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Малмьо и Рейнджърс чакат Лудогорец в плейофния кръг на Шампионската лига

Нион, 2 август (БТА)
Първенецът на България Лудогорец ще играе с победителя от двойката между шведския Малмьо и шотландския Рейнджърс в плейофния кръг на Шампионската лига, ако преодолее гръцкия Олимпиакос в третия квалификационен кръг. Това отреди тегленият в Нион жребий.
При евентуално класиране за последния етап преди груповата фаза на Шампионската лига Лудогорец ще бъде гост в първия мач. С отстраняване на Олимпиакос българският отбор ще си гарантира и място поне в груповата фаза на Лига Европа.

Пълен жребий за плейофния кръг в Шампионската лига:

Шампионски поток:
Ред Бул Залцбург (Австрия) - Брьондби (Дания)
ЧФР Клуж (Румъния)/Йънг Бойс (Швейцария) - Ференцварош (Унгария)/Славия Прага (Чехия)
Малмьо (Швеция)/Рейнджърс (Шотландия) - Олимпиакос (Гърция)/Лудогорец (България)
Цървена звезда (Сърбия)/Шериф Тираспол (Молдова) - Динамо Загреб (Хърватия)/Легия Варшава (Полша)

Нешампионски поток:
Монако (Франция)/Спарта Прага (Чехия) - Генк (Белгия)/Шахтьор Донецк (Украйна)
Спартак Москва (Русия)/Бенфика (Португалия) - ПСВ Айндховен (Нидерландия)/Мидтиланд (Дания)

Мачовете от плейофния кръг ще се играят на 17/18 август и 24/25 август.


Източник: Нион

Водещите новини 02.08.2021

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