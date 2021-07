Министър Андрей Живков освободи ръководството на Българския енергиен холдинг

София, 23 юли /БТА/

Служебният министър на енергетиката Андрей Живков, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на "Български енергиен холдинг"/БЕХ/ ЕАД, освободи днес Съвета на директорите на компанията Валентин Николов, Диян Димитров, Иван Андреев, Стелиан Коев и Александър Църноречки. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката.

Прекратяването на правомощията им по договорите за възлагане на управлението на дружеството е на основание чл. 221, т. 4 и чл. 232а от Търговския закон, чл. 13, чл. 15, ал. 1 и ал. 3, чл. 24, ал. 1, т.6 във връзка с чл. 23 от Закона за публичните предприятия. Освободените членове на Съвета на директорите не са освободени от отговорност.

На тяхно място за членове на Съвета на директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД, до провеждането на конкурс в шестмесечен срок, са определени Мария Велкова, Веселина Канатова-Бучкова, Ива Петрова, инж. Пламен Дилков и Антон Симеонов.

Новото ръководство на холдинга следва да предприеме необходимите действия за вписване на промяната в Търговския регистър.

Мария Велкова е магистър по търговия с енергия и финанси от Cass Business School, Лондон. Работила е в PricewaterhouseCoopers, София, EMIS Energy Ltd., Low Carbon Ltd., Лондон, където е отговаряла за идентифицирането и изпълнението на нови сделки в областта на ВЕИ. Била е вицепрезидент - сливания и придобивания, в Enery GmbH, Виена. Владее английски, немски и испански език.

Веселина Канатова-Бучкова е магистър по право от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", специализирала във Виенския университет, в Института за европейски науки, Австрия, в Ассер институт, Холандия. Доцент по административно право и административен процес в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, и в Института за държавата и правото при БАН. Член на Пловдивската адвокатска колегия. Владее английски език, ползва немски.

Ива Петрова е магистър по стопанско управление от СУ "Климент Охридски". Завършила и University of Birmingham, Великобритания. Притежава редица специализации в Япония, Белгия, Великобритания. Дългогодишен служител на Министерството на икономиката и енергетиката, където е отговаряла за управление и мониторинг на енергийни проекти, финансирани по силата на двустранни и многостранни програми, както и за дейности в областта на създаването на ефективно функциониращи енергийни пазари и други. Работила и в "Български енергиен холдинг" ЕАД. До момента е била съдружник в ЗБи Адвайзъри ООД - дружество, специализирано в управленско консултиране в енергетиката. Владее английски език, ползва италиански.

Пламен Дилков е инженер по гражданско строителство от Университета на науките в Тренто-Мезиано /Трентино/. Управител на редица фирми в областта на енергетиката, сред които ВЕЦ-Своге, ВЕЦ-Марица ЕООД, ПВБ Пауър България АД, съпредседател и член на УС на Съюза на производителите на екологична енергия, член на Борда на директорите на CEDEC - European Federation of Local Energy Companies, заместник-председател на Конфиндустрия-България и др. Говори италиански и руски език, ползва английски.

Антон Симеонов има над 10-годишен опит в областта на енергетиката. Бакалавър и магистър е по икономика. Има значителен опит в областта на финансовия одит, както и обучения и завършени курсове в областта на инвестиционното банкиране. Преминал е една от най-престижните програми на Държавния департамент на САЩ - IVLP - с насока енергийна сигурност и външна политика. Владее английски и руски език.

Източник: София