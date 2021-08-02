Малмьо и Рейнджърс чакат Лудогорец в плейофния кръг на Шампионската лига

Нион, 2 август (БТА)

Първенецът на България Лудогорец ще играе с победителя от двойката между шведския Малмьо и шотландския Рейнджърс в плейофния кръг на Шампионската лига, ако преодолее гръцкия Олимпиакос в третия квалификационен кръг. Това отреди тегленият в Нион жребий.

При евентуално класиране за последния етап преди груповата фаза на Шампионската лига Лудогорец ще бъде гост в първия мач. С отстраняване на Олимпиакос българският отбор ще си гарантира и място поне в груповата фаза на Лига Европа.



Пълен жребий за плейофния кръг в Шампионската лига:



Шампионски поток:

Ред Бул Залцбург (Австрия) - Брьондби (Дания)

ЧФР Клуж (Румъния)/Йънг Бойс (Швейцария) - Ференцварош (Унгария)/Славия Прага (Чехия)

Малмьо (Швеция)/Рейнджърс (Шотландия) - Олимпиакос (Гърция)/Лудогорец (България)

Цървена звезда (Сърбия)/Шериф Тираспол (Молдова) - Динамо Загреб (Хърватия)/Легия Варшава (Полша)



Нешампионски поток:

Монако (Франция)/Спарта Прага (Чехия) - Генк (Белгия)/Шахтьор Донецк (Украйна)

Спартак Москва (Русия)/Бенфика (Португалия) - ПСВ Айндховен (Нидерландия)/Мидтиланд (Дания)



Мачовете от плейофния кръг ще се играят на 17/18 август и 24/25 август.







Източник: Нион