания два пъти за едно и също нещо (ne bis in idem) допуска изключения когато от дадено лице се търси както наказателна, така и административнонаказателна отговорност.

По дело C-524/15 Лука Менчи (Luca Menci) е санкциониран от данъчната администрация на северноиталианския град Бергамо за дължим за 2011 г., но невнесен ДДС. Впоследствие, по същия повод срещу него е образувано и наказателно производство пред компетентния за това съд (Tribunale di Bergamo).

По дело C-537/16 известният предприемач Стефано Рикучи (Stefano Ricucci) е санкциониран през 2007 г. за манипулиране на пазарите от италианския регулатор на финансовите пазари Consob (Commissione Nazionale per le Societ? e la Borsa - Национална комисия за дружествата и борсата). В хода на обжалването той обръща внимание на Върховния касационен съд (Corte suprema di

2





cassazione), че вече е бил осъждан през 2008 г. за същите обстоятелства в рамките на наказателно производство, след което е бил амнистиран.

С отправените до Съда преюдициални въпроси Tribunale di Bergamo и Corte suprema di cassazione искат да установят дали и при какви условия е възможно да се кумулират наказателни и административнонаказателни санкции.

По съединени дела C-596/16 и C-597/16 Енцо ди Пума (Enzo di Puma) и Антонио Дзека (Antonio Zecca) са глобени с по 100 000 евро от италианския регулатор на финансовите пазари заради търговия с вътрешна информация. Пред Corte suprema di cassazione те се позовават на обстоятелството, че в приключило наказателно производство срещу тях за същите факти наказателното отделение на Районния съд в Милано вече е постановило влязло в сила решение, че деянието, в което са обвинени, не съставлява престъпление. Те изтъкват, че приложимата в случая Директива 2003/6/ЕО относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара1 предвижда държавите членки да гарантират, че въведените от тях наказателни мерки са ефективни, съразмерни и възпиращи, а това предполагало също да не бъде нарушаван принципът "ne bis in idem".

1 Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (ОВ L 96, стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 5, стр. 210).

Езикът на производството по тези дела е италиански.

За решението предстои да излезе прессъобщение и на български език.

20 март 2018 г., вторник

Голям състав

Заключение на генералния адвокат по дело C-12/17, Dicu (RO)

(Преюдициално запитване - Годишен отпуск - Отпуск за отглеждане на дете, който не се счита за отработено време)

През 2014 г. и 2015 г. Мария Дику (Maria Dicu), съдия в Окръжния съд в Ботошани, Румъния, взема последователно отпуск по майчинство и отпуск за отглеждане на дете до навършването на едногодишна възраст. Впоследствие, през септември 2015 г., тя ползва 30 дена от годишния си отпуск за 2015 г. и подава заявление за използване на оставащите ? 5 дена отпуск за 2015 г. в работните дни между празниците в края на декември 2015 г.

Работодателят отказва да ? предостави оставащия годишен отпуск с довода, че вече е ползвала авансово 7 дена от годишния си отпуск за 2016 г., тъй като не е имала право на годишен отпуск в периода, в който е била в отпуск за отглеждане на дете до навършването на едногодишна възраст. Съгласно законодателството отпускът за отглеждане на дете не се считал за отработено време.

Г-жа Dicu образува производство пред Окръжния съд в Клуж срещу четирима ответници - Окръжния съд в Ботошани, Апелативния съд в Сучава, Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет на Румъния. Тя твърди, че при определянето на продължителността на нейния годишен отпуск за отработено време трябва да се признае и периодът на отпуск за отглеждането на дете до едногодишна възраст, който е ползвала през 2014 г. и 2015 г. Окръжният съд в Клуж уважава иска, а ответниците Окръжен съд в Ботошани и Министерство на

3





правосъдието обжалват решението пред Апелативния съд в Клуж, който от своя страна отправя настоящото преюдициално запитване.

Поставя се въпросът, дали Директива 2003/88/EО2 относно някои аспекти на организацията на работното време трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, съгласно която при определянето на размера на годишния отпуск времето, през което работникът е бил в отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст, не се признава за отработено време.

2 Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време (ОВ L 299, стр. 9; Специално изд. на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 3).

3 Регламент (ЕС) щ 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, стр. 31).

Делото се разглежда от голям състав на Съда, който е поискал да се изслуша заключение на генералния адвокат.

Езикът на производството по това дело е румънски.

22 март 2018 г., четвъртък

Голям състав

Заключение на генералния адвокат по съед. дела C-47/17, Х и С-48/17, Х (NL)

(Преюдициално запитване - Молби за убежище - Обратно приемане на лицето от държавата, в която е подало първата молба за убежище - Срокове)

По дело C-47/17 еритрейският гражданин X подава през 2016 г. молба за получаване на убежище в Нидерландия. След проверка обаче в системата за сравняване на дактилоскопични отпечатъци Евродак се оказва, че няколко дена по-рано той вече е подал такава молба в Германия. Компетентните нидерландски органи отправят искане до германските власти за обратно приемане на лицето в съответствие с т.нар. Регламент "Дъблин"3, което последните отхвърлят. На отправеното повторно искане германските власти не отговорят. Пред разглеждащия главното производство Районен съд в Хага се поставят редица въпроси, включително относно сроковете, в които германските власти са длъжни да се произнесат по повторното искане за обратно приемане.

Подобен е случаят и по дело C-48/17, в рамките на което лицето е подало първоначално искане за получаване на убежище в Швейцария, а след това и в Нидерландия. Правейки отказ, Швейцария на свой ред изпраща искане за поемане на отговорност до Италия, която в крайна сметка се съгласява да приеме обратно лицето.

Езикът на производството по тези дела е нидерландски.

ОБЩ СЪД

22 март 2018 г., четвъртък

Седми разширен състав

Обявяване на решението по дело T-540/15, De Capitani/Парламент (EN)

4





(Достъп до документи - Документи, отнасящи се до текущи законодателни процедури - Тристранни срещи)

Емилио де Капитани (Emilio de Capitani) е изпълнителен директор на лобистката организация Fundamental Rights European Experts Group (Европейски експерти за основни права), която следи за осъществяваните от Европейския съюз политики в областта на свободата, сигурността и правосъдието, както и за съответното осведомяване на обществеността.

През 2015 г. той отправя до Европейския парламент искане за достъп до документи, изготвяни в рамките на законодателни процедури, които поради това съдържат данни за становищата на участващите в тях институции на Съюза. По-конкретно искането се отнася до няколко таблици с четири колони, в първите три от които се отразяват становищата на Европейската комисия, Парламента и Съвета по предложените законодателни разпоредби, а в четвъртата се поместват постигнатите от тях компромисни варианти в рамките на т.нар. тристранни срещи. Тристранните срещи са неформални заседания на представители от посочените институции, на които те постигат предварително съгласие по проектите на нормативни актове, така че впоследствие да се осигури по-гладкото протичане на редовните законодателни процедури.

Парламентът уважава частично искането на г-н Де Капитани, но го отхвърля по отношение на четвъртата колона в две от заявените таблици. При обжалването на отказа пред Общия съд той изтъква, че тъй като тристранните срещи са част от процеса на вземане на решения, пълният достъп на обществеността до дадените документи е необходим, за да се осигури прозрачност в течение на целия законодателен процес.

Езикът на производството по това дело е английски.

За решението предстои да излезе прессъобщение и на български език.

Обичайно съдебните заседания се провеждат в 9:30 ч., освен ако не е посочено друго.





